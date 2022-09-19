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Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Светланы Кройцер: Грядёт Новолуние: лучше отложить все дела

Гороскоп

Наступающая неделя почти полностью посвящена энергиям Новолуния, которое произойдет в воскресенье. В связи с этим отложите начало важных проектов или принятие судьбоносных решений до следующей недели. Посвятите это время самим себе, окружите себя заботой и вниманием и не вступайте в ненужные конфликты или выяснение отношений.

Прогноз астролога Светланы Кройцер: Грядёт Новолуние: лучше отложить все дела

19.09, понедельник

День Луны, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Понедельник обещает быть непростым относительно своих энергий, поэтому постарайтесь сегодня избегать выяснения отношений и конфликтов. День подходит для избавления от всего ненужного как в доме, так и в личностном плане. Хороший день, чтобы бросить какую-нибудь вредную привычку

20.09, вторник

День Марса, Луна в Близнецах. Луна убывающая

Энергии Марса носят стремительный характер, поэтому сегодня можно начинать дела, в которых вы хотите достичь быстрых результатов. День подходит для покупки недвижимости, транспортных средств, ремонта и садоводства. Также сегодня можно заниматься рутинными задачами и благотворительностью.

21.09, среда

день Меркурия, Луна в Раке, Луна убывающая

В среду энергии довольно активны. Этот день подходит для начала своего проекта, смене места работы. Сегодня благоприятно заниматься декорированием, спортом. Можно одалживать деньги и совершать поездки на небольшие расстояния. В среду также хорошо проводить сантехнические работы или чинить что-нибудь. 

22.09, четверг

День Юпитера, Луна в Раке, Луна убывающая

Энергии четверга напоминают нам о приближающемся Новолунии. Поэтому самое время начать готовиться к этому событию. Избегайте сегодня конфликтов и спорных ситуаций. День также не подходит для каких-либо начинаний. Время лучше посвятить уборке дома и детоксу. 

23.09, пятница

День Венеры, Луна во Льве, Луна убывающая

Пятница продолжает быть напряженной. Не начинайте новых проектов, но стоит навестить друзей или родителей. Постарайтесь избегать конфликтов, будет хорошо, если вы сможете побыть какое-то время наедине с собой или совершить прогулку на природе.

24.09, суббота

День Сатурна, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии субботы продолжают готовить нас к Новолунию, которое будет уже завтра. В связи с этим лучше всего будет продолжить замедляться и быть в гармонии с окружающим миром. Можно принять расслабляющую ванну, выпить травяного чая и просто почитать любимую книгу осени. Не стоит сегодня выяснять отношения или начинать какие-либо дела.

25.09, воскресенье

День Солнца, Луна во Льве, Новолуние

Вот и наступил день Новолуния, к которому нас готовили энергии предыдущих дней. Самое время вспомнить своих предков, навестить их на кладбище, помолиться об упокоении. В Новолуние лучше всего подводить итоги прошедшего этапа и стараться сохранять спокойствие. Берегите себя.

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