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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые активные

Гороскоп

У некоторых людей наблюдается излишняя гиперактивность, они словно на батарейках, даже просыпаются бодрыми и энергичными без утренней чашки кофе и не устают до вечера. Принято считать, что подобная гиперактивность связана с образом жизни или генетикой, но, возможно, астрологи могут дать этому объяснение.

Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые активные

Шесть самых энергичных знаков зодиака

  • Рак

Может показаться, что Раки слишком медлительны, но это не так, у них просто не всегда есть соответствующая мотивация. "Их ритмы полностью отличаются от ритмов других людей", — говорит астролог Леа Голдберг. Может показаться странным, что этот чувствительный водный знак чаще всего превращается в домоседа, но для этих колебаний есть причина. Голдберг объясняет, что Луна управляет Раком, и её фазы влияют на его энергетику. Если Луна полная, то этот знак будет полон жизни. В противном случае Раки выберут уютный вечер дома у камина.

  • Рыбы

Этот интуитивный знак известен тем, что поглощает энергию других. "Управляемая мечтательным Нептуном, планетой вдохновения и психической восприимчивости, дальновидная Рыба черпает свою энергию из эмоций", — объясняет астролог Шарлотта Кирстен. Так что её энергетический уровень будет варьироваться в зависимости от окружающих её людей.

"Когда их творческая сторона смешивается с интуицией, их воображение часто выходит из-под контроля, приводя к хаотичным приключениям", — говорит Кирстен.

  • Лев

Эти короли и королевы джунглей покинут вечеринку последними не только потому, что они еще не спят, но и потому, что хотят как можно больше времени быть в центре внимания. "Они управляются Солнцем, и их необузданная энергия невероятно заразительна, все вокруг знают об этом", — объясняет Кирстен.

Но дело не только в подпитке их эго, Львы также хотят, чтобы их жизнь была полна новых приключений.

"Они постоянно ищут впечатления, — говорит Кирстен. — Им неприятна мысль, что жизнь проходит мимо них, поэтому они не из тех, кто целыми днями сидит без дела перед телевизором".

  • Близнецы

У Близнецов всегда плотный социальный календарь, и они редко нуждаются в отдыхе между событиями. Такое поведение "давай, давай, давай" связано с тем, что этим знаком управляет Меркурий, который является "самой быстродвижущейся планетой в нашей Солнечной системе", объясняет Голдберг.

Меркурий также несёт ответственность за их любовь к новым знакомствам и болтовне с кем угодно, поскольку это планета общения.

"Известный своим позитивным отношением к жизни, этот веселый воздушный знак всегда кипит энергией, особенно когда речь идет об общественных мероприятиях, — говорит Кирстен. — Сообразительные, любопытные интеллектуалы являются отличными собеседниками".

  • Стрелец

Голдберг сравнивает Стрельцов с лошадьми, потому что и те, и другие "дикие и свободные". Как и Близнецы, Стрельцы любят рассказывать своим друзьям шокирующие истории. Но если Близнецы хотят рассказать вам о веселом свидании, на котором они были, то Стрелец жаждет похвастаться приключением в прыжках с парашютом или своей последней поездкой в Таиланд. "Это самый предприимчивый и энергичный знак", — отмечает Голдберг.

По словам Кирстен, их энергия также исходит из их "слепого оптимизма". "Управляемые Юпитером, планетой изобилия, Стрельцы видят возможность за каждым углом, что означает множество спонтанных решений". Они без раздумий сядут в машину и отправятся в путешествие по пересеченной местности, и они не остановятся, пока не доберутся до места назначения.

  • Овен

У Овна нет времени на отдых, он слишком занят, пробуя что-то новое. Это прирожденные лидеры, поэтому без проблем выходят за пределы своей зоны комфорта и берут на себя ответственность. По словам Голдберг, из-за соревновательного характера Овны любят спорт и движение. Поскольку у них, как правило, много сдерживаемой энергии, то это естественный способ для них выплеснуть её и хорошо провести время.

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