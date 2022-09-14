Астрологи: "Дева, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые общительные"

Можно позавидовать, с какой лёгкостью некоторые люди заводят новых друзей, они легко находят общий язык с незнакомцами и вполне могут вести содержательные беседы в любом обществе. В вашем кругу определенно есть такие люди, и они почти всегда готовы хорошо провести время. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака по велению звёзд прирождённые социальные бабочки.

Самые общительные знаки зодиака

Дева

Девы, возможно, не всегда приходят на ум в качестве примера суперэкстравертного знака зодиака, однако на самом деле они довольно общительны. Благодаря своей самоотверженности и терпимости они часто вовлекаются в волонтёрские проекты. По словам астролога Джилл Лофтис, "у Девы есть видение, и она умело объединяет людей для его реализации".

Овен

Овны очень самоуверенны, что сказывается и на их общительности в социуме. Они могут легко и непринуждённо заговорить с незнакомцем, будто дружат с ним годами.

Стрелец

Стрелец движется в такт собственному барабану, у этого знака наблюдается тенденция приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Они могут быть ненадежными в социуме, поскольку приходят и уходят, когда захотят, без каких-либо угрызений совести. Но именно это "порхание" делает их социальными бабочками.

"Этот огненный знак будет счастлив поговорить с любым, кто будет слушать их, и они, как правило, приветствуют новые связи с распростертыми объятиями. Их часто можно увидеть с разными людьми каждый раз, когда они выходят на улицу".

Лев

Львы уважают дружбу и обычно не против завести новых друзей. Их личности как магнит притягивают людей на их орбиту.

"Львы сообразительны, очаровательны, на них приятно смотреть", — говорит Лофтис. Эти огненные знаки любят общаться, поэтому они занимают первое место в списке людей-весельчаков, которых можно пригласить с легкостью на вечеринку. Вы никогда не почувствуете себя одиноким в компании Льва.

Весы

Независимо от того, в какой компании они находятся, Весы сразу же привлекают к себе внимание. "Как воздушный знак, они обладают естественным даром болтливости", — говорит астролог Марквардт. Они общительны, потому что понимают социальный этикет и знают, когда надо говорить, а когда - слушать. Весы любят хорошо проводить время, и они сделают всё возможное, чтобы убедиться, что другие тоже не скучают.

Близнецы

Эти воздушные знаки любят развлекаться, прекрасно адаптируются к любой ситуации, которая возникает на их пути, и у них есть характер, который позволяет им вписаться в любую компанию. Близнецам всегда есть что добавить к разговору, и им нужны в жизни люди, которые поймут все аспекты их личности.

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