Можно позавидовать, с какой лёгкостью некоторые люди заводят новых друзей, они легко находят общий язык с незнакомцами и вполне могут вести содержательные беседы в любом обществе. В вашем кругу определенно есть такие люди, и они почти всегда готовы хорошо провести время. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака по велению звёзд прирождённые социальные бабочки.
Девы, возможно, не всегда приходят на ум в качестве примера суперэкстравертного знака зодиака, однако на самом деле они довольно общительны. Благодаря своей самоотверженности и терпимости они часто вовлекаются в волонтёрские проекты. По словам астролога Джилл Лофтис, "у Девы есть видение, и она умело объединяет людей для его реализации".
Овны очень самоуверенны, что сказывается и на их общительности в социуме. Они могут легко и непринуждённо заговорить с незнакомцем, будто дружат с ним годами.
Стрелец движется в такт собственному барабану, у этого знака наблюдается тенденция приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Они могут быть ненадежными в социуме, поскольку приходят и уходят, когда захотят, без каких-либо угрызений совести. Но именно это "порхание" делает их социальными бабочками.
"Этот огненный знак будет счастлив поговорить с любым, кто будет слушать их, и они, как правило, приветствуют новые связи с распростертыми объятиями. Их часто можно увидеть с разными людьми каждый раз, когда они выходят на улицу".
Львы уважают дружбу и обычно не против завести новых друзей. Их личности как магнит притягивают людей на их орбиту.
"Львы сообразительны, очаровательны, на них приятно смотреть", — говорит Лофтис. Эти огненные знаки любят общаться, поэтому они занимают первое место в списке людей-весельчаков, которых можно пригласить с легкостью на вечеринку. Вы никогда не почувствуете себя одиноким в компании Льва.
Независимо от того, в какой компании они находятся, Весы сразу же привлекают к себе внимание. "Как воздушный знак, они обладают естественным даром болтливости", — говорит астролог Марквардт. Они общительны, потому что понимают социальный этикет и знают, когда надо говорить, а когда - слушать. Весы любят хорошо проводить время, и они сделают всё возможное, чтобы убедиться, что другие тоже не скучают.
Эти воздушные знаки любят развлекаться, прекрасно адаптируются к любой ситуации, которая возникает на их пути, и у них есть характер, который позволяет им вписаться в любую компанию. Близнецам всегда есть что добавить к разговору, и им нужны в жизни люди, которые поймут все аспекты их личности.
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