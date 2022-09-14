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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Дева, Рак, Весы и ещё три знака зодиака — самые добрые"

Гороскоп

Все мы знаем людей, которых можно считать необычайно милыми. Они ведут себя дружелюбно со всеми, с кем сталкиваются, всегда находят время, чтобы помочь нуждающемуся ближнему. Иногда их доброта даже рассматривается как слабость, из-за чего ими легко воспользоваться. Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые имеют подобные черты характера.

Астрологи: "Дева, Рак, Весы и ещё три знака зодиака — самые добрые"

Самые милые и добрые знаки зодиака

  • Дева

Дева — всегда добрая и уравновешенная.

"Девы дружелюбны и готовы помочь, — говорит астролог Анна Ковач. — Они быстро протягивают руку помощи и дают советы".

Однако они также неплохие критики. "Они часто пытаются предложить помощь, внося свои рациональные предложения", — отмечает Ковач.

  • Стрелец

С представителями этого знака зодиака можно весело провести вечер или поговорить по душам после тяжелого дня.

"Люди, рожденные под знаком Стрельца, добрые, щедрые и страстные, — говорит Ковач. — Они дружелюбны и щедры, но в то же время независимы и честны".

Их прямолинейность может раздражать некоторых людей. Но если вам понравится их чувство юмора, они станут вашими друзьями.

  • Весы

По словам астролога Тары Беннет, Весов любят почти все.

"У них терпение святого, и они с удовольствием часами разговаривают с пожилыми родственниками, — добавляет она. — Они нуждаются в гармонии и равновесии в своей жизни, и из них получаются отличные посредники, снимающие напряженность в конфликтных ситуациях".

Если за ужином вспыхнет спор, ваш друг-Весы будет тем, кто уладит конфликт. Другими словами, это идеальный человек, который всегда будет рядом с вами.

  • Рак

Эмпатия свойственна Ракам, этим знаком правит Луна, поэтому Раки склонны быть заботливыми.

"Раки любят семью и домашний уют, и для вас всегда найдётся местечко у камина, как только вы войдёте в их дом, вас сразу окружат заботой, нальют какао и дадут кусочек тортика, — говорит экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман. — И они любят знакомить всех своих многочисленных друзей друг с другом, так что вы можете встретить своего будущего супруга у камина в доме Рака!"

  • Водолей

Водолеи — отличные друзья, они позволяют вам быть собой на 100 процентов, не осуждая при этом.

"Представители этого знака зодиака принимают людей такими, какие они есть, получая удовольствие от знакомства с ними, — говорит Беннет. — Они умеют слушать и любят беседы, не против дружеских подшучиваний".

Люди, рождённые под этим знаком, также быстро заводят друзей и с непревзойденной легкостью интегрируются в новые социальные круги.

  • Рыбы

Рыбы — это зодиакальные эмпаты, способные интуитивно угадывать чувства других людей ещё до того, как у них появится возможность заговорить. Это означает, что им с легкостью можно поплакаться в жилетку. Они могут успокоить нуждающегося друга за считанные минуты (поверьте нам: они точно знают, что сказать).

"Они ориентируются в социальной вселенной, инстинктивно становясь милыми и добрыми, — говорит Ковач. — Их сострадание очевидно, и они могут быть отличными доверенными лицами".

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