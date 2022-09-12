Астролог Светлана Кройцер: "Четверг — идеальное время для покупки машины"

Наступившая неделя носит довольно позитивный характер. Её энергии скорее созидательные, чем агрессивные, можно много времени посвятить творчеству или путешествиям. 17 сентября Солнце перейдет в знак Девы, поэтому постарайтесь в этот день не предпринимать решительных или важных действий. Отдохните в спокойной обстановке и погуляйте на природе, советует ведический астролог Светлана Кройцер.

Гороскоп на неделю

12.09, понедельник

День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Полнолуние завершилось, Луна пошла на убыль, но энергии понедельника продолжают нас радовать. Сегодня вы можете участвовать в праздниках, заключать брачный союз, заниматься творчеством. Если вы думали куда-то поехать, то сегодня очень благоприятно планировать свою поездку или даже отправиться в нее.

13.09, вторник

День Марса, Луна в Овне, Луна убывающая

Вторник также наполнен позитивными и легкими энергиями. Сегодня можно заниматься ремонтом, решением текущих вопросов, одалживать деньги. Также сегодня благоприятно избавляться от ненужных вещей или же что-нибудь изменять. Сегодня очень хороший день для занятий спортом и йогой.

14.09, среда

День Меркурия, Луна в Овне, Луна убывающая

В среду энергии несколько меняются и приобретают более экспрессивный характер. Постарайтесь воздержаться сегодня от выяснения отношений и конфликтов, а больше внимания уделите здоровью. Сегодня благоприятно начинать различного рода чистки и избавлению от токсинов.

15.09, четверг

День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывающая

Энергии четверга довольно активные. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд. Также благоприятно заниматься бытовыми делами, а вот новые проекты лучше сегодня не начинать.

16. 09, пятница

День Венеры, Луна в Тельце, Луна убывающая

Энергии пятницы стабильны и упорядочены. Сегодня вы можете начинать важные дела, отправляться в путешествие или налаживать отношения с людьми.

Пятница — это женский день, поэтому уделите внимание себе, порадуйте походом в спа или новым украшением.

17.09, суббота

День Сатурна, Луна в Тельце, Луна убывающая

Энергии субботы продолжают быть легкими и непринужденными. Постарайтесь избегать сегодня стрессов и выяснения отношений. Погуляйте на природе, помедитируйте. Сегодня очень творческий день, когда можно заняться новым видом рукоделия или хобби.

18.09, воскресенье

День Солнца, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии воскресенья носят довольно сложный характер, поэтому лучше всего сегодня не проявлять инициативу и не вступать ни в какие конфликты. Старайтесь провести день в спокойствии, контролируйте свои эмоции. Если же вам необходимо избавиться от чего-либо, очистить свое пространство, то воскресенье очень благоприятно для этого рода деятельности.

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