Астрологи: "Овен, Лев и ещё четыре знака зодиака — известные тусовщики"

Наверняка в вашем окружении есть такие люди, которые всегда являются душой компании, даже самую скучную вечеринку такие люди превратят в праздник, они любят веселиться и травить байки. Астрологи считают, что тусовщиками не становятся, а рождаются, причем склонны к веселью только шесть знаков зодиака.

Знаки зодиака, умеющие веселиться

Водолей

Водолеи часто пребывают в своем маленьком мирке. Но если они вас впустят в него, то вы попадёте на крючок их причудливого и эксцентричного духа.

"Водолей воплощает в себе свободно текущую энергию, которая вовлекает любого, кто становится свидетелем этого водоворота", — говорит астролог Шарлотта Кирстен.

Этот свободолюбивый знак не из тех, кто часто выходит в люди, но если он всё же появляется где-то на публике, то готов к любой авантюре.

"Авантюрные Водолеи любят тусоваться до утра", — объясняет Кирстен. Писательница и астролог Виктория Томас говорит, что Водолеи любят переползать из клуба в клуб, пока не рассветёт.

Овен

Овны любят общение, поэтому они быстро вливаются в компанию. По словам Кирстен, Овны — беззаботные натуры, они способны привнести изрядную долю добродушного легкомыслия в сложные ситуации. Они любят рассказывать истории и умеют веселиться.

Однако Овен постоянно хочет быть в центре внимания. Это эгоистичный и упрямый знак зодиака, который предпочитает быть лидером. И пока вы позволяете Овнам принимать решения и не будете стоять на его пути, то он будет пребывать в хорошем настроении.

Скорпион

Скорпионы, как известно, импульсивные натуры, умеют они и веселиться.

"Что бы ни интересовало Скорпиона, он будет делать это с энтузиазмом и страстью, поэтому он всегда будет душой компании", — объясняет Кирстен.

Этот водный знак не заставит вас скучать, Скорпионы остроумные и сметают все запреты на своём пути, они будут всегда "первыми на танцполе".

Лев

Львы — известные тусовщики, они постоянно стремятся быть в центре внимания. "Львы общительны и не боятся новых впечатлений", — говорит Кирстен. На свадьбе они будут готовы танцевать всю ночь напролет с женихом и невестой. Кирстен отмечает, что Львы дружелюбны и могут заразить своей положительной энергией окружающих. Они сделают всё, чтобы поднять вам настроение, если вы находитесь в депрессии.

Стрелец

Вам нужен напарник по прыжкам с парашютом или приятель в дорожном путешествии? Тогда выбирайте Стрельца. "Веселый, движимый страстью к путешествиям, это знак зодиака знает, как сказать "да" приключениям", — говорит Кирстен.

Они часто окружают себя большой компанией друзей, которых приглашают участвовать в своих диких выходках. По словам астролога Ансли Эколса, Стрельцы превратят любую скуку в "игру".

Близнецы

Эти кокетливые социальные бабочки всегда не прочь хорошо провести время. "Причудливые, с детской любознательностью, Близнецы любят веселиться", — говорит Кирстен. Из-за своей двойственности Близнецы легко вписываются в любую социальную среду и не боятся заводить разговоры с новыми людьми. "Управляемые Меркурием, планетой общения, Близнецы гордятся своей способностью общаться с людьми и превращать самый обыденный разговор в нечто особенное", — говорит Кирстен.

При этом Близнецы легко устают и заведомо ненадежны.

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