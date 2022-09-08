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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Лев, Овен, Водолей и ещё три знака зодиака — экстраверты"

Гороскоп

Настоящие экстраверты — особенные люди. Они импульсивны, заряжаются энергией от общения с другими людьми, не прочь поболтать с незнакомцами — в отличие от интровертов, предпочитающих одиночество. Если вы когда-нибудь задумывались, почему у некоторых людей есть эти черты, то, возможно, ответ стоит искать у астрологов.

Астрологи: "Лев, Овен, Водолей и ещё три знака зодиака — экстраверты"

Знаки зодиака, которые являются экстравертами

  • Водолей

Это самый умный и дальновидный знак зодиака, склонный к тому же к экспериментам. Астролог Анна Ковач считает, что Водолеи общительны и могут использовать энергию тех, кто находится в окружении. Водолеи не прочь похвастаться в коллективе своими новыми идеями. Тем не менее излишняя эмоциональность приводит к тому, что Водолею тоже необходимо побыть в одиночестве, чтобы перезарядить "батарейки".

  • Овен

Ваш друг Овен, вероятно, напорист, амбициозен и организован, поскольку им "управляет яростная планета Марс", говорит экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман. Овны похожи на детей, общительность и обаяние — это для них само собой разумеющееся.

"Когда нужна помощь, особенно во время кризиса, Овны любят быть первыми на месте, — говорит Ковач. — Их привлекает волонтёрская работа, которая героическим образом сближает их с общественностью".

  • Весы

Любезный и болтливый друг, который всегда готов к долгим обедам или пикникам в парке. Весы умеют строить гармоничные дружеские отношения и могут быть настоящими дипломатами. Им также, вероятно, будет легко завязать разговор с людьми, которых они едва знают.

  • Стрелец

Стрельцы готовы прыгнуть в самолет в любой момент, также они легко подружатся с незнакомцем, сидящим рядом в вагоне поезда, и даже пригласят его домой.

"Стрельцы общительны, любят наслаждаться жизнью, интересуются людьми, что побуждает их инициировать разговоры". А поскольку представители этого знака интересуются философией, чтением и приключениями, то ваш разговор со Стрельцом никогда не будет скучным.

  • Близнецы

Близнецы управляются Меркурием — планетой общения. "Вряд ли вам будет скучно, если в компании есть Близнецы", — говорит астролог Лиза Барретта.

"Близнецы наслаждаются переменами и обычно готовы к разговорам". Они любопытны, открыты в своих идеях и импульсивны, они прервут любое молчание. Близнецы с легкостью заводят разговоры с совершенно незнакомыми людьми.

  • Лев

Прирожденные артисты, иконы стиля и лидеры, Львы — душа компании. "Лев — безусловно, самый экстравертный знак зодиака", — говорит Барретта.

Львы не особо любят заводить случайные разговоры, как Близнецы или Весы, но когда они чувствуют, что могут собрать толпу, они это сделают. "Рожденные под этим знаком чувствуют себя комфортно, находясь в центре внимания", — говорит Ковач.

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