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Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Кройцер: "10 сентября Меркурий начнёт ретродвижение — берегите свои гаджеты"

Гороскоп

Наступающая неделя полна очень интенсивных энергий. В первые дни преобладают довольно агрессивные энергии, поэтому лучше не заключать договоры и не вступать в конфликты. К середине недели ситуация стабилизируется, а вот в конце нас ждёт полнолуние в Водолее. Это будет очень благоприятное и гармоничное время. Кроме того, 10 сентября Меркурий начнёт ретродвижение — берегите свои гаджеты и решайте давние документарные вопросы. О том, что ждёт знаки зодиака, в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Прогноз астролога Кройцер: "10 сентября Меркурий начнёт ретродвижение — берегите свои гаджеты"

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября

05.09, понедельник

День Луны, Луна в Стрельце, Луна растущая

Энергии понедельника довольно турбулентны на этой неделе. Воздержитесь сегодня от конфликтов и выяснения отношений. День лучше посвятить медитации, релаксирующим практикам. Также можно заняться уборкой и избавлением от ненужных вещей.

06. 09, вторник

День Марса, Луна в Стрельце. Луна растущая

Вторник также продолжает находиться в зоне активных энергий. С одной стороны, они направлены на избавление от ненужного — будь то вещь или что-то еще, а с другой — на достижение быстрых результатов в работе. Сегодня очень благоприятно заниматься спортом, а также держать пост.

07.09, среда

День Меркурия, Луна в Козероге, Луна растущая

Среда также наполнена активными энергиями, но они носят уже более созидательный характер. Сегодня очень хороший день для творческих занятий, уборки, садоводства. Также сегодня можно начинать любые дела, для которых вы хотите добиться быстрых результатов. Этот день также благоприятен для начала обучения или интеллектуальных занятий.

08.09, четверг

День Юпитера, Луна в Козероге, Луна растущая

Энергии четверга легкие и активные. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд, проводить праздники. Если у вас не намечается никаких особенных событий, то день можно посвятить садоводству и бытовым делам. Очень благоприятно начинать лечение.

09. 09, пятница

День Венеры, Луна в Водолее, Луна растущая

Пятница этой недели предшествует полнолунию, поэтому очень хорошо посвятить день подготовке к этому событию.
Посвятите этот день избавлению от накопившихся ненужностей, примите ванну с лунной солью. Порадуйте себя спа-процедурами и просто вкусной едой. Сегодня также благоприятно покупать транспортные средства или отправляться в путешествия.

10.09, суббота

День Сатурна, Луна в Водолее, Полнолуние

Итак, Луна завершила свой полный цикл, и мы опять встречаем полнолуние! Этот день полон созидательной энергии, эмоции могут бить через край. Поэтому постарайтесь провести время на природе в кругу семьи. Полнолуние — прекрасное время для планирования, начинания новых дел и просто наслаждения окружающим миром.

11.09, воскресенье

День Солнца, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Воскресенье полно стабильной и равномерной энергии. Самое время начинать что-то новое, заключать долгосрочные договоры и принимать важные решения.

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Прогноз астролога Кройцер: "10 сентября Меркурий начнёт ретродвижение — берегите свои гаджеты"
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