Прогноз астролога Кройцер: "День Меркурия подходит для заключения брака и путешествий"

Эта неделя будет достаточно продуктивной для многих знаков зодиака, что немаловажно после бурных дней Новолуния. Наступает подходящее время для путешествий, переезда, обновления интерьера. О том, что ждёт знаки зодиака, в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 29 августа по 04 сентября

29.08, понедельник

День Луны, Луна в Деве, Луна растущая

Понедельник этой недели носит очень продуктивный характер, что не может не радовать после таких бурных дней Новолуния. Сегодня благоприятно проводить любые косметические процедуры:

стрижка волос,

депиляция и другие.

Кроме того, сегодня очень благоприятно посвятить время уюту в доме, провести влажную уборку, обновить интерьер. Будет неплохо также заняться и домашними растениями.

30.08, вторник

День Марса, Луна в Деве, Луна растущая

Энергии вторника очень активны. С одной стороны, они направлены на избавление от ненужного — будь то вещь или что-то еще, а с другой — на достижение быстрых результатов в работе. Сегодня очень благоприятно заниматься спортом или обновлять декор в доме, можно начинать лечение и даже одалживать деньги. Если вы давно планировали посетить местный музей или достопримечательность, то вторник очень подходящий день для этого.

31.08, среда

День Меркурия, Луна в Деве, Луна растущая

Среда наполнена легкими и быстрыми энергиями. Сегодня очень хороший день для заключения брака, путешествий. Это очень творческий день, когда можно посвятить время танцам, пению и рукоделию. Также сегодня благоприятно проводить различного рода чистки организма.

01.09, четверг.

День Юпитера, Луна в Весах, Луна растущая

Энергии четверга подобны среде, они легкие и активные. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд, проводить праздники. Если у вас не намечается никаких особенных событий, то день можно посвятить садоводству и бытовым делам. Очень благоприятно начинать лечение.

02.09, пятница

День Венеры, Луна в Весах, Луна растущая

Пятница — это день женственности и всего прекрасного. Сегодня также благоприятно покупать транспортные средства или отправляться в путешествия. Также сегодня можно порадовать близких новым вкусным блюдом или заняться творчеством, провести СПА-процедуры или сделать новый маникюр.

03.09, суббота

День Сатурна, Луна во Скорпионе, Луна растущая

Суббота — это традиционно день покоя и медитаций. Постарайтесь сегодня никуда не торопиться, заняться спокойным рукоделием, таким как вышивка или вязание. Можно начать изучать что-то новое или порадовать себя новой одеждой или украшением. Замедлитесь и постарайтесь просто насладиться моментом.

04.09, воскресенье

День Солнца, Луна в Скорпионе, Луна растущая

Воскресенье полно огненной энергией действия и активности. Постарайтесь не вступать сегодня в конфликты, проявите сдержанность. Сегодня можно проводить работы, связанные с печами и каминами, а также осуществлять любую деятельность с огнём.

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