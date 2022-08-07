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Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Кройцер: "Не стоит в пятницу планировать свадьбу и заключать новые сделки"

Гороскоп

10 августа транзитный Марс переходит в знак Тельца. В этот период люди не спешат тратить свои силы и идут более медленно по намеченному пути. Победу в этот период можно одержать благодаря своей настойчивости и выдержке. Многие ощутят, что у них сил и энергии стало как будто меньше. Дела, начатые в этот период, будут раскручиваться значительно медленно. В негативном ключе данный транзит может принести поломки в технике, непредвиденные расходы, конфликты. Происходит больше ошибок в работе, поэтому не стоит спешить в принятии решений. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном прогнозе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Прогноз астролога Кройцер: "Не стоит в пятницу планировать свадьбу и заключать новые сделки"

Астрологический прогноз на неделю

08.08. Понедельник. Луна растущая

Накшатра Джйештха/Мула (с 12:07)

В этот день люди могут проявлять свое высокомерие, хвастовство, несдержанность, агрессию. Если брать или давать в долг в этот день, то все растянется на неопределенный срок и обязательно с ущербом для одной из сторон. Хорошо заняться исследованием происходящего вокруг или внутри себя, заниматься сельскохозяйственной деятельностью, развитием ораторского искусства, созданием или освоением лекарственных препаратов.

09.08. Вторник. Луна растущая

Накшатра Мула/Пурва Ашадха (с 09:47)

Сегодня не следует предпринимать поспешных решений, чтобы потом не пожалеть. День подходит для работы на приусадебных участках, работы с лошадьми. Отлично будет, если вы решите посетить места силы, монастыри/храмы/церковь. Займитесь

  • спортом,
  • йогой,
  • танцами.

Подумайте сегодня о том, как вы можете сделать свою жизнь лучше, не причиняя при этом никому вреда.

10.08. Среда. Луна растущая

Накшатра Пурва Ашадха/Уттара Ашадха (с 07:09).

Стоит прислушаться к советам в этот день, можно строить планы, заключать сделки, подписывать контракты. Решать любые вопросы, связанные с бизнесом. Только обязательно доведите начатое дело до конца. Важно также не забывать про общение — не стоит употреблять бранных слов, так как это уменьшает ваш успех. Считается, что любое неправильное действие многократно увеличивается в эту накшатру. Не рекомендуется также сегодня планировать путешествие.

11.08. Четверг. Луна растущая

Накшатра Уттара Ашадха/Шравана(с 04:22).

Займитесь сегодня обучением, запишитесь на курсы по изучению иностранных языков. Делайте как можно больше добрых дел. Шравана — активная накшатра, поэтому подойдет для любой организационной деятельности. Можно покупать новую одежду, совершать крупные покупки. В этот день можно стать жертвой плохих советов.

12.08 Пятница. Полнолуние в Козероге

Накшатра Шравана/Дхаништха(с 01:37)

Каждое полнолуние несет разные энергии, которые так или иначе на нас влияют. От этого и зависит наше эмоциональное настроение, энергия и удача. Сегодня многие могут почувствовать себя более замкнуто. Кого-то может охватить состояние уныния, депрессии. Не исключены ссоры между супругами. Постарайтесь не поддаваться на эти чувства и лучше отправляйтесь на природу или займитесь духовными практиками. Не стоит планировать сегодня свадьбу, заключать новые сделки. Отказаться от старых привычек также будет проблематично в этот день.

13.08. Суббота. Луна убывающая

Накшатра Шатабхиша/Пурва Бхадрапада (с 20:58)

Вторая половина дня энергетически тяжелее. Неблагоприятен день для

  • переговоров,
  • свадеб,
  • решения важных вопросов.

Хорошо заниматься ремонтом техники, сельскохозяйственной деятельностью, помогать пожилым людям. Контролируйте свои эмоции, так как энергии дня могут провоцировать нас на негативные качества.

14.08 Воскресенье. Луна убывающая

Накшатра Пурва Бхадрапада/Уттара Бхадрапада (с 19:25)

День также энергетически нестабилен, поэтому выходные благоприятней провести в спокойной обстановке. Хорошо заняться сельскохозяйственными работами, рутинной работой, посещением храмов/ монастырей. Начатые проекты в этот день будут идти трудно, вы, возможно, будете сожалеть о своих необдуманных действиях, особенно если вы что-то совершали в состоянии эмоциональной нестабильности.

Благоприятное время для стрижек — 10 августа, 11 августа, 12 августа, 13 августа.

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