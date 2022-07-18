Прогноз на 18-24 июля от астролога Кройцер: "Во вторник будьте осторожны с огнем"

Новая неделя подарит каждому знаку зодиака очередные возможности. Ведический астролог Светлана Кройцер советует читателям Pravda.Ru воспользоваться некоторыми советами, чтобы период с 18 по 24 июля получился насыщенным и ярким.

Астрологический прогноз на неделю

18 июля, понедельник

День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывает

Хороший день. Подходит для дел, где надо достичь постоянства и стабильности, но не быстрых результатов. Сегодня можете спокойно заниматься повседневными делами, связанными с водой и домом, а также огородом и цветами. Если вы давно хотели приобрести дом, участок или квартиру — сегодня благоприятный день для этого!

19 июля, вторник

День Марса, Луна в Рыбах, Луна убывает

Сегодня воздух наполнен творческими энергиями! Те кто любит спорт — самое время уделить любимым упражнениям, а к творческим людям легко придет вдохновение на создание шедевров. Если даже вы не имеете хобби, просто расслабьтесь, включите любимую музыку и потанцуйте, можете даже спеть запомнившуюся композицию. Также сегодня вы можете поехать к кому-нибудь в гости или даже купить автомобиль! Дерзайте! Но будьте осторожны с огнем и на дорогах — не теряйте бдительность.

20 июля, среда

День Меркурия, Луна в Рыбах, Луна убывает

Если вы давно хотели приступить к изучению чего-либо нового, но долго откладывали — сегодня самое время начать это делать. После 11 утра можно заниматься творчеством, открывать бизнес, начинать лечение и совершать недалекие поездки. Энергии дня легкие и непринужденные — постарайтесь просто насладиться окружающей природой и прогуляться по парку на пути домой после трудового дня.

21 июля четверг

День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывает

В первой половине дня все еще действуют спокойные энергии, а после 12 дня нужно проявить осторожность. В этот период вам лучше воздержаться от новых начинаний и выяснения отношений. Впрочем, вы можете провести уборку в доме, навести порядок в своих вещах и избавиться от всего ненужного.

22 июля пятница

День Венеры, Луна в Овне, Луна убывает

В первой половине дня постарайтесь сохранять спокойствие и внутреннее равновесие, не вступайте в конфликты, но вот после двух часов дня можно начинать важные дела, заниматься бытовыми вопросами. Пятница — день, когда можно позаботиться о себе, сходить в салон красоты или устроить романтичный вечер партнеру.

23 июля суббота

День Сатурна, Луна в Тельце, Луна убывает

В первой половине дня преобладают энергии предыдущего дня, но после 4 вечера можно заняться уходом за растениями, посадкой цветов или просто рутиной по дому. Это время очень благоприятно для медитаций, поста и просто чтения хорошей вдохновляющей литературы. Отдохните от суеты прошедшей недели и позвольте себе побыть с собой наедине.

24 июля, воскресенье

День Солнца, Луна в Тельце, Луна убывает

Весь день преобладают энергии покоя и умиротворения, а вечером можно и пошуметь — сходить на какой-либо праздник или даже назначить свадьбу! Можно купить новое украшение или погулять по вечернему городу. Воскресенье — хороший день для выполнения обязательств, проведения праздников и осуществления благотворительности.

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