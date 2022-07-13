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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: календарь майя поможет понять законы времени, чтобы жить в гармонии

Гороскоп

Источником времени в майяской космологии является Хунаб Ку — "Единый, дающий движение и меру", чёрная дыра в центре галактики или Бог, — кому как нравится. Вне всяких сомнений, майя были великими астрономами. По трём из не скрытых от глаз общественности кодексов майя можно увидеть сверхточные расчёты движения небесных тел. Помимо буквально тысяч пирамид и загадочных артефактов, майя оставили после себя множество загадок, над которыми по сей день размышляют лучшие умы. Одна из таких загадок — один из множества календарей, которые использовали майя, ныне известный под названием "Цолькин". Подробнее о нём рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в области гармоничных матриц времени Павел Михеев.

Маска. Майя
 

Цолькин — что это такое

Цолькин — слово, придуманное археологами. Мы не знаем, как назывался этот календарь у майя. Однако название вполне удачное. "Цоль" значит счёт, "кин" — "день", "солнце", "человек". Цолькин — майяская сакральная (творческая) солнечная матрица времени, основанная на природных циклах 13 и 20.

Цолькин отражает гармоничные для живых существ процессы и качество энергии во времени, иными словами, показывает гармоничные действия и естественные состояния в тот или иной период, длительность периодов и сочетание различных циклов: когда конкретно определённые действия и даже слова и мысли имеют резонные последствия.

Цолькин показывает базовые законы времени:

  • фрактальность (вложенность одних процессов в другие и одинаковые принципы соотносимости процессов на разных горизонтах времени),
  • радиальность,
  • цикличность.

Цолькин основан на двух прогрессиях: 13 и 20. 13 — число, которое мы встречаем в природе повсеместно. Но по определённым причинам это число было демонизировано Ватиканом, как и Цолькин, память о котором с благословения пап пытались истребить при порабощении Мезоамерики. Вот несколько ярких примеров числа 13 в природе:

  • 13-дневные циклы Солнца,
  • 13 обращений луны вокруг Земли,
  • 13 сочленений тела человека.

13 — лежит в базовой прогрессии Цолькин, отражающей процессы во времени, а если совсем упрощать, то само время. 20 — в математике это так называемое первичное обильное число. 20 лежит в основе системы счета майя, не привычной десятеричной (0-9), а двадцатеричной, открывающей совсем иной уровень мышления.

В силу этих особенностей для неподготовленного ума понять многие закономерности в Цолькин для простого обывателя при первом знакомстве весьма сложно. Но всё становится проще, если попробовать ощутить, как работает Цолькин, экспериментально. В календаре Цолькин 20 видов первичных энергий, кодирующих состояния (чувства) живых существ. Эти энергии и их свойства легко запомнить, если понаблюдать за матрицей Цолькин хотя бы 40-60 дней подряд.

13 процессов, помноженных на 20 типов энергий, дают 260 кинов, то есть базовых единиц времени. Понимание кина какого-либо периода даёт понимание процессов и состояний этого периода.

260 кинов-дней — это чуть менее 9 месяцев. Естественный цикл созревания человеческого плода или делового проекта. Таким образом, когда вы начнёте понимать Цолькин, время перестанет быть абстракцией, а станет ритмичной системой из повторяющихся процессов и состояний. Вы получаете карту времени и можете соотносить с ней вашу событийность. Ваше восприятие времени становится объёмным. И день ото дня, 13-дневка за 13-дневкой вы удивляетесь мудрости, заложенной в Цолькине.

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