В течение года бывает как минимум несколько важных праздников, с приближением которых многие начинают задумываться, что же подарить своим близким. Помочь решить эту задачу может астрология, если вы знаете знак зодиака вашего одариваемого. А чтобы было легче определиться с выбором, западный астролог Алëна Футущак поделилась рекомендациями по подаркам, которые действительно могут понравиться и не будут пылиться где-то на полке.
Овнам с их активным и боевым нравом будет по душе
Тельцы, отличающиеся любовью ко всему красивому и материальному, обрадуются дизайнерской вещице или украшениям, приятным процедурам для тела, походу в СПА/на массаж, сертификату в салон красоты, абонементу на телесные практики, разбору гардероба, шопингу со стилистом, набору косметики или цветам. Конверта с деньгами в качестве подарка тоже будет вполне достаточно.
Любознательные и неусидчивые Близнецы скажут "спасибо" за книги, обучающие курсы и вебинары, канцелярию, поездки и экскурсии, интеллектуальные игры, гаджеты, а также средства передвижения (велосипед, ролики, коньки, самокат).
Домашним и чувствительным Ракам подойдут кулинарные курсы, книги и мастер-классы, подарки для дома (мебель, декор, детали интерьера, кухонные принадлежности), комнатные цветы и растения, антиквариат, курсы дизайна интерьера или фотоальбом с семьёй.
Ярким представителям огненной стихии, Львам, приглянутся:
Девы ценят качество, удобство и своё здоровье, поэтому угодить им можно, подарив качественную бижутерию, оздоровительные процедуры, сертификат на массаж или к косметологу, средства для ухода за волосами, консультацию диетолога, полную диагностику здоровья, красивую канцелярию или инструменты для работы.
Весам как эстетичному и парному знаку зодиака доставят удовольствие:
Скорпионы бывают не прочь пощекотать нервы и проверить себя на прочность, поэтому рекомендуется приглядеться к билетам на экстремальные мероприятия, абонементу на йогу или цигун, курсу обучения инвестициям, декоративному оружию, амулетам, трансформационным и психологическим тренингам.
Оптимистичные и неунывающие Стрельцы будут рады:
Целеустремленные и серьёзные Козероги по достоинству оценят такие подарки, как рабочие аксессуары, часы, антиквариат, изделия из камня или дерева, курсы по тайм-менеджменту, курсы альпинизма, абонемент на стретчинг или пилатес, курсы повышения квалификации и любые статусные подарки.
Водолеи, отличающиеся общительностью и сообразительностью, с удовольствием примут в подарок развивающие курсы, поход на интеллектуальную игру, любые креативные подарки, гаджеты и технику, билет в планетарий, на юмористическое шоу или экстремальный аттракцион, а также с радостью посетят мероприятие, где они смогут расширить круг своих знакомств.
Чувствительным и скрытным Рыбам в качестве подарка можно выбрать:
Дарите то, что точно пригодится каждому знаку зодиака, и тогда ваш подарок оценят по достоинству!
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