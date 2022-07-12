Астролог Футущак: "Овнам можно подарить сертификат в тир, а Рыбам — курсы дайвинга"

В течение года бывает как минимум несколько важных праздников, с приближением которых многие начинают задумываться, что же подарить своим близким. Помочь решить эту задачу может астрология, если вы знаете знак зодиака вашего одариваемого. А чтобы было легче определиться с выбором, западный астролог Алëна Футущак поделилась рекомендациями по подаркам, которые действительно могут понравиться и не будут пылиться где-то на полке.

Какой выбрать подарок — ориентируемся на знаки зодиака

Овнам с их активным и боевым нравом будет по душе

абонемент в спортзал или фитнес-студию,

урок вокала,

сертификат в тир,

набор свечей,

билет в театр или на концерт,

сувенирный нож,

такой непоседливый питомец, как собака.

Тельцы, отличающиеся любовью ко всему красивому и материальному, обрадуются дизайнерской вещице или украшениям, приятным процедурам для тела, походу в СПА/на массаж, сертификату в салон красоты, абонементу на телесные практики, разбору гардероба, шопингу со стилистом, набору косметики или цветам. Конверта с деньгами в качестве подарка тоже будет вполне достаточно.

Любознательные и неусидчивые Близнецы скажут "спасибо" за книги, обучающие курсы и вебинары, канцелярию, поездки и экскурсии, интеллектуальные игры, гаджеты, а также средства передвижения (велосипед, ролики, коньки, самокат).

Домашним и чувствительным Ракам подойдут кулинарные курсы, книги и мастер-классы, подарки для дома (мебель, декор, детали интерьера, кухонные принадлежности), комнатные цветы и растения, антиквариат, курсы дизайна интерьера или фотоальбом с семьёй.

Ярким представителям огненной стихии, Львам, приглянутся:

наборы для творчества,

изделия из золота,

разного рода игры,

билет на развлекательное шоу или в цирк,

портрет с изображением самого Льва, а также посещение особенного VIP-мероприятия.

Девы ценят качество, удобство и своё здоровье, поэтому угодить им можно, подарив качественную бижутерию, оздоровительные процедуры, сертификат на массаж или к косметологу, средства для ухода за волосами, консультацию диетолога, полную диагностику здоровья, красивую канцелярию или инструменты для работы.

Весам как эстетичному и парному знаку зодиака доставят удовольствие:

шопинг,

сертификат на услуги стилиста,

красивые изысканные украшения,

абонемент на танцы или на культурные мероприятия,

предметы искусства и картины.

Скорпионы бывают не прочь пощекотать нервы и проверить себя на прочность, поэтому рекомендуется приглядеться к билетам на экстремальные мероприятия, абонементу на йогу или цигун, курсу обучения инвестициям, декоративному оружию, амулетам, трансформационным и психологическим тренингам.

Оптимистичные и неунывающие Стрельцы будут рады:

туристическим путевкам,

курсу изучения иностранных языков,

абонементу на посещение элитарных видов спорта (это большой теннис, гольф, верховая езда),

сертификату в тир,

играм на стратегию и эрудицию,

туристической атрибутике.

Целеустремленные и серьёзные Козероги по достоинству оценят такие подарки, как рабочие аксессуары, часы, антиквариат, изделия из камня или дерева, курсы по тайм-менеджменту, курсы альпинизма, абонемент на стретчинг или пилатес, курсы повышения квалификации и любые статусные подарки.

Водолеи, отличающиеся общительностью и сообразительностью, с удовольствием примут в подарок развивающие курсы, поход на интеллектуальную игру, любые креативные подарки, гаджеты и технику, билет в планетарий, на юмористическое шоу или экстремальный аттракцион, а также с радостью посетят мероприятие, где они смогут расширить круг своих знакомств.

Чувствительным и скрытным Рыбам в качестве подарка можно выбрать:

аквариум с рыбками,

курсы дайвинга,

курс медитаций,

фотоаппарат или камеру,

мастер-классы и наборы для творчества,

набор ароматических масел или парфюмерию,

поездку на ретрит,

романтический ужин,

книги по психологии или развитию интуиции, а также курсы актерского мастерства.

Дарите то, что точно пригодится каждому знаку зодиака, и тогда ваш подарок оценят по достоинству!

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