Астролог Олеся Фомичева: Водолеям подойдет интервальное голодание

На вкус и цвет товарища нет. Если мы возьмем несколько людей и заглянем к ним в холодильник, то у всех в этой выборке будет абсолютно разное наполнение: у одного шкаф будет пестрить соусами, кетчупом, у другого точно найдется что-то экзотическое а-ля сыр с плесенью, а у третьего — "мышь повеселись". Мало того, что вкусовые предпочтения у всех разные, так еще и организм у людей на одни и те же продукты реагирует по-своему. Не зря говорят, что одному хорошо, другому — нет. Но подобрать идеальный набор продуктов для насыщения, снятия тревоги и закрытых базовых потребностей можно с помощью звезд, а именно Луны в натальной карте человека. Как — рассказала читателям Pravda.Ru астролог Олеся Фомичева.

Рекомендации по питанию для знаков зодиака

Луна в Овне

Зачастую представители этого знака — большие любители мяса и кофе. Их прием пищи не обойдется без пряностей, соли, перца. Идеальным типом питания для поддержания организма и насыщения станет питание с высоким содержанием белка и жиров, например, кето.

Луна в Тельце

В таком случае большую важность будет иметь эстетическое оформление и подача блюда. Само же содержимое тарелки может состоять из простых, привычных для региона продуктов, то есть без излишеств. Получить удовольствие от еды не получится без сладостей, поэтому, если вы следите за питанием, не стоит от них полностью отказываться, достаточно будет их заменить на полезные десерты.

Луна в Близнецах

Доставка продуктов, перекусы на ходу, "кусочничество" — вот чем будут грешить представители лунных Близнецов. Им рекомендуется дробный тип питания, лучше небольшими порциями, но несколько раз за день. Выбор следует отдавать в сторону салатов, закусок, обилию овощей и фруктов, чтобы оставалось ощущение легкости после еды.

Луна в Раке

Это те люди, которые между рестораном и домом выберут отобедать в домашних условиях, а между устрицами и мясом с картошкой — второе. Организм будет рад привычным с детства и простым в исполнении блюдам, например, кашкам и супам. Вместо регулярных бизнес-ланчей старайтесь брать на работу обед из дома, организму так будет приятнее.

Луна во Льве

Покушать с шиком, сходить в ресторан, чтобы других посмотреть и себя показать — вот что любит эта Луна. Питается она не для насыщения или расслабления, а для получения эмоций, новых впечатлений. Не берите аскезу на отказ от сладостей — эта миссия для вас невыполнима. Просто минимизируйте количество потребления, но не сводите на нет, так вы лишите себя своих радостей жизни.

Луна в Деве

Если вы видите человека в магазине, читающего состав продуктов, знайте — у этого человека Луна в Деве. Это люди, которым не надо следить за питанием, по той причине, что они просто сами по себе адепты правильного питания и отдают предпочтение полезным продуктам.

Луна в Весах

Не так важно, что есть, как с кем и где. Для таких Лун особое значение имеет душевная компания за столом и приятная глазу окружающая обстановка. Если же все-таки говорить о еде, для насыщения будет достаточно легких продуктов с небольшим содержанием белка, после которых нет сильного чувства тяжести. И не бойтесь сладостей, в умеренном количестве они необходимы вам для поддержания эмоционального состояния.

Луна в Скорпионе

Утро начинается с кофе — девиз, который придумали Лунные Скорпионы. Помимо кофе, среди предпочтений можно отметить белковую пищу, а также стейк с кровью или средней прожарки. Важно — пища должна быть насыщена белками и жирами.

Луна в Стрельце

Не бутерброд, а брускетта, не макароны, а паста, не рис, а паэлья — такие предпочтения у Лунных Стрельцов. А еще лучше — отобедать в ресторане Мишлен. Экзотические, редкие продукты — вот что придется по душе. Поэтому периодически балуйте себя изысками, купите:

спаржу,

манго,

лангустины

и устраивайте ресторанную подачу у себя дома.

Луна в Козероге

Выбор таких Лун будет тяготеть в сторону привычных для региона проживания, если мы говорим о человеке, живущем в России, то:

картошка,

греча,

курица.

Легкие перекусы и еда на ходу — это не для вас, организм такое проглотит и не заметит. Важно, чтобы прием пищи был основательным: с обилием белковой пищи и в спокойной, неторопливой обстановке.

Луна в Водолее

Среди особенностей вкусовых предпочтений можно отметить сочетание несочетаемого:

манго со страчателлой,

дыня с прошутто,

стейк с брусничным соусом.

Для поддержки формы хорошо подойдет интервальное голодание. Если же голодать не хочется, то тогда выбирайте легкие продукты с обилием растительной пищи.

Луна в Рыбах

Устрицы, морские ежи, рыба — вот составляющие рациона такой Луны. Часто такие люди пробуют вегетарианство, но если вас тянет на ограничения, предпочтительнее остаться пескетарианцем, потому что морепродукты идеально подходят для вас.

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