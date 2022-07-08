У каждого знака зодиака есть как сильные стороны, так и качества, которые, возможно, мешают ему. И скорректировать ситуацию можно при помощи талисманов. Как именно — рассказал психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.
Положительные качества Овна: быстрота реакций, энергичность, поэтому для этого знака нужен талисман, который усиливает эти качества. Для Овна подойдут талисманы, символизирующие его огненную мощь и напор:
Талисманы должны быть красного, фиолетового или зеленого цвета.
Лев: прирожденный руководитель, обладает завидной энергетикой и пробивными способностями. Талисманы для льва должны быть в виде солнца, подсолнуха или сердца в оранжевом, золотистом или ярко-желтом цвете.
Стрелец: как и все знаки стихии Огня, он напорист, энергичен (подчас слишком), оптимистичен. Талисманы Стрельца должны быть следующими:
Талисманы лучше выбрать в фиолетовом и синем цветах.
Для Близнецов талисманами будут:
Цвета для них подойдут — оранжевый или ярко-желтый — это поможет восстановить силы.
Весам подойдут следующие талисманы:
Лучшие цвета для талисманов — голубой, зеленый и почти все нежные пастельные цвета.
Водолею подойдут талисманы с крылом — менее известный символ этого знака, напоминающий о склонности Водолея к творчеству, о его невероятной тяге к свободе, с ключом — знак влечения Водолея ко всему интересному, загадочному, скрытому от посторонних взглядов, с кувшином — символ глубины. Цвета — синий, белый и серебристый.
Рыбам нужны талисманы в виде морской раковины, веточки коралла, кувшинки. Рыбам принадлежат фиолетовые, сиреневые, синие, зеленые оттенки.
Ракам подойдут талисманы в виде жемчужины — олицетворение чистоты и бескорыстия помыслов, клевера — приносит удачу и благополучие, лунного серпа — символ главной покровительницы Рака. Рак предпочитает серебряный и ярко-голубой цвета — они придают ему энергию и уверенность в себе.
Талисманы Скорпиона:
Классическими цветами Скорпиона считаются багровый и зеленый.
Тельцам нужны талисманы
Тельцу соответствуют голубой и зеленый — цвета неба, воды и растений. А также розовый и более активный — цвет фуксии.
Девам подойдут талисманы:
Девам соответствуют цвета земли — коричневый, а также бежевый, цвет морской волны, светло-зеленый.
Козерогам необходимы талисманы в виде чёрного кота — он напоминает о способности Козерога проникать в секреты Вселенной, плюща — мягкий, стелющийся и в то же время способный разрушать каменную кладку — олицетворение ненавязчивой силы, часов — символ времени, которое многие Козероги, кажется, победили: этот знак способен сохранять "детскость" души до старости. Классическими цветами Козерога считаются коричневый, золотистый, фиолетовый, серый.
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