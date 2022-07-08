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Автор Ирина Гусакова

Рушель Блаво о выборе талисмана: "Для Овна — стручок красного перца, Весам — роза и книга"

Гороскоп

У каждого знака зодиака есть как сильные стороны, так и качества, которые, возможно, мешают ему. И скорректировать ситуацию можно при помощи талисманов. Как именно — рассказал психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.

Лев
 

Талисман по знаку зодиака

Положительные качества Овна: быстрота реакций, энергичность, поэтому для этого знака нужен талисман, который усиливает эти качества. Для Овна подойдут талисманы, символизирующие его огненную мощь и напор:

  • стручок красного перца;
  • рога барана;
  • язычок пламени.

Талисманы должны быть красного, фиолетового или зеленого цвета.

Лев: прирожденный руководитель, обладает завидной энергетикой и пробивными способностями. Талисманы для льва должны быть в виде солнца, подсолнуха или сердца в оранжевом, золотистом или ярко-желтом цвете.

Стрелец: как и все знаки стихии Огня, он напорист, энергичен (подчас слишком), оптимистичен. Талисманы Стрельца должны быть следующими:

  • цветок нарцисса,
  • стрела,
  • подкова (символ удачи, которая обычно сопутствует Стрельцу).

Талисманы лучше выбрать в фиолетовом и синем цветах.

Для Близнецов талисманами будут:

  • изображения маски, олицетворяющие двойственность и некоторое непостоянство представителей знака,
  • фиалки — как напоминание об особой восприимчивости и чуткости Близнецов,
  • звезды — символ их способности привлекать к себе других.

Цвета для них подойдут — оранжевый или ярко-желтый — это поможет восстановить силы.

Весам подойдут следующие талисманы:

  • роза — один из древнейших мировых символов, чаще всего она ассоциируется с любовью,
  • книга является одним из символов знака, она олицетворяет интеллектуальный труд,
  • сердце: для этого знака характерно то самое "зоркое сердце".

Лучшие цвета для талисманов — голубой, зеленый и почти все нежные пастельные цвета.

Водолею подойдут талисманы с крылом — менее известный символ этого знака, напоминающий о склонности Водолея к творчеству, о его невероятной тяге к свободе, с ключом — знак влечения Водолея ко всему интересному, загадочному, скрытому от посторонних взглядов, с кувшином — символ глубины. Цвета — синий, белый и серебристый.

Рыбам нужны талисманы в виде морской раковины, веточки коралла, кувшинки. Рыбам принадлежат фиолетовые, сиреневые, синие, зеленые оттенки.

Ракам подойдут талисманы в виде жемчужины — олицетворение чистоты и бескорыстия помыслов, клевера — приносит удачу и благополучие, лунного серпа — символ главной покровительницы Рака. Рак предпочитает серебряный и ярко-голубой цвета — они придают ему энергию и уверенность в себе.

Талисманы Скорпиона:

  • пирамида — она символизирует вечность, из которой Скорпионы черпают свои силы,
  • хризантема — этот элемент мандалы олицетворяет скромность и нежность, которых Скорпионам иногда не хватает,
  • орел — это символ могущества и способности к лидерству, которые присущи лучшим представителям знака.

Классическими цветами Скорпиона считаются багровый и зеленый.

Тельцам нужны талисманы

  • с четырехлепестковым цветком сирени — он означает равновесие и постоянство — лучшие черты знака,
  • с совой — олицетворение мудрости,
  • с цветком ландыша — воплощение нежности и восприимчивости, которых подчас не хватает этому знаку.

Тельцу соответствуют голубой и зеленый — цвета неба, воды и растений. А также розовый и более активный — цвет фуксии.

Девам подойдут талисманы:

  • кузнечик — олицетворение легкости и подвижности, которых Девам не хватает,
  • куб — четкость геометрической фигуры олицетворяет логику и здравомыслие этого знака,
  • астра — нежность лепестков и "ершистая" форма цветка замечательно представляют положительные и отрицательные качества представителей знака.

Девам соответствуют цвета земли — коричневый, а также бежевый, цвет морской волны, светло-зеленый.

Козерогам необходимы талисманы в виде чёрного кота — он напоминает о способности Козерога проникать в секреты Вселенной, плюща — мягкий, стелющийся и в то же время способный разрушать каменную кладку — олицетворение ненавязчивой силы, часов — символ времени, которое многие Козероги, кажется, победили: этот знак способен сохранять "детскость" души до старости. Классическими цветами Козерога считаются коричневый, золотистый, фиолетовый, серый.

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