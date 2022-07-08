Ведический астролог Кройцер: "Тельцов ждёт месяц перемен, а Рыб — удача в делах"

Июль — достаточно сильный по энергетике месяц. Юпитер, Марс, Сатурн, а также Меркурий и Венера находятся в своих знаках (до середины месяца). Это говорит о том, что все планеты максимально раскрывают себя, помогая многим достигнуть огромного успеха в карьере. Для кого же июль станет наиболее удачным, рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.

Для каких знаков зодиака июль станет удачным месяцем

Для Овнов июль пройдет достаточно активно. Вы будете в центре внимания. Ожидаются хорошие денежные поступления. Активный отдых в кругу друзей — это то, что вам сейчас нужно. В личной жизни ожидаются конфликты из-за своей эмоциональной несдержанности.

Для Тельцов месяц перемен и новых возможностей. Не упускайте время — завершайте все свои намеченные дела и планы, для этого у вас хватит энергии и возможностей. Венера поможет вам раскрыть свой творческий потенциал, вам захочется любви, эмоций, впечатлений.

Близнецам рекомендуется навести порядок в делах, связанных с документацией, избавиться от всего ненужного. Также будет дана возможность осуществить как крупные сделки, так и долгожданную покупку. Вторая половина месяца окажется более удачной для многих Близнецов. В личной жизни ожидаются некоторые разногласия.

Раки, если вы давно мечтали о своем деле, то ваше время настало. Не бойтесь перемен и трудностей, которые могут встречаться на вашем пути. Идите навстречу новым возможностям. Как только вы сделаете шаг, то увидите интересные предложения, новые знакомства. Многих Раков ждут премия или повышение в работе. Удача на вашей стороне.

Львам стоит обратить внимание на свое здоровье, потому что всю свою львиную энергию они готовы будут вложить в работу, появятся креативные идеи, откроются также возможности проявить себя и показать все ваши таланты. Вы с легкостью завоюете внимание коллег, начальства и, возможно, заведете служебный роман.

Дев ожидает романтика, спокойная обстановка дома. Муж будет одаривать подарками и своим вниманием, это также отличное время для деловых сделок и поездок. Но из-за переутомления на работе, возможно, не будет хватать сил на себя.

Для Весов и Стрельцов месяц не самый благоприятный. Вам лучше сменить обстановку, развеяться и заняться своим здоровьем. В отношениях ожидается эмоциональное напряжение.

Скорпионы углубятся еще больше в эзотерику, в духовные знания и практики. В отношениях с детьми сложатся гармоничные отношения. Путешествуйте, смените обстановку. Возможна незапланированная беременность.

Козерогов ожидает новая любовь либо новый виток в семейных отношениях. Вы будете решительны в своих действиях, но не проявляйте чрезмерную строгость по отношению к кому-либо. Займитесь йогой, медитацией, творчеством.

Водолеев ждет отличное время для решения любых вопросов. Дома хорошо бы навести порядок, что-то обновить или заняться ремонтом. Также для вас важно найти занятие по душе. Не забывайте об отдыхе.

Рыб ждет удача в делах. Будет много идей, возможностей, поездок, прибыли. Но стоит планировать свой бюджет, так как возможны спонтанные траты.

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