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Автор Ирина Гусакова

Ведический астролог Кройцер: "Тельцов ждёт месяц перемен, а Рыб — удача в делах"

Гороскоп

Июль — достаточно сильный по энергетике месяц. Юпитер, Марс, Сатурн, а также Меркурий и Венера находятся в своих знаках (до середины месяца). Это говорит о том, что все планеты максимально раскрывают себя, помогая многим достигнуть огромного успеха в карьере. Для кого же июль станет наиболее удачным, рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.

Увлечения
 

Для каких знаков зодиака июль станет удачным месяцем

Для Овнов июль пройдет достаточно активно. Вы будете в центре внимания. Ожидаются хорошие денежные поступления. Активный отдых в кругу друзей — это то, что вам сейчас нужно. В личной жизни ожидаются конфликты из-за своей эмоциональной несдержанности.

Для Тельцов месяц перемен и новых возможностей. Не упускайте время — завершайте все свои намеченные дела и планы, для этого у вас хватит энергии и возможностей. Венера поможет вам раскрыть свой творческий потенциал, вам захочется любви, эмоций, впечатлений.

Близнецам рекомендуется навести порядок в делах, связанных с документацией, избавиться от всего ненужного. Также будет дана возможность осуществить как крупные сделки, так и долгожданную покупку. Вторая половина месяца окажется более удачной для многих Близнецов. В личной жизни ожидаются некоторые разногласия.

Раки, если вы давно мечтали о своем деле, то ваше время настало. Не бойтесь перемен и трудностей, которые могут встречаться на вашем пути. Идите навстречу новым возможностям. Как только вы сделаете шаг, то увидите интересные предложения, новые знакомства. Многих Раков ждут премия или повышение в работе. Удача на вашей стороне.

Львам стоит обратить внимание на свое здоровье, потому что всю свою львиную энергию они готовы будут вложить в работу, появятся креативные идеи, откроются также возможности проявить себя и показать все ваши таланты. Вы с легкостью завоюете внимание коллег, начальства и, возможно, заведете служебный роман.

Дев ожидает романтика, спокойная обстановка дома. Муж будет одаривать подарками и своим вниманием, это также отличное время для деловых сделок и поездок. Но из-за переутомления на работе, возможно, не будет хватать сил на себя.

Для Весов и Стрельцов месяц не самый благоприятный. Вам лучше сменить обстановку, развеяться и заняться своим здоровьем. В отношениях ожидается эмоциональное напряжение.

Скорпионы углубятся еще больше в эзотерику, в духовные знания и практики. В отношениях с детьми сложатся гармоничные отношения. Путешествуйте, смените обстановку. Возможна незапланированная беременность.

Козерогов ожидает новая любовь либо новый виток в семейных отношениях. Вы будете решительны в своих действиях, но не проявляйте чрезмерную строгость по отношению к кому-либо. Займитесь йогой, медитацией, творчеством.

Водолеев ждет отличное время для решения любых вопросов. Дома хорошо бы навести порядок, что-то обновить или заняться ремонтом. Также для вас важно найти занятие по душе. Не забывайте об отдыхе.

Рыб ждет удача в делах. Будет много идей, возможностей, поездок, прибыли. Но стоит планировать свой бюджет, так как возможны спонтанные траты.

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Редактор: Ольга Алексеева
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