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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Весы, Дева, Лев, Стрелец, Рыбы, Близнецы - самые ненадежные знаки зодиака

Гороскоп

Как бы мы ни старались, иногда мы даем обещания, которые не можем выполнить. Но некоторые люди в принципе не отличаются надежностью и постоянством, хотя, возможно, за плохим поведением стоит неожиданная причина — астрологи считают, что есть знаки зодиака, представители которых вполне могут разочаровать своей безответственностью.

Весы
 

Самые ненадежные знаки зодиака

Весы

Весы — это знак равновесия, но они часто откусывают больше, чем могут прожевать, поэтому их смело можно считать безответственными. Например, если вы попросите их что-то сделать, велика вероятность, что они забудут. Весы склонны слишком распыляться, и им нужно постоянно напоминать о том, что они обещали. Независимо от того, действительно ли они что-то упустили из виду или просто не хотят тяжело работать, не рассчитывайте на то, что они сдержат свое слово. Всегда лучше иметь запасной план, если вы в чем-то полагаетесь на них.

Дева

Девы часто изо всех сил пытаются установить границы и могут легко перенапрячься. Пытаясь добиться цели, они могут распылять свои силы. Девы не признаются, что расстроены, а будут молча кипеть. На работе им будет сложно уложиться в сроки; в личной жизни у них слишком много планов, поэтому часто они забывают про какие-то из них.

Лев

Лев чрезвычайно непостоянен, и ему трудно сосредоточиться на ком-то, кроме себя. Вы всегда можете рассчитывать на этот огненный знак, если приглашаете на вечеринку, но если вы попросите его об одолжении, например, помочь вам переехать в субботу утром, то он внезапно найдет массу отговорок или просто исчезнет. Простая истина заключается в том, что нельзя заставить Льва делать то, чего он не хочет — он поможет вам только в том случае, если в этом есть выгода для него.

Стрелец

Стрельцы склонны к безответственности, эгоизму и непостоянству. Этот предприимчивый знак первым убегает, столкнувшись с трудной ситуацией. Им не хватает самодисциплины, и они, как правило, бросают дело посредине из-за скуки. Стрельцу, известному своей рассеянностью, достаточно трудно запомнить список дел на день. Они часто забывают о своих договоренностях, опаздывают и пропускают встречи, что может расстраивать и доставлять неудобства другим.

Рыбы

Рыбы известны как мечтатели, они отличаются легкой забывчивостью. Рыбы часто соглашаются с планами или обязательствами, не вникая в детали. Дело не в том, что им все равно: они действуют в своей собственной реальности, а это означает, что они менее надежны в нашей реальности. Если вы не готовы отправить им несколько напоминаний, есть большая вероятность, что все, что вам нужно от них, ускользнет от них.

Близнецы

Близнецы — самый ненадежный знак зодиака. Хотя они известны своим веселым нравом, они определенно не самые надежные люди. Поскольку Близнецы известны своим двуличным характером, они скажут вам одно, а затем сделают другое, оставив вас в замешательстве. Им быстро становится скучно, и они могут бросить вас в самый неподходящий момент.

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