Эксперт: Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака

Мужчина-Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака. Такой мужчина всю жизнь борется с системой и хочет видеть рядом с собой сильную Королеву с окружающими, которая моментально превращается в мягкую игривую кошечку после его рабочего дня. Скорпион — это именно тот знак зодиака, для отношений с которым нужна подготовка. Своими секретами поделилась с читательницами Pravda.Ru эксперт построения отношений в переписке Екатерина Кочетова.

Секреты обольщения Скорпиона

Если Скорпион найдет себе подходящую избранницу, то он останется верным, преданным и заботливым. Это тот самый знак, про который говорят, что с таким мужчиной, как за каменной стеной, однако он имеет свои особенности влюбления. В общении со Скорпионами придётся постоянно придумывать секретики и загадки, чтобы подогревать его интерес к себе. Такой мужчина не так прост, как может показаться с первого взгляда, внешне он действительно выглядит симпатично, но тебе понадобится время, чтобы разглядеть, какие тараканы прячутся в подкорке его головного мозга.

Скорее всего, как только удастся попасть в поле зрения такого мужчины, он начнёт наводить о тебе справки, рассказывай ему и вашим общим знакомым истории о том, как коллеги по работе уважают тебя, окружающие все любят и проявляют знаки внимания. Жаловаться на своих бывших — это табу. Если же ты только встретила мужчину и он оказался Скорпионом, используй бронебойный взгляд. Посмотри ему в глаза и мысленно сосчитай до 15, а затем улыбнись. Его непременно заинтригует твоя смелость и уверенность в себе.

Скорпион привык, что всю жизнь окружающие играют по его правилам, он привык все контролировать. Если вы будете подстраиваться под него и служить ему, пытаться угодить, то … он просто этим воспользуется, но никак не влюбится. Вам нужно перевернуть фрейм и сделать его участником вашей игры. Не ты бегаешь и ждёшь от него звонков и знаков внимания, а это он безумно уже влюблён в тебя и ухаживает за тобой. Понимаешь разницу?

Ему также понравятся необычные знаки внимания: головокружительные свидания, которые будут вызывать у него новые и необычные эмоции. Стандартным визитом в ресторан здесь не обойтись. Если тебе по душе адреналин — то лучше выбрать:

занятия экстремальными видами спорта,

поход в горы,

урок вейкбординга,

парную йогу.

Ему не хочется быть похожим на всех, и девушку он ищет себе подходящую — Легенду с большой буквы. Расскажи ему о своих великих начинаниях, о своих целях и планах. Обменяйся с ним дорогой для тебя вещью или включи его в игру под названием конкуренция за тебя и твоё внимание. Пусть успевает дарить тебе цветы вперёд других твоих ухажеров, помогает с ремонтом крана или спасает тебя от грабителя. Ему важно быть победителем и показать всем, какая девушка рядом с ним, показать, что он крутой и какой приз он успел урвать.

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