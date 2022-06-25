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Автор Ирина Гусакова

Астрологи назвали шесть знаков зодиака с типом личности А

Гороскоп

Психологи говорят, что для человека с личностью типа А характерно стремление работать до изнеможения. Обычно такие люди добиваются высоких результатов, быстро двигаются вперед по карьерной лестнице, но при этом склонны к нетерпению и имеют сильный дух соперничества. Наверное, у каждого найдется друг с подобными личностными характеристиками. Астрологи считают, что есть знаки зодиака, у которых с рождения есть предрасположенность к такому темпераменту.

знаки Зодиака
знаки Зодиака

Какие знаки зодиака склонны работать до изнеможения

Телец

Телец, как правило, трудолюбив, надежен и упрям. Хотя этот знак имеет плохую репутацию из-за медлительности, но все же у него есть несколько черт типа А. Телец, как известно, одержим рутиной. Представители этого знака зодиака также придерживаются трудовой этики, они честны и последовательны в работе. Среди представителей этого знака зодиака обычно можно встретить успешных экономистов и банкиров. 

Близнецы

Близнецами управляет дневная сторона Меркурия, что делает их ум беспокойным.

"У них есть тенденция перескакивать с одного дела на другое, поскольку они многозадачны", — говорит астролог Лиза Барретта. Хотя этот всегда движущийся знак делает много дел, он не всегда может соответствовать стандарту золотой звезды.

"Близнецы типа А делают все быстро — не обязательно идеально — но в большей степени для того, чтобы избавиться от задачи и перейти к следующему делу в своем списке", — говорит Барретта.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, что невозможно без наличия амбиций и упорной работы над своим имиджем.

"Ими управляет Солнце, что делает их прирожденными лидерами, — говорит Барретта. — Им трудно находиться в подчиненном положении, поскольку им нравится командовать".

Так что если ваш коллега — Лев, то будьте внимательны, он постарается сделать все для того, чтобы стать на шаг ближе к цели.

Овен

Управляемый Марсом, планетой действия, Овен усердно работает для достижения своих целей. Не говоря уже о том, что как первый знак зодиака, Овен любит быть первым. Обычно Овны сначала действуют, а потом думают, объясняет астролог Джилл Лофтис.

"Временами они нетерпеливы, потому что всегда спешат, — говорит она. — Овны очень независимы, стремятся быть лучшими, по этой причине они склонны к корысти и конкурентоспособности".

Овен амбициозен и даже несколько агрессивен на своем пути к успеху.

Девы

Девы постоянно составляют списки дел, ведут дневник. Этот знак зодиака практичен, организован и спокоен, уделяет пристальное внимание деталям, аккуратен.

"У Дев высокие стандарты совершенства, которых они придерживаются, — говорит Лофтис. — Они редакторы и кураторы, всегда знающие, что можно исправить или настроить".

Однако эти же черты характера делают их властными. "Если они хотят, чтобы все было сделано правильно, они делают это сами, потому что никто другой не видит недостатков так, как они", — говорит Лофтис. С другой стороны, Дева, проанализировавшая это качество в себе, будет вдумчивым лидером, полезным для своей команды и готовым помочь другим достичь высоких результатов, которых они ожидают.

Козерог

Амбициозный, ответственный, настойчивый и практичный — эти все слова подходят для описания этого знака зодиака.

"Козерог устанавливает стандарт успеха, — говорит Лофтис. — Они живут и руководствуются набором правил, которые они сами разработали, и не отступают от этих строгих принципов. Они много работают, прилагают усилия и пожинают плоды".

Как и Дева, Козерог зачастую склонен к излишнему контролю или критике, но при этом он сосредоточен на достижении цели.

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