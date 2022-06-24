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Автор Ирина Гусакова

Астролог Сосси назвала шесть прямолинейных и высокомерных знаков зодиака

Гороскоп

Некоторые люди не боятся говорить все как есть — или, по крайней мере, как они думают. Они ничего не держат в себе и не возражают против высказывания спорных мнений. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш босс никогда не бывает дипломатичен или почему ваш дядя всегда начинает политические баталии за столом? Может быть, астрология даст ответ?

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Самые прямолинейные и высокомерные знаки зодиака

Девы

Девы часто занимают твердую позицию и считают, что все остальные должны с ними согласиться. Астролог Бриана Сосси отмечает, что у них будет свое мнение по любому вопросу:

  • что вы носите,
  • где вы живете,
  • с кем вам следует встречаться.

Дева, будь то член семьи или вторая половинка, часто будет "указывать на плюсы и минусы, а затем высказывать свое мнение".

Козерог

Козероги считают, что они лучшие во всем (и часто они правы). Они слишком самоуверенны на работе или думают, что они самые стильные среди друзей. Из-за того, что они такие харизматичные, они "попадают в ловушку, потому что о них судят по внешнему виду". Но они также готовы учиться и пересматривать свою позицию, открыты для новых идей и любят интеллектуальные разговоры, которые заставляют их переосмыслить свои собственные идеи.

Близнецы

Близнецы любят поговорить. Во многих случаях это означает обмен историями, но но иногда Близнецы не прочь и поразмышлять о судьбах мира. По словам Сосси, эти экстраверты болтливы, вдумчивы и сообразительны. Близнецы не стесняются выражать свое мнение, но легко могут от него отказаться, переметнувшись на другую сторону.

Водолей

Хотите переспорить Водолея? К сожалению, далеко не уедете. У этого воздушного знака есть свое мнение обо всем, но в отличие от других знаков зодиака Водолей вряд ли изменит его даже после жарких споров. Сосси говорит, что их теории "имеют тенденцию быть устойчивыми". Этот воздушный знак также любит читать лекции о своих любимых концепциях, которые часто связаны с социальными проблемами.

Овен

Овны известны своей смелостью и отвагой. Они самоуверенны, у них "есть определенные представления о том, как все должно быть", говорит Сосси. Овны также отличаются высокомерием — для них важно, чтобы их идеи были воплощены в жизнь. Овны, как правило, очень крикливы и не любят, когда их затыкают.

Весы

Весы всегда справедливы, поэтому они смотрят на ситуацию под разными углами, прежде чем принять решение. Но при этом "у них может быть несколько разных мнений по поводу одного и того же сценария", говорит Сосси. Также они склонны осуждать, хотя их друзья могут и не догадываться об этом, поскольку Весы обычно очень тактичны.

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