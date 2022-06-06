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Автор Ирина Гусакова

Illicit Encounters о склонных к изменам знаках зодиака: "Близнецы двуличны и незрелы, а Телец отдает предпочтение удовольствиям"

Гороскоп

Есть много способов создать стабильные и здоровые отношения, но, к сожалению, есть столько же причин, по которым люди изменяют. От скуки в браке до несовместимых сексуальных интересов и чувства пренебрежения — люди могут привести много аргументов в пользу своих измен. Но что, если некоторые просто рождены с предрасположенностью к изменам. Согласно статистике сайта знакомств Illlicit Encounters, некоторые знаки зодиака более склонны к обману. Хотите знать, с какой долей вероятности ваша вторая половинка пойдет на сторону?

измена
 

Какие знаки зодиака более склонны к изменам, а какие — менее

Скорпион

Как пишет Cosmopolitan, Скорпионы страстны и преданны. Возможно, именно поэтому этот знак зодиака менее всего склонен к обману — всего 3%.

Водолей

На долю представителей этого знака зодиака пришлось всего 4% пользовательской базы Illicit Encounters. Несмотря на свободный дух и эксцентричность, этот знак склонен оставаться верным своему партнеру.

Стрелец

Те же 4% выделили представителям этого знака зодиака. Стрельцы, как может показаться, более склонны к изменам, поскольку они отвергают правила и ограничения. В то же время, пишет Cosmopolitan, они всегда честны.

Овен

Сразу за Стрельцом идет Овен с 5%. Овны — страстные натуры, но, согласно Allure, они также очень мотивированы на идеальный брак.

Рыбы

Рыбы очаровательны, романтичны и внимательны — все это замечательные черты, которые должны быть в отношениях. На их долю приходится всего 6% пользователей Illicit Encounters.

Дева

Девы "постоянно гонятся за идеалом". Может быть, поэтому они чаще обманывают, на их долю приходится 8%.

Лев

На его долю приходится те же 8% процентов, но вероятность измен со стороны Льва — где-то 50 на 50. Возможно, это потому, что они одновременно и уверены в себе, и при этом ищут внимания, согласно InStyle.

Рак

Раки составляют 9% пользователей сайта знакомств. Это удивляет, поскольку они известны своей верностью и преданностью, но они также не прочь завести роман на стороне, отмечает Allure.

Телец

Телец занимает четвертое место в условном рейтинге по вероятности измен — у него 11%. Согласно Cosmopolitan, эти "настроенные на физическое существа" отдают предпочтение удовольствию.

Козерог

Allure пишет, что у каждого Козерога внутри есть "озорник, нарушающий спокойствие", это объясняет, почему у этого знака зодиака 12%.

Близнецы

В этом нет ничего удивительного: согласно Cosmopolitan, Близнецы могут быть двуличными, незрелыми, безжалостными и поверхностными. Они — на втором месте с ощутимыми 14%.

Весы

Этот очаровательный знак попал на пьедестал, представители этого знака зодиака составляют колоссальные 16% пользовательской базы Illicit Encounters.

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