Астрологи: "Рыбы, Лев и еще три знака зодиака — эгоисты"

Самоотверженные люди заставляют мир вращаться. Они жертвуют время и деньги на благо других и всегда готовы подставить плечо, чтобы помочь нуждающемуся другу. Эгоисты поступают наоборот. Эти люди существуют только для того, чтобы приносить пользу одному человеку: себе. Но не стоит их винить в этом, возможно, тут виноваты звезды.

Самые эгоистичные знаки зодиака

Козерог

Козероги известны своим трудолюбием и амбициозностью. "Если Козероги позволяют своим темным мечтам унести их, то они могут эмоционально отстраниться от других, не впуская никого в свою жизнь", — говорит астролог Элис Альта. — В худшем случае они могут пойти по головам на пути к своим целям". Однако она отмечает, что в лучшем случае их цели будут общественно полезными и в конечном итоге помогут людям.

Рыбы

Представители этого знака зодиака известны своей эмоциональностью, чувствительностью и интуицией. Они очень чуткие, всегда выслушают друга. Но экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман отмечает, что у их самоотверженности есть одна оговорка: они предпочитают помогать демонстративно, то есть когда на них смотрят люди.

"Оставленные без присмотра Рыбы не спешат на помощь сразу, — говорит Хонигман. — Они будут ждать, пока все закончится или кто-то другой сделает эту работу за них. Но если появится публика, то они тут же засуетятся".

Телец

Этот знак известен своим упрямством. "У Тельца жесткие границы, временами он бывает непреклонным", — говорит астролог Анна Ковач. Управляемый Венерой, планетой любви и красоты, этот знак также очень заботится об имидже, который он может поставить выше помощи нуждающемуся другу. К счастью, Тельцы могут быть и самоотверженными, особенно когда дело заходит о любви.

"Телец может быть заботливым, щедрым и любящим, — говорит Ковач. — Когда вы состоите в отношениях с Тельцом, он позаботится о ваших желаниях, но в первую очередь захочет, чтобы его потребности были удовлетворены".

Лев

Лев эгоистичен, всегда хочет быть в центре внимания.

"Они склонны ставить свои желания и интересы на первое место, поскольку просто не понимают, почему они должны соглашаться на меньшее, — говорит Альта. — Они живут так, как будто другим суждено лелеять и баловать их".

Однако этот знак не бросит вас под автобус, чтобы добиться внимания публики. "Их великодушие и благородство не знают границ".

Овен

Овен живет по принципу — "я прежде всего". Что касается эгоизма, то рожденные под этим знаком просто уверены в том, что другие хотят того же, что и они. Они торопятся с выводами или делают предположения, исходя из собственных предпочтений. Также Овен нетерпелив.

"Если в магазине выстроится очередь, Овен не уступит свое место пенсионеру или маме с ребенком", — говорит Хонигман.

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