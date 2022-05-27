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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Лев, Овен, Скорпион и еще три знака зодиака никогда не сомневаются в себе"

Гороскоп

Некоторые люди вызывают восхищение тем, насколько уверены они в себе. Кажется, они никогда не сомневаются в себе и не смущаются, даже если что-то пошло не так. Но почему так происходит — подскажут астрологи.

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Знаки зодиака, уверенные в себе

Стрелец

Кажется, Стрелец всегда знает, чего хочет. Астролог Джилл Лофтис говорит, что это потому, что представитель этого знака "обычно готов на что угодно хотя бы один раз". Не ожидайте, что они откажутся от новых впечатлений или будут сомневаться в себе.

"Их готовность пробовать что-то новое придает им уверенности", — говорит Лофтис. Стрельцам часто везет, поэтому они не боятся экспериментировать.

Астролог Тара Беннет описывает Стрельцов как "социальных бабочек и искателей острых ощущений", которые уверены в себе в любой ситуации. Беннет говорит, что эти прирожденные артисты "чувствуют себя комфортно в суде и знают, как себя развлечь в любом месте".

Дева

Девы уверены в себе, но внутренне они аналитики. Лофтис говорит, что они настолько самоуверенны, потому что убеждены, что все делают правильно. Девы внимательны к деталям, у них всегда есть план, который придает им уверенности, чтобы ставить перед собой смелые цели и идти к ним.

Козерог

Козероги всегда кажутся уравновешенными и сильными. Они красиво одеты, трудолюбивы и серьезно относятся к жизни. Лофтис отмечает, что их уверенность не кричащая, но у них есть самодисциплина, стремление и навыки, чтобы получить все, что они хотят. Лофтис называет этот амбициозный знак "удивительно проворным, сильным и сообразительным".

Беннет классифицирует Козерогов как "полных уверенности в себе" и "быстро оправдывающих себя" в своем стремлении к успеху.

Скорпион

Скорпионы немного загадочны. Лофтис называет этот знак "глубоко интуитивным и лишенным страха". Они уверенны в себе, получают то, что хотят, и делают то, что им нравится. Тем не менее они не тщеславны, говорит Лофтис. "У них есть честное понимание своих сильных сторон. Эта сверхспособность дает им спокойную уверенность в своих силах".

Беннет говорит, что у Скорпионов "есть чувство собственной ценности", что приводит к их амбициозному поведению. Она называет их "упрямыми" и объясняет, что они "никогда не принимают критику в любой форме, конструктивную или иную".

Овен

Овен всегда хладнокровен и уравновешен. Это ищущий внимания знак, он уверен в том, что может добиться успеха благодаря своей силе воли. Энергичные Овны могут не планировать заранее, но они никогда не оглядываются назад и не сожалеют.

Лев

Эти короли и королевы джунглей почти всегда немного высокомерны. У Львов наблюдается "интересная смесь бравады и неуверенности". Лофтис отмечает, что если эти любители всеобщего внимания победят свои страхи, их будет не остановить.

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Темы астрология
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