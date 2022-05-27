Эксперт о Дизайне человека: "По дате, месту и точному времени рождения можно узнать свою судьбу"

Счастье — это… Каждый продолжит фразу совершенно разными эпитетами. Оно "своё", и многие к нему стремятся всю жизнь. В глобальной погоне за счастьем люди познают себя годами, знакомятся с собой с помощью самых разных наук, техник, знаний. В ход идут классическая психология, различная эзотерика — астрология, нумерология, чакрология и т. д.

Но у жизни отличное чувство юмора. Самая жестокая шутка мира — это его стремление к гомогенизации. "Причесать" всех людей одинаково, уровнять, подогнать под какой-то шаблон. От этого у людей так много внутренней боли. Они не распознаны собой. Не поняты. Сравнение себя с другими создает в нас глубокое впечатление того, что недостаточно просто быть собой. Иллюзия, которая разрушает многих. И вот совсем недавно (по меркам истории человечества), в 1987 году, появилось новое знание — Дизайн человека, количество последователей которого растет с каждым годом в геометрической прогрессии. О том, что это такое, рассказала читателям Pravda.Ru коуч, аналитик HD Татьяна Федоренко.

Дизайн человека — что это такое

Это знание о дифференциации (о разделении), которое показывает, что у каждого из нас есть свой уникальный дизайн и специфическое предназначение. Он про то, что каждый не похож ни на кого другого. Про истинное и ложное Я. Его фундамент базируется на нескольких системах:

астрология,

китайская И-Цзин,

чакровая система браминов,

иудейская Каббала,

квантовая механика,

астрономия,

генетика и биохимия.

Чтобы прочувствовать свою уникальность, достаточно знать дату, место и точное время своего рождения. На основе этих данных с помощью множества разработанных компьютерных программ можно составить свой бодиграф (свою "энергетическую" фотографию на момент рождения, которая и демонстрирует индивидуальность каждого). Чтение бодиграфа (рейв-карты) — так называют информацию, направленную на расшифровку данных, запечатленных в моменте.

Дизайн человека в цифрах:

4 типа,

4 определённости,

7 авторитетов (5 внутренних и два внешних),

9 центров,

12 профилей,

36 каналов,

64 ворота.

Важнейшие понятия в Дизайне — стратегия и авторитет, понимая и применяя которые можно начать проживать свою жизнь.

После знакомства с информацией о своем Дизайне у каждого есть шанс начать свой эксперимент. Получив своего рода инструкцию к себе, появляется представление о том, каким ты являешься на самом деле. И самое ценное — каким ты на самом деле не являешься. И можно просто начать пробовать применять эти знания в жизни.

Проживание своего Дизайна трансформирует. Дизайн не гарантирует счастья в привычном понимании. Но проживание истинного себя освобождает от внешних авторитетов и смещает фокус внимания на авторитет внутренний (личный), укрепляет внутренние опоры, и всё это превращается в увлекательное путешествие, в результате которого есть шанс начать любить себя. А не это ли и есть счастье?

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