Астролог Ольга Фандорина: "В конце лета возможны военные провокации со стороны ВСУ"

Последующие месяцы текущего года во многом будут очень непростыми, политическая обстановка в мире будет накаляться. Астролог, эксперт по фэн-шуй Сань Хэ и восточной метафизике Ольга Фандорина рассказала в интервью Pravda.Ru, что ждет Россию в этом году.

Политический прогноз для России и других стран

Если говорить о спецоперации на Украине, то звезды указывают, что она может закончиться в декабре 2022 — январе 2023 года. Украина будет поделена на 3 зоны влияния, внутри каждой из которых будут большие административные и политические преобразования. Старая власть в ней будет смещена, установлена новая, но выборы произойдут здесь лишь весной 2023 года.

Периоды конца июля — начала августа и до начала сентября, а также с начала октября до середины ноября — самые жаркие. Это будет самый горячий аспект военных провокаций со стороны ВСУ Украины — произойдет мощный взрыв или серия взрывов, после которых возобновится активная и горячая фаза военных действий. Мирным людям лучше в этот момент быть подальше от территорий военных действий.

Со стороны Запада возможна попытка дестабилизировать Россию тем, что они начнут экспансию с целью вернуть Украине Крым, но она закончится провалом. В театре военных действий появятся военные из других европейских стран, однако с ними в ноябре-декабре Россия решит вопросы путем переговоров.

Что ждет США, Южную Африку и Аргентину — прогноз астролога неутешителен

В США начнется настоящий коллапс власти из-за очередной волны финансового кризиса. Попытки США склонить Европу к финансированию производства в США оружия против России сначала будут временно успешны, но потом закончатся провалом, уклонением и отказом европейских стран от многих предлагаемых США санкций. В самих же США может летом или в сентябре произойти крупная авария, которая, возможно, коснется крупных электростанций.

В августе и сентябре-октябре усилия США переместятся в сторону жесткого давления на Китай, которому сначала придется очень сложно, но он выстоит и наберет силу. В ноябре весьма несладко придется президенту США Джо Байдену:

либо у него будет плохо со здоровьем,

либо встанет вопрос о его преждевременном уходе в отставку.

Многие владельцы, акционеры крупных бизнесов и банков в США если не разорятся, то станут гораздо беднее, уровень жизни простых американцев может также значительно упасть по сравнению с весной текущего года.

Летом какие-то предвоенные волнения могут начаться в Южной Африке, однако их к концу осени удастся, скорее всего, погасить.

Также в июне-декабре зародится новая политическая сила в Аргентине. Ее лидерами будут представители молодежи, среди которых значительной частью будут молодые женщины. Они будут предлагать экономические реформы, которые еще никогда не предлагались ни одной из прежних существующих аргентинских властей, ни левыми, ни правыми. Это новое движение быстро, буквально за несколько лет наберет свой электорат и политический вес внутри страны. Кстати, именно благодаря этому новому, пока еще маленькому и слабому политическому игроку в ближайшие годы будет возможен настоящий прорыв в отношениях между Россией и Южной Америкой.

Россию ждет экономический прорыв

В России в ноябре-декабре может быть открыта новая оздоровительная технология, а также появится инновационный композитный материал будущего.

Предсказуемо, что будет прогресс в развитии ВПК, причем не какие-то отдельные виды производства вооружений, а целые комплексы, с акцентом на обновление средств связи, подводного оснащения и тактического вооружения. Возможно, заявит о себе новая транспортная система, которая вряд ли будет применена в текущих военных действиях, но будет впоследствии применена не только в военных, но и в мирных целях и окажется среди лидеров мировых транспортных технологий.

В нефтегазовой и других сырьевых отраслях, несмотря на рост цен, случится три периода стагнации и даже спадов темпов производства и продаж — в июле, сентябре и ноябре. Это не может не повлиять отрицательно на бюджет России, хотя серьезно положительного баланса этот факт не нарушит и его профицит не уменьшит. Серьезный кризис ожидает авиацию и автодилерство, однако он ликвидируется уже в следующем году.

Возможен также серьезный кризис банковской системы в ноябре-декабре 2022 года, причем не только в России, но и в мире. Поэтому сейчас гражданам разумнее держать деньги не в банковских вкладах и ценных бумагах, а хранить их в натуральных активах. Например, в недвижимости, золоте, производственном оборудовании. Можно открывать бизнес в сфере

здравоохранения,

образования,

психологических консультаций и самого разного коучинга,

информационных технологий и инженерных инноваций,

химической индустрии,

консалтинга.

Именно эти отрасли будут процветать в этом году и в ближайшие годы.