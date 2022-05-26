Астрологи: "У Близнецов и Рака почти нет шанса на союз"

Близнецы и Раки находятся совсем близко друг от друга в зодиакальном колесе, однако при этом они очень разные. Близнецы — словно бабочки, они легкие и общительные, любят проводить выходные с друзьями и очаровывать новых людей, Раки — милые и чувствительные, любят проводить выходные дома в кругу семьи. Астрологи Лесли Хейл и Фредерик Хоффман рассказали, есть ли шанс на построение отношений у столь разных знаков зодиака.

Близнецы и Рак: есть ли совместимость

При первой встрече Рака привлечет дружелюбие, внимательность и чувство юмора Близнецов. Близнецов же заинтригует теплота и искренность Рака. Им также будет комфортно находиться рядом с ним. Но друзья Рака, скорее всего, посоветуют ему держаться подальше от Близнецов. Ведь представители этого знака ценят свободу в отношениях, а для Рака важна надежность. Близнецы встречаются, чтобы повеселиться и познакомиться с новыми людьми, а Раки встречаются, чтобы найти свою вторую половинку. Какими бы хорошими ни были их отношения в самом начале, но они обязательно столкнутся с трудностями в будущем.

"Близнецы произведут на Рака сильное впечатление, — говорит астролог Лесли Хейл. — Они могут помочь Ракам понять их собственное подсознание. Если эти отношения развиваются в позитивном ключе, то это здорово, а вот если отношения скорее разрушающие, то они не закончатся ничем хорошим для Раков, те будут психологически раздавлены".

Сексуальная совместимость

По словам Хейл, Близнецы готовы практически на все, когда дело доходит до секса, что не особенно подходит Раку, который по своей природе романтик. Раку может потребоваться время, чтобы попробовать что-то новое в постели. Близнецам нужно разнообразие, и если они поймут, что их потребности не удовлетворены, то уйдут на сторону.

"Рак также мечтает о долгих, страстных, нежных ночах дома со своим партнером", — говорит Хейл. Хотя у Близнецов нет проблем с тем, чтобы поболтать после секса, но у них есть склонность быстро переходить от одного дела к другому. Чувствительный Рак может принять это на свой счет и закрыться.

Эмоциональная совместимость

Хейл заявляет, что Близнецы управляются Меркурием, "коммуникатором", что означает, что они не могут подолгу концентрироваться на одном. Рак, которым управляет Луна, является водным знаком. Ему нужно время, чтобы построить доверительные отношения, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Близнецы могут только усилить неуверенность Рака. Близнецы любят чувствовать себя свободными, Рак же заточен на заботу. Поэтому у Близнецов может появиться чувство, что партнер нарушает их личное пространство.

"Этим двоим придется искать золотую середину почти во всем, чтобы эти отношения заработали", — говорит Хейл.

Общение

Когда дело доходит до общения, у Близнецов и Рака могут возникнуть проблемы с тем, чтобы найти общий язык. По словам астролога Фредерика Хоффмана, Рак — это знак, который "чувствует", а воздушные Близнецы — это знак, который "думает".

"Капризным Ракам, возможно, придется научиться быть терпеливыми и больше рассказывать о своем внутреннем мире, чтобы Близнецы могли "понимать", через что они проходят эмоционально, а Близнецам, возможно, придется открыться таинственному внутреннему миру своего партнера-Рака и подстроиться под его постоянно меняющееся настроение", — говорит Хоффман.

К счастью, для этих двоих решение проблем не составит большого труда. По словам Хоффмана, Рак — это творческий знак, который склонен брать на себя роль движущей силы в отношениях.

"Всякий раз, когда возникает проблема, они могут взять на себя инициативу и указать направление своему гибкому партнеру-Близнецу, который иногда может потеряться в своем ментальном мире", — говорит он.

Близнецы не упрямы, любят учиться и склонны пускать все на самотек. Если они чувствуют, что у Рака есть решение проблемы, Близнецы согласятся с ним.

Совместимость Близнецов и Рака при знакомстве

При первой встрече "гламурного и изобретательного" Рака сразу же привлечет веселый Близнец. Близнецам же будет любопытно посмотреть, действительно ли Рак так же добр, как кажется.

"Близнецы очень интеллектуальны, сосредоточены на умственных способностях, а не на чувствах и эмоциях, тогда как Раки очень эмоциональны, — говорит Хоффман. — Рак нуждается в безопасности, стремится к домашнему уюту вместе со своим партнером".

Совместимость в дружбе

Поскольку у этих знаков слишком разные характеры, то дружбу им будет сложно завязать. Близнецы очень общительны и любят гулять с компанией, в то время как Рак предпочитает более спокойные отношения с друзьями. Даже если они подружатся, то скоро поймут, что их интересы слишком разные. Однако если эти двое открыты для преодоления разрыва, то есть шанс на дружбу.

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