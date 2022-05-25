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Автор Ирина Гусакова

Астролог Бриана Сосси: "Дева, Овен. Водолей и еще три знака зодиака - высокомерные снобы"

Гороскоп

Вы почти наверняка сталкивались с такими людьми, которые уверены, что они намного лучше вас. Они буквально излучают свою "особенность" — отказываются признавать существование популярной музыки или любят высказывать по каждому случаю свое экспертное мнение. Их мания величия иногда занимает собой все пространство вокруг. Но задумывались ли вы, есть ли у этого причина? Возможно, дело не только в характере этих людей, но и в том, как сошлись звезды. Бриана Сосси, автор книг "Магия волшебства" и "Звездное дитя: радостное воспитание с помощью астрологии", считает, что есть шесть знаков зодиака, которым на роду написано быть высокомерными.

очки
 

Какие шесть знаков зодиака отличаются высокомерием

Дева

Девы не всегда отличаются высокомерием, но эти надсмотрщики, как известно, любят вещи в себе. Бриана Сосси объясняет, что Девы "обладают утонченным чувством того, что приемлемо и уместно, а что нет". И если вы когда-либо имели дело с Девой, то знаете, что они ожидают совершенства не только от себя, но и от окружающих, будь то их близкие, коллеги или дети.

Овен

Как и у Дев, у Овнов есть очень специфические потребности и желания, о которых они не боятся говорить. Они жаждут мгновенного их удовлетворения, что не может не раздражать, особенно в определенных социальных условиях.

"Овны имеет тенденцию проявлять нетерпение к любому, кто не сразу понимает их, поэтому многие считают их снобами", — говорит Сосси.

Этот знак также склонен перекладывать вину на других, что может привести к проблемам в отношениях.

Водолей

Удивительно, что Водолей попал в этот список, ведь это свободолюбивый знак. Но хипстерский подход Водолеев к людям часто заканчивается сексистскими выходками эпических масштабов.

"Для Водолея это стремление быть модным. Не знаешь самую крутую инди-рок-группу, фильм или книгу? Тогда не связывайся с Водолеем", — говорит Сосси.

Не удивляйтесь, если Водолей бросит на вас косой взгляд из-за того, что вы не читали недавно вышедшую книгу модного автора бестселлеров.

Весы

Весы, как известно, очаровательны, но у них также бывают намеки на снобизм.

"Теневая сторона Весов — они могут идти в любую сторону, куда ветер дует наиболее благоприятно в данный момент", — объясняет Сосси. Этот "культурный" знак может "стать отталкивающим и ядовитым, если его направить не в ту сторону, люди будут чувствовать, что с ними буквально разговаривают свысока", добавляет она.

Скорпион

Целеустремленность Скорпиона играет с ним злую шутку — иногда кажется, что эти люди ведут себя надменно. Скорпионы всегда хотят, чтобы все шло своим чередом.

"Это означает, что у Скорпиона не будет проблем с тем, чтобы сказать людям, насколько они глупы", — считает Сосси.

Козерог

Козерог — или "небесный козел" — самый высокомерный знак зодиака. Но Сосси предупреждает, что с ними нельзя быть слишком суровыми: они верят, что заслуживают лучшего, потому что усердно для этого работают.

"Они ничего не могут поделать с тем, что у них отличный вкус, и они слишком щепетильно ко всему подходят", — объясняет она.

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