Вы почти наверняка сталкивались с такими людьми, которые уверены, что они намного лучше вас. Они буквально излучают свою "особенность" — отказываются признавать существование популярной музыки или любят высказывать по каждому случаю свое экспертное мнение. Их мания величия иногда занимает собой все пространство вокруг. Но задумывались ли вы, есть ли у этого причина? Возможно, дело не только в характере этих людей, но и в том, как сошлись звезды. Бриана Сосси, автор книг "Магия волшебства" и "Звездное дитя: радостное воспитание с помощью астрологии", считает, что есть шесть знаков зодиака, которым на роду написано быть высокомерными.
Дева
Девы не всегда отличаются высокомерием, но эти надсмотрщики, как известно, любят вещи в себе. Бриана Сосси объясняет, что Девы "обладают утонченным чувством того, что приемлемо и уместно, а что нет". И если вы когда-либо имели дело с Девой, то знаете, что они ожидают совершенства не только от себя, но и от окружающих, будь то их близкие, коллеги или дети.
Овен
Как и у Дев, у Овнов есть очень специфические потребности и желания, о которых они не боятся говорить. Они жаждут мгновенного их удовлетворения, что не может не раздражать, особенно в определенных социальных условиях.
"Овны имеет тенденцию проявлять нетерпение к любому, кто не сразу понимает их, поэтому многие считают их снобами", — говорит Сосси.
Этот знак также склонен перекладывать вину на других, что может привести к проблемам в отношениях.
Водолей
Удивительно, что Водолей попал в этот список, ведь это свободолюбивый знак. Но хипстерский подход Водолеев к людям часто заканчивается сексистскими выходками эпических масштабов.
"Для Водолея это стремление быть модным. Не знаешь самую крутую инди-рок-группу, фильм или книгу? Тогда не связывайся с Водолеем", — говорит Сосси.
Не удивляйтесь, если Водолей бросит на вас косой взгляд из-за того, что вы не читали недавно вышедшую книгу модного автора бестселлеров.
Весы
Весы, как известно, очаровательны, но у них также бывают намеки на снобизм.
"Теневая сторона Весов — они могут идти в любую сторону, куда ветер дует наиболее благоприятно в данный момент", — объясняет Сосси. Этот "культурный" знак может "стать отталкивающим и ядовитым, если его направить не в ту сторону, люди будут чувствовать, что с ними буквально разговаривают свысока", добавляет она.
Скорпион
Целеустремленность Скорпиона играет с ним злую шутку — иногда кажется, что эти люди ведут себя надменно. Скорпионы всегда хотят, чтобы все шло своим чередом.
"Это означает, что у Скорпиона не будет проблем с тем, чтобы сказать людям, насколько они глупы", — считает Сосси.
Козерог
Козерог — или "небесный козел" — самый высокомерный знак зодиака. Но Сосси предупреждает, что с ними нельзя быть слишком суровыми: они верят, что заслуживают лучшего, потому что усердно для этого работают.
"Они ничего не могут поделать с тем, что у них отличный вкус, и они слишком щепетильно ко всему подходят", — объясняет она.
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