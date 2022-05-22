Астролог Лорен Эш про спокойные знаки зодиака: "Водолей может найти свое счастье почти везде, а с Весами легко ладить"

Наверное, у многих среди знакомых есть такие люди, которые, кажется, никогда не парятся по мелочам. Даже если все вокруг идет не так, они сохраняют спокойствие. Со стороны можно подумать, что они легкомысленны, лишены эмпатии и глупы. Однако это не так. Просто эти люди уравновешены, легко приспосабливаются к изменениям, гибки и непринужденны. Астролог Лорен Эш уверяет, что есть всего шесть спокойных знаков зодиака.

Какие знаки зодиака отличаются спокойствием

Водолей

Это один из самых мятежных знаков зодиака, он находит радость в неожиданном и новом. В то время как другие знаки могут паниковать из-за неизвестности, Водолей знает, как справиться с этим. Водолеи творческие и непредвзятые, а это значит, что им легко находить решения, когда что-то идет не так. Они знают, что могут справиться практически со всем, что преподносит им жизнь, поэтому они такие спокойные.

Водолей может найти счастье и возможности почти везде, куда бы он ни пошел.

Весы

Этот знак — миротворец. С Весами очень легко ладить. Они подходят к жизни с точки зрения справедливости и спокойствия. В отличие от других знаков, Весы не собираются сходить с ума и нервничать из-за вещей, которые они не могут контролировать. Им комфортно идти туда, куда их несет ветер, и они не чувствуют необходимости что-то форсировать.

Весы знают, как просто расслабиться и позволить вещам развиваться естественно, поэтому они довольно легко адаптируются к новым ситуациям.

Рак

Заботливые, чувствительные и сострадательные — Раки, как правило, миролюбивы и беззаботны. Хотя они известны своей чувствительностью, Раки в целом очень мягкие люди. Они могут легко улавливать энергии в комнате и чувствовать вибрации других. Только по этой причине они склонны сосредотачиваться на потребностях других, а не на своих собственных. И да, они глубоко все чувствуют, но они не позволят плохому настроению сломить их и испортить день.

Близнецы

Близнецы имеют репутацию общительных, легкомысленных и немного трудных для понимания людей. Они любят чувствовать себя свободными и ищут приключения. Однако, несмотря на их бурную социальную жизнь, у них определенно есть холодная сторона. Близнецы, как известно, очень гибкие, иногда до такой степени, что у них две разные личности. Их способность быстро приспосабливаться к новым ситуациям делает их покладистыми.

Они умеют видеть общую картину и верят, что все получится само собой.

Стрелец

Стрельцы также известны своим спокойным характером. Этот огненный знак понимает, как важно

не торопиться,

наслаждаться моментом.

Конечно, есть вещи, которые их расстраивают, но в целом они спокойно относятся к переменам и не боятся небольшой спонтанности.

Даже если случается что-то неприятное или плохое, Стрелец может всего лишь пожать плечами со словами: "все так или иначе получится".

Рыбы

Из всех знаков зодиака можно с уверенностью сказать, что Рыбы самые непринужденные. Они спокойны и хладнокровны. Вместо того, чтобы позволять мелочам расстраивать их, Рыбы подходят к жизни с беззаботным отношением и улыбкой на лице. Рыбы "плывут по течению" в погоне за своей мечтой, а также любят путешествовать. Они понимают, что именно неожиданные моменты приводят к самым большим сюрпризам в жизни.

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