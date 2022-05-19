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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Овен, Дева, Стрелец и еще три знака зодиака - самые нерешительные"

Гороскоп

Все мы временами бываем нерешительными: с кем завязать романтические отношения, в каком ресторане заказать ужин, куда переехать. Но для некоторых людей вопрос выбора — это сущий кошмар. Эти люди ловят себя на том, что часто принимают решение, потом от него отказываются, затем снова делают выбор в его пользу. Возможно, этому есть астрологическое объяснение.

Мужчина в женском коллективе

Шесть знаков зодиака, отличающихся излишней нерешительностью

Овен

Овном управляет Марс, планета действия. Они всегда готовы принять решение. Однако иногда этот огненный знак тонет под тяжестью всех своих наспех взятых на себя обязательств.

"Они быстро принимают решение, а благодаря их упрямому марсианскому характеру они будут ему следовать", — говорит знаменитый экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман.

Это будет продолжаться до тех пор, пока человек не поймет, что он не может — или на самом деле не хочет — делать то, что обещал.

"Благодаря этому у других складывается впечатление, что они очень нерешительны, даже если они думают, что очень преданы делу", — говорит Хонигман.

Конечно, ваш друг-Овен может сразу согласиться на встречу с вами, но не удивляйтесь, если потом выяснится, что на это же время у него уже договоренность с другими, или он вдруг вспомнит, что у него в это время занятия с репетитором.

Дева

Дева — один из самых практичных и надежных знаков, однако астролог Анна Ковач отмечает, что их склонность к дотошности может замедлить их выбор пути.

"Вместо того, чтобы быстро определить наилучший план действий, они будут составлять расписания, электронные таблицы, списки и схемы, пока не проанализируют каждую возможность и не оценят каждый вариант", — говорит она.

К счастью, это не проблема для Дев в повседневных делах: например, где купить кофе или что посмотреть по телевизору.

"Но когда дело доходит до принятия серьезного решения, например, смена работы или выбор нового места для проживания, Дева будет одержимо анализировать и напрягаться по каждому варианту", — говорит Ковач.

Стрелец

Ваш друг-Стрелец, скорее всего, любит путешествовать. Именно благодаря авантюрному духу они так очаровательны, но из-за этого им может быть трудно пустить корни в каком-то конкретном месте или с любимым человеком.

"Стрелец никогда не испытывает желания остепениться или оставить значительное наследие, — говорит Хонигман. — Его интересует только здесь и сейчас, и поэтому Стрельцы кажутся нерешительными для неопытного глаза".

Однако не обманывайте себя: этот знак рад сделать выбор, когда это необходимо.

Рыбы

Управляемые Юпитером, планетой изобилия, Рыбы могут легко быть подавлены всеми сваливающимися на их голову вариантами.

"Этот знак представлен двумя рыбами, плывущими в противоположных направлениях, поэтому Рыбы хотят в равной степени и в одно и то же время иметь творческую и финансовую карьеру или жить и в центре города, и в сельской местности", — говорит Хонигман.

Если вам нужно, чтобы они сделали выбор быстро, вам придется проявить твердость.

"Они будут оставаться дома, поскольку будут не в силах решить, куда пойти", — говорит Хонигман. Поэтому их нужно слегка подталкивать.

Весы

Весы — один из самых представительных знаков зодиака. Они умеют быстро находить общий язык с незнакомцами и готовы болтать всю ночь напролет за чашечкой кофе. Они также чрезвычайно дипломатичны, способны сопереживать каждому.

"Этот знак постоянно взвешивает все за и против каждого решения, — говорит Ковач. — Они могут видеть несколько точек зрения, и им трудно придерживаться одной идеи как единственно правильной".

Это может привести их к размышлениям или попыткам найти компромисс. Однако если Весы считают, что с другими обращаются несправедливо, они будут действовать быстро.

"[Когда] возникают вопросы несправедливости, Весы сделают решительный шаг и поступят по справедливости", — говорит Ковач.

Близнецы

Представленные двумя лицами, смотрящими в разные стороны, Близнецы занимают первое место в нашем списке самых нерешительных знаков зодиака. "Знак представлен двойственностью, — говорит Хонигман. — У Близнецов есть две идеи, два плана и часто всегда два партнера". Они часто ждут до последней минуты, чтобы принять решение.

"В культуре, которая ценит зрелость, честность и ответственность, Близнецы могут не добиться успеха, — говорит Хонигман. — Однако как музыканты, кураторы галерей, дизайнеры интерьеров и изобретатели они преуспеют, потому что будут продолжать пробовать что-то новое и никогда не перестанут изобретать".

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