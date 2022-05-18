Астролог Лорен Эш: "У каждого знака зодиака в году есть свой лучший день"

Каждый последующий месяц — это новый старт, открывающиеся возможности. И хотя для осуществления мечты необходимо приложить немало усилий, удача на вашей стороне тоже не помешает. В этом году произойдет несколько ключевых астрологических событий, которые могут существенно изменить вашу жизнь. Если интересно, что приготовила для вас Вселенная в 2022 году, то стоит обраться к помощи астролога Лорен Эш.

Прогноз астролога: к какие дни вас ждет успех

Овен: 18 августа

Хотя вам не привыкать к успеху и достижениям, но этот год все же замедлил вас больше, чем хотелось бы. Но не стоит предаваться унынию. К счастью, ваша настойчивость будет вознаграждена в самый удачный день в году — 18 августа. Этот день принесет Овну неожиданную удачу, когда Юпитер и Венера соединятся на небосклоне. Этот день принесет вдохновение для творческих проектов.

Телец: 25 октября

В этом году вы переживаете серьезную личную трансформацию. Сезон затмений прольет свет на ваши финансы, также вы по-новому взгляните на свои отношения, личные ценности, границы дозволенного. Кульминацией этих уроков станет важный момент трансформации 25 октября. Солнечное затмение в Скорпионе, происходящее в этот день, ознаменует внутренний сдвиг в вашем пути.

Близнецы: 30 мая

Жизнь для вас летит быстро, и вы превзошли все ожидания. Независимо от чего-либо, вы готовы к новому началу. За последний год вы научились более четко выражать свое мнение и бороться за то, чего хотите, но пора двигаться дальше. 30 мая вы сможете визуализировать свои мечты. Это особенно хороший период времени, чтобы поделиться своей историей с миром.

Рак: 17 июля

Ваша карьера набирает обороты в этом году. До сих пор вы совмещали новые обязанности со старыми, пытаясь найти баланс. Если вы чувствуете, что не можете сделать перерыв, то отметьте 17 июля в своем календаре. Солнце и Меркурий "поработают" над вашим знаком зодиака. Вы должны довериться вашей интуиции. Это идеальное время для принятия решений о большом проекте или переменах в жизни.

Лев: 31 июля

Вы привыкли к вниманию со стороны, но этот год начался для вас немного не так, как хотелось бы. Затмения, произошедшие ранее в этом году, омрачили вашу творческую сторону. Вы почувствовали себя не в своей тарелке. Однако не стоит беспокоиться: солнечные дни не за горами. 31 июля вы получите дополнительную порцию вдохновения, когда Солнце и Юпитер объединятся.

Дева: 22 августа

Это ваш год во всех аспектах жизни. За последние несколько месяцев у вас в личной жизни произошли серьезные изменения. В этом году те из вас, кто усердно работал над отношениями, увидят ощутимые результаты. Поэтому важно пристегнуться и позаботиться о деталях, прежде чем тронуться с места. 22 августа Солнце сдвинет энергию в сторону чувствительности и организации. Это идеальное время для планирования крупных мероприятий и поиска решения проблем.

Весы: 22 октября

Деньги доставили вам неприятности в этом году. Ваше плачевное финансовое состояние заставляет вас слишком часто о них думать. К счастью, 22 октября принесет вам непредвиденную финансовую удачу. Сейчас самое время обновить свое резюме.

Скорпион: 15 ноября

В этом году вы в ударе — научились принимать неизвестное и быть более гибкими перед лицом невзгод. Но перерыв в хаосе произойдет 15 ноября, когда Венера — планета любви — и Юпитер — планета удачи — образуют мистическую связь. Этот день принесет неожиданные и долгожданные изменения в вашу личную жизнь.

Стрелец: 17 августа

Вы всегда отличались беззаботностью, но в этом году вам не особо удавалось расправить крылья. Хотя вы не умеете планировать, вам следует сделать исключение и запланировать что-то особенное на 17 августа. Венера активизирует вашу страсть к путешествиям. Если вы откладывали встречу с друзьями в другом городе или у вас есть отгулы, которые нужно использовать, сейчас самое время собирать чемоданы.

Козерог: 25 сентября

Карьера обычно для вас на первом месте, однако в последнее время работа отнимает у вас больше времени, чем обычно. Но 25 сентября для вас откроются новые возможности для карьерного роста — возможно, новый проект будет принят начальством или вас ждет повышение. И не забудьте насладиться отдыхом с друзьями и близкими, прежде чем вернуться к работе.

Водолей: 5 июня

Вы никогда не боялись трудностей, и это хорошо. В этом году вы немного отошли от своих принципов. Первые несколько месяцев 2022 года вы переосмысливали то, что для вас означает успех. Ретроградный Сатурн 5 июня даст вам возможность сделать паузу и переоценить ситуацию. Этот день позволит вам увидеть вещи более ясно и решить, стоит ли продолжать этот новый путь.

Рыбы: 28 октября

В вашей личной жизни произошло много изменений. Ваш самый удачный день в году пришелся на 12 апреля, когда Юпитер и Нептун образовали космическую связь в вашем знаке. Энергия этого дня помогла усилить вашу индивидуальность и наполнила уверенностью. 28 октября Юпитер снова даст вам еще один шанс прикоснуться к этой магии. Если вы чувствуете, что застряли, возвращение планеты изобилия в ваш знак поможет вам преодолеть любые сложные ситуации или конфликты, с которыми вы сталкивались.

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