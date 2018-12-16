Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Эврика Наследие Недвижимость Непознанное Силовые структуры Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня

Гороскоп

О повышенной заинтересованности в земном порядке, прагматичности и способности концентрироваться на насущных делах рожденных 17 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня. 395900.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я услышала в Париже от друзей, что вы здесь и вам грозит разоблачение. Я специально с мужем примчалась сюда, чтобы выразить вам свое восхищение и уважение. Приглашаем жить в наш замок", — такое предложение сделала однажды философу Вольтеру рожденная сегодня 26-летняя Эмили дю Шатле, известная во Франции писательница, физик, философ и математик.

В тот год 38-летний Вольтер выходил гулять лишь ночью, потому что скрывался от парижской полиции. Его хотели посадить в тюрьму за сатирическую поэму "Орлеанская дева", в которой он высмеял власть. Рожденный под знаком Стрельца Вольтер принимает приглашение Стрельца Эмили дю Шатле и живет в ее замке 15 лет, дружит с хозяйкой и становится ее любовником.

За деньги Вольтера маркиза дю Шатле перестраивает свой замок. В нем появляются лаборатория и библиотека. Эмили и Вольтер работают в них вместе. В небольшом театре в замке ставят его пьесы. Проводят встречи литераторов, естествоиспытателей и математиков. "Она немного пастушка. Правда пастушка в бриллиантах. С напудренными волосами и в огромном платье", — говорит Вольтер об Эмили.

Муза Вольтера умирает от кровопотери после родов, Вольтер проживет без нее еще 29 лет. Но больше он не напишет таких блестящих произведений, которые писал, когда рядом была его советчица, любовница и друг Эмили дю Шатле.

Стрельцы, рожденные 17 декабря, обычно проявляют повышенную заинтересованность в земном порядке. Прагматичные индивидуумы, они трезво смотрят на мир. Их в первую очередь интересует то, что материально и солидно. Соответственно, все воздушные категории — мечты, фантазии, грезы — совершенно чужды им. Рожденные 17 декабря живут настоящим моментом и хотят знать, как работают окружающие их явления и предметы.

По аналогии с этим они оценивают и людей — по их поступкам и результатам труда. Рожденные 17 декабря привыкли примерять философские категории к своему вкусу. Люди, чей день рождения — 17 декабря, — прагматики, которые меньше думают о мотивах, а больше — о результатах. Для них то, что не видимо, не имеет значения, за исключением, конечно, цели, на которую и должна быть направлена их энергия, а также творческий потенциал.

Медиком-прагматиком вошел в историю рожденный сегодня чешский физиолог и анатом Ян Эвангелиста Пуркине. Герой дня сегодняшнего был лауреатом множества научных премий разных стран Европы, членом около 40 научных и культурных академий и обществ. Ему принадлежат фундаментальные открытия в области физиологии зрения, чувств обоняния и осязания, феномена головокружения и обморока, а также воздействия на организм человека камфоры и опиума. Именем Пуркине назван целый ряд анатомических терминов: крупные нервные клетки коры мозжечка — клетки Пуркине, волокна Пуркине и эффект Пуркине (открытое им в 1825 году изменение восприятия глазом цветовых сочетаний в сумерках).

Рожденный сегодня американский физик Джозеф Генри в XIX веке считался одним из величайших американских ученых. Создавая магниты, Генри открыл новое явление в электромагнетизме — самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты. Работы Генри по электромагнитным реле были основой для электрического телеграфа, изобретенного Сэмюэлом Морзе.

В силу своей способности концентрироваться на насущных делах Стрельцы, рожденные сегодня, добиваются внушительных результатов, не отклоняясь от перспективных задач. Если у рожденных 17 декабря возникают проблемы с общением или взаимоотношениями в обществе, это, скорее, следствие их серьезной натуры. В разговоре они легко отметают аргументы окружающих, считая их легковесными и не имеющими смысла. Пренебрежение к протоколу и иерархии не увеличивает их шансов занять видное положение в общественных кругах. Однако для многих из них вполне достаточно уже имеющегося общественного статуса и признания.

Такое положение и признание в мире кино обеспечил себе рожденный сегодня замечательный советский режиссер Иосиф Хейфиц. Режиссера можно смело считать одним из столпов социалистического реализма в кино. С исторической глубиной, психологической правдой, большой художественной силой показан в фильме Хейфица "Депутат Балтики" приход в революцию крупного русского ученого профессора Полежаева. Значительными произведениями искусства тех лет стали его фильмы "Член правительства", "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек".

Мировую известность получила рожденная сегодня французская писательница и киносценаристка Анн Голон. Слава пришла к ней благодаря написанной в соавторстве с мужем серии исторических романов об Анжелике, светловолосой зеленоглазой красавице-аристократке и авантюристке XVII века. "В отличие от многих женщин она могла, когда нужно, подчинять доводам рассудка свои действия", — так писала Анн Голон о своей Анжелике, делегируя ей таким образом свою собственную Формулу небес.

Стрельцы, чей день рождения — 17 декабря, все-таки должны опасаться излишней привязанности к материальным структурам. Им следует воспитывать в себе стремление к элегантности и изяществу, что облегчит понимание и восприятие искусства (в частности, живописи, скульптуры и танца), а это, в свою очередь, развивает духовность.

На личном уровне рожденные 17 декабря нередко ищут себе партнера такой же направленности. Однако им следует опасаться взаимозависимости, чрезмерной привязанности к другому человеку. Вообще, тенденция к приверженности одним и тем же идеям, структурам и организациям может привести к замедлению духовного роста. Это проявляется с особой очевидностью, когда обстоятельства диктуют необходимость перемен и прогресса.

Свое первое стихотворение, которое было напечатано сразу после окончания Великой Отечественной войны, рожденный сегодня поэт-фронтовик Константин Ваншенкин посвятил освобождению Венгрии от фашистских захватчиков. А уже в 1951 году Александр Твардовский назвал его одним из лучших молодых поэтов. Всего Ваншенкин издал более трех десятков книг поэзии и прозы. Широкому кругу людей он известен как автор многих популярных песен, среди которых "Алеша", "Вальс расставания" и "Я люблю тебя жизнь".

Формулой стрельцового оптимизма и жизнелюбия от Константина Ваншенкина закончим сегодня.

Ты ликуй и вершись,

В трубных звуках весеннего гимна!

Я люблю тебя жизнь,

И надеюсь, что это взаимно!

На фото: Анн Голон с мужем

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы декабрь Стрелец астролог гороскоп 17 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Цветы и растения
Садовые гортензии: выбор сортов, посадка, уход
Интересное и полезное
Откуда у хаски голубые глаза
Новости Все >
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
BBC стремились обвинить Россию в протестах во Франции
Александр Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ
Полиция Грузии не пускает оппозицию на инаугурацию президента
Квартиру из 58 комнат нашли в Санкт-Петербурге﻿
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Вторичный рынок жилья пошел на взлет﻿﻿
Китай стал недосягаемым лидером по строительству небоскребов﻿
ДНР: ВСУ 17 раз за сутки нарушили перемирие
Названа самая древняя профессия в мире
Сейчас читают
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
Непознанное
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Претензия на соседей, затопивших квартиру: правила написания
Недвижимость
Претензия на соседей, затопивших квартиру: правила написания
Читательский топ
В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Немецкие СМИ считают, что Евросоюз сдал позиции
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости медицины
Какие лекарства убивают мужскую силу

Врачи обращают внимание, что прием некоторых лекарственных препаратов также плохо влияет на "мужскую силу".

Какие лекарства убивают мужскую силу
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Военные новости
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Новости Украины
В Кремле отказались последовать условию Болтона насчет украинских моряков
Православие
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?

В Киеве состоялся так называемый «объединительный собор». Что означает принятые им при Порошенко решения и что теперь будет с храмами УПЦ и Украиной в целом

Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
У России могут навсегда отобрать Луну
Космос
У России могут навсегда отобрать Луну
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Военные новости
США подготовили план по развалу российских армии и флота
Новости Украины
В украинском правительстве Петра Порошенко считают «крысой, загнанной в угол»

Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.

В украинском правительстве Петра Порошенко считают «крысой, загнанной в угол»
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Происшествия
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Новости Украины
Украинский десантник перепутал шеврон дивизии СС с пиратским флагом
Новости Санкт-Петербурга
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Fox News: главной угрозой для США является Китай, а не Россия
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
История и современность Все >
6000 лет назад Антарктида была обитаема
6000 лет назад Антарктида была обитаема
1816 - как зима продлилась целый год
1816 - как зима продлилась целый год
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
У ВМС Украины нет ракет для своих катеров
У ВМС Украины нет ракет для своих катеров
The National Interest: флот США уступает России и Китаю
The National Interest: флот США уступает России и Китаю
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Последний полет Валерия Чкалова
Последний полет Валерия Чкалова
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Четыре инфекции, передающиеся половым путем, о существовании которых вы не знали
Четыре инфекции, передающиеся половым путем, о существовании которых вы не знали
Первая помощь и правила безопасности в Новый год
Первая помощь и правила безопасности в Новый год
Как начать жить интересной жизнью
Как начать жить интересной жизнью
Уже не женские, а общие процедуры
Уже не женские, а общие процедуры
Как почувствовать себя счастливой
Как почувствовать себя счастливой
Новогодние лайфхаки: быстро и оригинально подготавливаем дом к празднику
Новогодние лайфхаки: быстро и оригинально подготавливаем дом к празднику
Самые распространенные ошибки в нанесении туши
Самые распространенные ошибки в нанесении туши
Правила по уходу за волосами в холодное время года
Правила по уходу за волосами в холодное время года
Причины исключить сахар из рациона
Причины исключить сахар из рациона
Мужское Все >
Как вкусно приготовить рыбные котлеты. Все секреты и хитрости
Как вкусно приготовить рыбные котлеты. Все секреты и хитрости
Что происходит с рыболовством, когда коралловые рифы обесцвечиваются?
Что происходит с рыболовством, когда коралловые рифы обесцвечиваются?
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как оригинально упаковать подарки для близких
Как оригинально упаковать подарки для близких
Модные тенденции в оформлении ванной комнаты
Модные тенденции в оформлении ванной комнаты
Как хранить вещи в маленькой квартире
Как хранить вещи в маленькой квартире
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Постные искушения: реальность или отговорка?
Постные искушения: реальность или отговорка?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Откуда у хаски голубые глаза
Откуда у хаски голубые глаза
Законы о защите животных в разных странах
Законы о защите животных в разных странах
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
На Марсе нашли более 30 озер
На Марсе нашли более 30 озер
Озеро Байкал: интересные факты
Озеро Байкал: интересные факты
"Застывшая Зоя". А Зои-то не было!
"Застывшая Зоя". А Зои-то не было!
Поверить в себя помогут эти... фразы
Поверить в себя помогут эти... фразы
"Чумка" в Одессе - памятник смерти
"Чумка" в Одессе - памятник смерти
Интересное об утреннем кофе
Интересное об утреннем кофе
Лучшие исторические фильмы
Лучшие исторические фильмы
Как в супермаркете появились тележки
Как в супермаркете появились тележки
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко

Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.

Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ