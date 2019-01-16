В плену системного мышления - Гороскоп дня

О системности, целеустремленности, контроле за собой и самодисциплине рожденных 17 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Основа всей жизни человека — ритм, данный каждому его природным дыханием", — так определил однажды Формулу небес рожденный сегодня русский театральный режиссер и педагог Константин Станиславский. Ему при жизни удалось сделать то, что по плечу лишь представителям знака Козерога — систематизировать вещи, которые в принципе невозможно систематизировать. Например, актерское мастерство.

Но главная миссия Козерогов — делать все явления жизни законченными системами и структурами, фиксировать их во времени и в пространстве. И созданная Станиславским знаменитая актерская система уже на протяжении ста лет имеет огромную популярность в России и в мире.

О системных Козерогах дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Рожденным 17 января, пожалуй, трудно отказать в целеустремленности. Это во многом объясняется тем, что они всегда четко определяют для себя цель и знают, что нужно делать в каждый конкретный момент жизни. Они также обладают способностью трезво оценить свои шансы на успех, основываясь на прошлом опыте и умении заранее оценить те трудности, которые могут возникнуть в будущем.

Еще в ранние годы жизни Козероги, рожденные 17 января, прекрасно осознают, что такое стимул. Они понимают его важность, знают, что может подвигнугь людей к действию, и зачастую даже определяют, как будут вести себя в той или иной ситуации. Стимулы, естественно, базируются на основных человеческих эмоциях (согласно Тельцу Фрейду) — любви, ненависти, страхе, стыде. На этих стимулах в их сценическом воплощении и базируется в своей основе вся система Станиславского.

Благодаря этим стимулам создавал свои бессмертные произведения рожденный сегодня испанский драматург и поэт Педро Кальдерон. Его творения считаются одним из высших достижений литературы Золотого века. Согласно списку произведений, составленному самим автором незадолго до смерти, перу Кальдерона принадлежит около 120 комедий (в том числе в жанре "плаща и шпаги") и драм.

В драмах чести у Кальдерона главенствует традиционная для испанского барокко проблематика: любовь, религия и честь. Конфликт связан либо с отступлением от этих принципов, либо с трагической необходимостью их соблюсти, даже ценой человеческой жизни. Точны и актуальны в настоящее время рекомендации мудрого Козерога Кальдерона: "Никогда не давайте советов тому, кто просит у вас только денег". А также: "Лучше всего хранит тайну тот, кто ее не знает".

Систематизировать и структурировать самое могущественное на сегодняшний день государство в мире удалось рожденному сегодня выдающемуся политическому деятелю Бенджамину Франклину. Он стал одним из лидеров войны за независимость США и разработчиком дизайна большой государственной печати США.

Козерог Франклин — единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, которые лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года, формально завершивший войну за независимость.

Более ста лет портрет Бенджамина Франклина находится на стодолларовой купюре Федеральной резервной системы США. Франклин утверждал: "Решительность — это решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно выполнять то, что решено".

Козероги, рожденные сегодня, усваивают чуть ли не с пеленок, что человек просто обязан контролировать свои поступки и что основа любого успеха — в железной самодисциплине. Наиболее просвещенные люди, чей день рождения — 17 января, всегда координируют свои действия с собственными желаниями и потребностями, тем самым вдохновляя себя на великие свершения. Менее развитые индивидуумы пытаются делать больший акцент на контролировании окружающего мира. Иногда они становятся непревзойденными мастерами манипуляций.

"Ничего личного, это просто бизнес". "С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом". "Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу". Эти и другие крылатые фразы принадлежат пришедшему в наш мир сегодня американскому ганстеру Аль Капоне, который действовал в 1920–1930 годах на территории Чикаго.

Под прикрытием мебельного бизнеса он занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством. Аль Капоне был ярким представителем организованной преступности США эпохи сухого закона и Великой депрессии, зародившейся и существующей там под влиянием итальянской мафии.

"Невозможно — это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить", — так провозглашал свою формулу возможностей рожденный сегодня один из самых известных боксеров в истории мирового бокса Мохаммед Али.

Долгие годы он оставался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, шесть раз становился обладателем звания "Боксер года", стал вторым боксером в истории, который удостоился звания "Спортсмен года". Его рекорд по количеству побежденных бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе (21 человек) не был побит на протяжении 38 лет.

Рожденные 17 января своим физическим присутствием способны доминировать в любой ситуации. Поскольку, как уже было отмечено, их цель всегда четко определена и они обладают удивительным самоконтролем, окружающие могут испытывать некоторую неловкость, общаясь с ними.

Рожденным в этот день нет нужды спрашивать разрешения быть такими, какими они хотят быть. Они смело отбрасывают всякие условности и ограничения, мешающие их самовыражению. Герои сегодняшнего дня — вообще, поборники индивидуальности и оказываются в первых рядах борцов за права личности. Таким образом, они редко хорошо играют в команде, гораздо лучше у них получается работа, требующая проявления индивидуальности.

Выдающихся достижений в индивидуальной работе достигла рожденная сегодня легендарная русская балерина Авдотья Истомина. Основоположником гидро- и аэродинамики остался в истории русский механик Николай Жуковский. Наиболее успешным футбольным тренером в истории сборной СССР остался в памяти советский футболист Гавриил Качалин. Глобальной иконой французского шансона остается в памяти миллионов слушателей рожденная сегодня певица Далида.

"Зло — это следствие нашей слабости в действиях, которые должны были привести к справедливости", - утверждает рожденный сегодня замечательный французский философ Ален Бадью. С такой сильной, справедливой и эффективной формулой противостояния злу приходят на свет герои дня сегодняшнего.

На фото: Аль Капоне

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