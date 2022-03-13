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Автор Анжела Якубовская

Будущее России и мира с точки зрения сакральной геометрии

Гороскоп

Законы мироздания можно проанализировать и просчитать, так считает исследователь, учёный, изобретатель Олег Подгорецкий. Он уже давно вычислил матрицу изменения законов мироздания и все эти годы вёл наблюдения, подтверждающие правоту открытия. Оказывается, грядущие и неизбежные перемены можно спрогнозировать. Это касается не только России, это имеет планетарный характер. Глобальные перемены затронут практически все страны, сейчас мы за этим и наблюдаем.

Будущее России и мира с точки зрения сакральной геометрии

И именно события на Украине явились спусковым механизмом глобальных процессов. Как говорится: "Кто предупрежден — тот вооружён".

Согласно сакральной геометрии, вечное движение жизни — это особая форма пространственного движения, в любой точке которого отношение длины дуги к её диаметру постоянно и равно числу 1.618. Это число называется пропорцией золотого сечения и является математическим выражением гармонии мироздания. Спираль золотого сечения не имеет ни начала, ни конца, она бесконечно закручивается внутрь и также бесконечно раскручивается наружу, символизируя бесконечность движения жизни и единство материальной и квантовой реальностей.

Проверить гармонию математикой

Целое всегда состоит из частей. Части разной величины находятся в определённых пропорциях по отношению как одна к другой, так и к целому. Если целое так относится к своей большей части, как большая часть относится к меньшей части целого, то это отношение называется пропорцией золотого сечения, и в этом проявляется гармония и совершенство мироздания.

Числовая последовательность, лежащая в основе золотого сечения была впервые описана Леонардо Пизанским, известным как Фибоначчи, в 1202 в его труде Liber Abaci. Это последовательность, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…, а отношение любого члена последовательности к предшествующему стремится к пропорции золотого сечения 1,618.

Последовательность Фибоначчи была открыта при изучении популяции кроликов и привела к открытию древнейшей самоорганизующейся системы — спирали ДНК.

Эта последовательность постоянно повторяется в жизни, благодаря этой зависимости растение "знает", как и в какой последовательности следует развёртываться из клетки во взрослое растение; это таймер для запуска и протекания биологических и эволюционных процессов. Каждый раз при завершении очередного цикла вращательного движения энергий количество переходит в качество и возникает та или иная форма, при этом вращение происходит относительно одного центра.

Являясь Божественной мерой красоты и гармонии, правило золотого сечения повсеместно используется природой: в пропорциях человеческого тела, в траекториях движения вихревых потоков, при образовании эллиптических галактик и даже в клавиатуре фортепиано: 13 клавиш каждой октавы разделены на 8 белых клавиш и 5 черных клавиш. Последовательность Фибоначчи используется в науке и социологии для анализа поведения рынка, устойчивости макроэкономических, социальных, и других структур. Это то невидимое и непознанное, что управляет природой и нами.

Если спираль золотого сечения не имеет начала и конца, то спираль Фибоначчи имеет точку отсчёта, начало, которое в то же время является и концом. Спираль Фибоначчи символизирует цикличность всего живого внутри бесконечной реки жизни.

Будущее России и спираль золотого сечения

Распад Советского Союза и коммунистической идеологии был предрешён и начался в 1984 году. После смерти Андропова история не выдвинула лидера, готового взять на себя ответственность за судьбу некогда великой страны. Идеалы коммунизма были привлекательны для людей, но не вибрировали в унисон с их недостаточно развитым сознанием. Судьба отмерила России 40 лет для того, чтобы найти свой собственный путь и выработать новую общественно-экономическую модель. Космический разум видит Россию центром справедливого социально-экономического устройства, центром притяжения созидательных энергий. Для этого она была наделена всем необходимым: сложившимися научными школами в фундаментальных науках, полной таблицей Менделеева природных ресурсов, оптимизмом и терпеливостью людей.

В течение 40 лет России предстояло либо найти свой путь к процветанию и гармонии, либо страна будет переформатирована на других, более справедливых принципах, так как только справедливый уклад может обеспечить экономический и творческий рост. Природа стремится к гармонии. Гармония в обществе возможна, когда страна, которая является его оболочкой, находится в состоянии устойчивого динамического равновесия. В этом смысле высший разум всегда имеет возможность восстановить равновесное состояние системы.

До 2000 года в стране царил хаос и разруха во всём, а самое главное в умах правящей в то время элиты. Пришедшие к власти не могли предложить народу ни новую философию, ни систему нравственных ценностей, ни тем более выстроить систему управления страной.

В 2000 году с новым президентом страна связывала большие надежды и ожидания. Год смены тысячелетия был особо значимым и в планетарном масштабе, и в истории России. До 2024 года оставалось 60% времени, целых два поколения. Надо сказать, что в первые годы надежды людей во многом оправдывались. Страна воспряла духом, поверила в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Были намечены амбициозные краткосрочные и долгосрочные планы развития страны, включая национальные цели и стратегические задачи развития на период до 2024 года, что само по себе не случайно. Конечно, об этом "совпадении" ни составители планов, ни их начальники не ведали.

Звёзды были благосклонны к России. В течение первых 8 лет мировые цены на нефть выросли в 4 раза, с $38 за баррель в декабре 1999 до $160 за баррель в декабре 2008. Многое удавалось во внутренней, да и во внешней политике. Казалось, что России удастся реализовать исторический шанс возрождения страны, повторить экономическое чудо Сингапура или Китая.

Однако спустя 20 лет Россия по-прежнему испытывает серьёзные экономические трудности, находясь лишь на 12-м месте в мире по размеру экономики (номинальный ВВП) и на 49-м — по ВВП на душу населения.

Нарушение баланса интересов в обществе, возникающие напряжения, внутренняя турбулентность и дисгармония отражаются и на межгосударственных отношениях. Мир становится менее устойчив, чем он казался ещё вчера. Неустойчивость вообще свойственна времени смены циклов. Что касается сорокалетнего цикла России, который начался в 1985 году, то его середина выпала на 2004 год.

Время с 2003 по 2005 гг. должно быть лучшим в сорокалетнем цикле. Действительно, в 2003–2005 годах были зафиксированы самые высокие темпы экономического роста в пределах 6-7%.

С 2004 года страна стала двигаться по нисходящей траектории спирали Фибоначчи со следующими узловыми точками из нисходящей числовой последовательности:

  • 2012 год — окончание 8-летнего цикла,
  • 2017 год — окончание 5-летнего цикла,
  • 2020 год — окончание 3-летнего цикла,
  • 2022 год — окончание 2-летнего цикла, вектор перемен,
  • 2023 год — окончание годичного цикла, турбулентный переходный период,
  • 2024 год — нулевая точка перехода в новое энергетическое состояние.

Посмотрим, чем знаменательны были эти узловые точки истории России:

  • 2012 год — президентские выборы в России и США,
  • 2017 год — 29 мая 2017 случилось самое смертоносное стихийное бедствие в столице после смерча 1904 года.

Подобный по силе и разрушениям смерч был в Москве 25 июня 1984 года, года начала 40-летнего цикла.

Этот год также знаменит крупнейшими протестами против коррупции в высших эшелонах власти, поводом к которым стал фильм-расследование ФБК* "Он вам не Димон". Это был год смены 20 губернаторов, санации крупнейших российских банков "Открытие" и "Промсвязьбанк", отзыва лицензий и череды банкротств в банковском секторе.

  • 2020 год — принятие поправок к конституции, дающих действующему президенту право избираться и быть избранным ещё на два срока,
  • 2022 год — задан новый вектор перемен, связанный с военной операцией на Украине. Запущен механизм зарождения нового мирового порядка.

Грядущие перемены касаются не только России, они имеют планетарный характер и затронут практически все страны. Это вызвано, в том числе, растущим экономическим неравенством, которое подавляет свободную волю людей и энергию творчества, данные нам по рождению. Всё это порождает дисгармонию в отношениях внутри государства и между государствами. Достаточно посмотреть на полыхающий Ближний Восток.

Развитые страны несут ответственность не только за сохранение мира на планете, но и за энергетику самой планеты Земля. Мы находимся на заключительном этапе мучительного рождения нового, более справедливого миропорядка и устройства глобальных финансовых рынков. Космическая цель нового миропорядка — вернуть планету и страны в состояние устойчивого динамического равновесия. Это серьёзный повод задуматься о будущем наших детей и внуков, отрешиться от мелких по сути политических дрязг, от лицемерия и лжи, которые стали частью нашей жизни, объединить интеллектуальные ресурсы страны, чтобы в оставшееся время выработать общие, понятные и принятые всеми принципы сосуществования.

Эволюция нашего коллективного сознания является необходимым условием эволюции страны.

В нейронную систему нашего мозга изначально были заложены космические коды, которые уже активированы определёнными сигналами и запустили эволюцию нашего сознания. Этим, в том числе, объясняется победа абсолютно новых людей, не системных политиков, на президентских выборах США, Франции, Украины. Они являются промежуточным звеном в переходном процессе эволюции сознания людей. Люди начинают осознавать, что они, простые граждане — это реальная сила и от них зависит выбор и судьба страны. Но пока мы как ни в чём не бывало продолжаем жить привычной жизнью, зарабатывать на хлеб и искать смысл и счастье в жизни. Мы не замечаем этих процессов, и это тоже было предсказано.

В Библии говорится о втором пришествии, и, с точки зрения фундаментализма, имеется ввиду второе пришествие Иисуса Христа. Многие богословы склоняются к мысли, что речь идёт не о самом Христе, а о его сознании, которое придёт "как тать, ночью", то есть незаметно для нас.

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Астролог предсказала будущее России
Редактор: Людмила Черткова
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