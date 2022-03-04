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Ирина Шлионская

"Путешественник во времени" предсказал гибель человечества через пять лет

Гороскопы

Периодически появляется информация о людях, которые якобы побывали в будущем или явились к нам из будущего. Как правило, они рассказывают всякие ужасы: нас ждёт Третья мировая война, или природный Апокалипсис, или человечество вымрет из-за эпидемий страшных болезней… Долгое время к таким прогнозам (как и к личностям самих путешественников во времени) относились со скептицизмом. Но когда в мире началась пандемия коронавируса, о них невольно вспомнили.

 

Мир без людей

Испанец по имени Хавьер под ником @unicosobreviviente объявил на ресурсе TikTok, что умеет путешествовать во времени и ему удалось побывать в будущем. Увы, по его словам, перспективы человечества печальны: в 2027 году глобальная катастрофа унесёт жизни всего населения земного шара, утверждает Хавьер. В доказательство этого он выложил множество видеозаписей с видами опустевших городов Испании.

Тиктокер уверяет, что, оказавшись в будущем, не нашёл там других людей — все они вымерли из-за какого-то страшного события.

Правда, многие юзеры не поверили Хавьеру, решив, что он снимает городские улицы в то время суток, когда там нет прохожих, или же "подчищает" кадры. Кроме того, это могли быть изображения опустевших улиц во время локдауна из-за коронавируса.

Тарелки в воздухе

 

Хавьер далеко не первый, кто предсказывает будущее на основе якобы перемещений по времени. Так, в январе 2018 года некий аноним дал интервью англоязычному новостному порталу ApexTV. Он поведал, что ему удалось побывать в 6000 году и даже сделать там снимок футуристического города, который он продемонстрировал журналистам, но не позволил отсканировать его или отдать на экспертизу.

На фотографии, якобы повредившейся при перемещении в наше время, видны размытые изображения каких-то фантастических сооружений и парящего в воздухе объекта, похожего на "летающую тарелку".

"Путешественник" рассказал, что через четыре тысячелетия мир изменится очень сильно. Лекарство от рака будет найдено уже в нынешнем тысячелетии. В отдалённом будущем обычным делом станут телепортация и хронопутешествия.

Земля уйдёт под воду?

 
 

В 2020 году средства массовой информации опубликовали историю очередного "путешественника во времени", который якобы представил доказательства того, что к 5000 году Земля окажется под водой из-за климатических катаклизмов.

Об этом человеке известно только, что его зовут Эдуард и он родом из Армении. Там он и дал интервью корреспондентам. Правда, с закрытым лицом и искажённым голосом.

Эдуард поведал, что несколько лет жил в США и работал в одной из лос-анджелесских лабораторий. Однажды ему предложили принять участие в секретном эксперименте по перемещению во времени. Было это в 2004 году.

Мужчине пообещали, что он окажется в будущем, и назвали точные координаты. Также его попросили сделать снимок окружающей обстановки.

Эдуард действительно попал в 5000 год. Но реальность вокруг выглядела совершенно непривычно. Он находился на гигантской деревянной платформе, где размещались различные объекты. Все здания, которые он увидел, также были построены из дерева. Через какое-то время мужчина понял, что очутился в Лос-Анджелесе, но город находился не на суше, а на воде.

От местных жителей путешественник узнал, что глобальное потепление на планете привело к повсеместному таянию льда, и Землю затопило водой. Часть населения погибла, а оставшимся пришлось приспосабливаться к жизни на воде и под водой. Эдуарду удалось сделать фото водяного города, которое он потом демонстрировал журналистам.

О чём расскажут шимпанзе?

 

Ранее ещё один "хронопутешественник" обещал, что в сентябре 2021 года на восточное побережье США обрушится крупнейший в истории ураган, люди узнают некую "тайную информацию" от шимпанзе, а пришельцы заберут четыре тысячи взрослых и детей на свою планету, которую астрономы знают под названием Проксима Б.

Пока подобных новостей вроде бы не поступает. Зато геополитическая обстановка ну очень сложная.

Остаётся утешаться тем, что ничего конкретного на эту тему "хронопутешественники" не предсказывали. Так что, может, и обойдётся без Апокалипсиса.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Редактор Людмила Черткова
Людмила Черткова — журналист, обозреватель, редактор, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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