Астролог: 2022-й — "год чёрной вуали"

Каким будет год Синего Водяного Тигра, что принесёт он каждому знаку зодиака, а также какие месяцы окажутся самыми тяжёлыми, а какие — лёгкими, рассказал Pravda. Ru астролог Виктор Богданов.

Тяжёлый период

— Виктор, каким будет новый год?

— На самом деле 2022 год будет весьма тяжёлым, годом психических проблем, панических атак, выхода из коронакризиса. Причём 2021 год не был одним из тяжелейших. 2020-й был тяжелейший, но 2022-й будет тяжёлым годом.

— Какие будут особенности у предстоящего года?

— Особенности в том, что это год чёрной вуали: экономика — вуаль, психосостояние людей — вуаль, здоровье — вуаль. Да, есть моменты, в которых повезёт:

плодородие,

урожайность,

репродуктивная функция людей.

Вот эти моменты очень важны. Но в плане здоровья, психики, экономики всё грустно.

Удача всё-таки будет

— Если с плодородием будет всё хорошо, то, возможно, и в творчестве тоже? Это же своеобразное плодородие.

— Конечно, творческим людям повезёт в 2022 году, если они отключатся от реальности, то есть немного погрузятся в свой процесс, перестанет на них давить информационное поле в виде цен на доллар, роста заболевших и умерших от коронавируса. Ведь 90% наших звёзд плачут, что нет концертов. А кое-кто — пожалуйста, в сетях развивается, собирает ещё больше денег, чем на живых концертах.

Люди умеют адаптироваться. И у творческих людей, если отключиться от информационного поля, могут появиться очень неплохие проекты.

Гороскоп по знакам зодиака

— Расскажите, пожалуйста, о каждом знаке. На что обратить внимание, чтобы снизить тревожность?

— Публичный гороскоп — это аутотренинг. Поймите, знаков всего 12, жителей на планете Земля под восемь миллиардов. Поэтому относиться к такому гороскопу совсем серьёзно нельзя. У одного человека в этот день родился ребёнок, у другого человека этого же знака зодиака умерли родственники.

Как можно относиться к публичному гороскопу серьёзно? Но вместе с тем есть общее направление.

Вот мы сейчас об этой основе для каждого знака и поговорим.

Овен

Возможны проблемы со здоровьем. Обратите внимание на нервную систему. Овнам лучше не рисковать, не вкладывать деньги, но вместе с тем подумать, как за 2022 год закрыть существующие финансовые проблемы.

Телец

Возможно открытие нового направления в делах. Подумайте о переменах в работе, не сидите на месте.

Близнецы

Обратите внимание на личную жизнь, потому что 2022 год будет полностью для вас годом любви. Если эта любовь принесёт вам удовлетворение, то стоит призадуматься о переменах в личной жизни.

Рак

Финансово благополучный год. С учётом всех кризисов этот год за последние пять лет Ракам будет нести удачу, связанную с деньгами.

Лев

Львам лучше обратить внимание на здоровье, воздержаться от длительных поездок, обратить внимание на проблемы, связанные с техногенными моментами. Львам лучше всего год прожить спустя рукава. То есть любые капиталовложения и начала новых дел могут обернуться неприятностями.

Дева

Плодородный год. Если ваша деятельность связана с творчеством, то вам это принесёт удачу. Можно просить повышение на работе, финансовые преференции у руководства.

Весы

Весам лучше всего не взвешивать, а взять за основу интуицию. Год плодородный в плане проявления репродуктивной функции. Для Весов неплохой год.

Скорпион

Первый раз в жизни лучше отключить агрессию, потому что вы будете сильно ранить людей, обратите на это внимание.

Стрельцы

Самый благоприятный период для капиталовложений, открытия нового дела.

Козерог

Год принесёт удачу в финансах, но вместе с тем любое открытие новых направлений противопоказано, особенно будет хромать бизнес "купи-продай".

Водолей

Очень плодородный год для репродуктивной функции. Год неплохой для обретения новой работы.

Рыбы

Год очень хороший в плане здоровья. Если лечить хронические заболевания — это увенчается успехом.

Счастливые и несчастливые периоды для всех знаков

— А какие-то особенно удачные периоды есть для каждого знака зодиака?

— Если смотреть в целом на все знаки зодиака, то более удачными будут январь-февраль. Потому что не включится ещё Тигр по китайскому гороскопу.

Сложный период для всех знаков зодиака — это август-сентябрь. Экономически тяжёлым периодом будет февраль-март.

В целом для нашей страны самые положительные периоды в плане финансов — это сентябрь-октябрь. Финансовый затяжной кризис — это март-апрель. Но мы настолько привыкли жить в кризисе, что новое повышение доллара на десять рублей уже не особо на нас и скажется.

Как встретить Новый год

— В чём и как лучше всего встречать Новый год?

— Одежда в стиле 90-х, леопардовая одежда. Красочная одежда с тигровыми компонентами: тигровый галстук для мужчин и накидка для женщин, например.

Всё должно быть:

красочно,

шумно,

с весельем,

с разбитой посудой.

Лучше всего задобрить год мясными блюдами. Хотите, чтобы год был богатым, — стол должен быть обильным, семейным, шумным. Я бы даже назвал эту картину "пир во время чумы".

И помните, что всё будет хорошо, несмотря ни на какие прогнозы. Будем жить, жизнь продолжается. Здоровья всем, удачи.

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