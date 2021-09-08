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Автор Игорь Буккер

Переводчик "Книги Перемен": на подходе время больших геополитических изменений

Гороскоп

Какие изменения ждут планету в 2022 году, что принесут нам выборы 19 сентября, а также в чём особенность русского народа и почему национальный вопрос является для России ключевым, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру переводчик китайской "Книги Перемен" ("И-Цзин") Бронислав Виногродский.

Переводчик "Книги Перемен": на подходе время больших геополитических изменений

Предсказания по гадательной книге

— Бронислав, мы в последний раз с вами беседовали, когда наступал китайский Новый год. Из тех ваших предсказаний что-то уже сбылось?

— Всё сбылось. Я же говорю в основном о состоянии на планете, состоянии духа. Меня события как таковые мало волнуют. Все события этого года "иньские" и отражённые, они не сами по себе. Здесь никаких новых событий не происходит. В 2020 году пандемия началась, а сейчас всё — она переворачивается. Да все уже привыкли. Переустроился порядок немного, но в 2022 году будет по-другому.

— Будет по-другому в лучшую сторону или в худшую?

— Нет ни лучшей, ни худшей стороны. Кому-то лучше, кому-то хуже. Будет по-другому — имеется в виду, будут изменения. Сейчас происходит изменение когнитивной парадигмы на планете.

Мы находимся в конце большого цикла — 1080-летнего, который дал нам кибернетику, и кибернетика нас выводит на создание новых моделей когнитивных полей, способов познания мира. Происходит изменение сознания всего человечества.

Это не значит, что сейчас новые понятия, ценности. Просто другие ритмы включаются в сознании. Это тема детей, которые в два года уже способны ставить себе в YouTube мультики. Кибернетика дала создание новых:

  • материалов,
  • технологий коммуникации.

А следующий вариант, который после 2044 года включится, будет совсем другой. А сейчас происходят эти переходы. То есть мы все включились, общаемся много в Zoom. С другой стороны, ограничилось перемещение в пространстве: труднее поехать в какие-то места.

Выборы
 

— Бывает, изменения происходят на наших глазах. Давайте возьмём выборы 19 сентября.

— Это не изменения. 19 сентября ничего не изменится. Не будет новых людей с новыми идеями, потому что для России идея выборов свободных не работает. Причем она фейковая не потому, что злые конспирологические силы в правительстве. А потому, что мы русский народ. Русский народ является котлом смыслов, которые он в себе переваривает. Берёт марксистскую историю, превращает ее в чудесный ужас. Потом что-то следующее делает. Вот доигрывает игру в выборы. Мне кажется, что эта игра доигрывается, потому что абсолютно всем уже ясно, кто выиграет, а кто проиграет.

— Бронислав, в этой парадигме эволюция — это всё-таки революция?

— Нет, здесь революции невозможны. Возможно только находить способы появления новых лидеров. Причём их надо воспитывать. На предыдущем навозе вырастет только тот гриб-навозник, который есть. Новый навоз надо делать.

Национальный вопрос

— В последнее время сами западные политики говорят, что их политики явно измельчали: и европейские, и американские.

— При этом появляется Си Цзиньпин в Китае, мощнейший персонаж. И наш Владимир Путин тоже не слабый, при всех плюсах-минусах. Он держит поляну как-то. Как он её держит — это второй вопрос. Но он тоже мощный персонаж.

А Европа вся не соответствует. Британия как-то держится, они консервативны, ровно идут во всех раскладах.

Британия Евросоюз
 

Сейчас на подходе время больших геополитических изменений, началось оно с Украины. Это может привести к переселению народов, изменениям границ. Это же происходит.

Тенденции к изменениям границ пошли с распадом Союза. Раз — появилось какое-то количество в мире новых акторов. Следующий этап — Украина, Крым, Донбасс. Дробление — Босния, Герцеговина, Чехия, Словакия.

Россия постепенно собирается в компактное ядро, потому что сейчас мы находимся в точке понимания, что такое Россия вообще. Пока мы сами не определимся с геополитическим местом во времени России как таковой: зачем она вообще здесь возникла? Откуда выросла?

Национальный вопрос — вопрос №1 для России по причине того, что нет определения национальности "русский", потому что русский человек постоянно путает себя со славянином.

А от славянства в русских только очень интересная грамматическая структура языка, потому что русский язык совершенно не славянский. Другие корни слов, по-другому понимаем мы, огромное количество заимствований тюркских и угро-финских, которые характерны только для русского языка. В отличие от украинского, чешского, где гораздо больше латинизмов, англосаксонства.

Русским человек является по языку в основном, невероятно интересному, который замешивается, создаёт великую литературу.

Литература — это другой способ описания мира, создание когнитивных парадигм. Сейчас время такое, когда нужно создавать новые понятия, потому что до Х века истории нет. Это значит абсолютное непонимание своих корней, потому что мы как пересаженные черенки на деревьях, на которых всё не можем устроиться нормально.

С византийским христианством пришло создание империи. Пришли киевские князья в Ярославль, Углич, Переславль, всё Золотое кольцо, и стали проводить колониальную политику.

Создали систему крепостного рабства, крестьянства, где жили по лесам свободные люди. Сказали: "Забыли, о чём вчера говорили. Верить будем в это, верить будем так. Платить будете мне конкретно. Не согласен? Мои дружинники объяснят, как надо делать".

Потом Киев пришёл в упадок. Потом пассионарный вирус пошёл, заставил нести Слово Божие до Чукотки, и дальше до Аляски он волной прошёл. Но сейчас основная разборка идёт между двумя книгами главными в этом мире:

  • Тора — еврейское Пятикнижие, с "Книгой бытия";
  • китайское Пятикнижие с "Книгой перемен".

В "Книге Бытия" говорится: "В начале сотворил Бог небо и землю". А как только запустили начало, обязательно будет конец света. То есть времени нет, и мир непредсказуем. Такую же систему исповедует наука: Большой Взрыв, что-то куда-то полетело и когда-то всё равно закончится.

И есть Китай. Вот индусам это удалось навязать: колонизация привела к тому, что им навязана система образования британская, и способ думания всё равно британский у тех, кто там создаёт государственность. А Китаю не удалось. Китай посмотрел на эту историю, прикинулся и сказал: "Окей, один путь, одно государство, две системы. Будем строить Великий путь".

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы крым киев чехия китай россия украина донбасс госдума си цзиньпин
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