Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Павел Новиков

Мужчины каких знаков зодиака дарят щедрые подарки

Гороскоп

Каждая девушка мечтает, чтобы её избранник заботился о ней, совершал ради неё благородные поступки. Барышне также будет приятно, если молодой человек будет баловать её подарками, регулярно преподносить ей что-то такое, что поднимет ей настроение и осчастливит её. Особенно приятно будет девушке, если презент, полученный от мужчины, окажется дорогим.

Астролог о том, к чему нас приведет коронавирус / Это надо смотреть!

К сожалению, не все молодые люди отличаются щедростью. Дарить дорогие подарки даме сердца способны лишь представители нескольких знаков зодиака.

Телец

Мужчинам этого созвездия нравится баловать избранницу. Они будут покупать даме шубы, кольца, браслеты. Экономить Тельцы не станут. Они приобретут всё самое дорогое и качественное. Ради девушки, с которой у Тельцов всё серьёзно, они будут готовы достать последнее из копилки. А вот на даму, которую представители знака не считают потенциальной супругой, они не потратят внушительную сумму никогда.

Лев

Удивлять представительниц прекрасного пола Львы умеют. Они будут усердно трудиться, выбиваться из сил, чтобы у них были средства на приобретение чего-то ценного для избранницы. Львы охотно покупают золотые украшения возлюбленной, брендовую одежду. Если произойдёт расставание, то настаивать на возврате подарков или денег за них Львы не станут.

Весы

Рядом с собой представители созвездия хотят видеть роскошную даму, у которой есть все атрибуты красивой жизни. Весы не будут скупиться на подарки, купят самые лучшие вещи своей избраннице. Но вот на просьбы девушки что-то подарить они реагировать будут не очень спокойно: тех, кто клянчит, Весы не любят.

Стрелец

Чтобы порадовать возлюбленную, подарить ей что-то дорогое, Стрельцы могут даже в долги залезть. Представители знака будут брать кредиты, чтобы купить то, что так понравилось их избраннице. Им не нужны никакие аргументы девушки по поводу того, зачем ей какая-либо вещь. Они просто купят её и всё.

Рядом со столь щедрыми мужчинами будет счастлива любая дама. Представители упомянутых созвездий никогда не оставят без внимания её потребности, будут удовлетворять их. А такое поведение покорит любую особу женского пола.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы подарок гороскоп астрология знаки зодиака
Новости
Известные сказки глазами психолога: Царевна-лягушка
Пекин потребовал от Киева соблюдать права инвесторов "Мотор Сич"
Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии
РКН передумал идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
В Великобритании выяснили истинную причину смерти внука Назарбаева
Как защитить деньги при онлайн-покупках
ЦБ предостерёг инвесторов от покупки квалификации
Церемония награждения Move Realty Awards пройдет 21 апреля
Доля иностранцев на рынке ОФЗ достигла минимума с 2016 года
Последние материалы
Мужчины каких знаков зодиака дарят щедрые подарки
Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии
РКН передумал идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
В Великобритании выяснили истинную причину смерти внука Назарбаева
Игорь Минтусов: Россия превращается в осажденную крепость
На мели: чем грозит блокировка Суэцкого канала
Как защитить деньги при онлайн-покупках
ЦБ предостерёг инвесторов от покупки квалификации
Церемония награждения Move Realty Awards пройдет 21 апреля
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым Любовь Степушова Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников