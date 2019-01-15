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Автор Соломон Соловьев

Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня

Гороскоп

Об обязательности, понимании индивидуальности, правды и долга рожденных 16 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня. 397135.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Я давно поняла: то, что тебе дано природой, и есть самое лучшее для тебя. Это твоя индивидуальность. При желании все недостатки можно превратить в достоинства", — утверждает рожденная сегодня британская супермодель и актриса Кейт Мосс, известная как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

О формуле индивидуальности поговорим подробнее.

Исполнение обязательств — основная цель в жизни Козерогов, рожденных 16 января, причем речь идет обо всех сферах жизни. В конечном счете люди, чей день рождения — 16 января, ищут удовлетворения от сознания исполненного долга. Но и это еще не все. Исполнение означает для них не только конечный результат, оно включает в себя сумму потраченных усилий, направленных на реализацию того или иного проекта. В каком-то смысле это означает, что героям дня сегодняшнего прежде всего важна субъективная оценка проделанной работы, а именно, что задание было выполнено надлежащим образом.

Рожденный сегодня выдающийся представитель нового поколения неаполитанской оперной школы композитор Никколо Пиччини обогатил мелодику жанра оперы-буфф, внес в музыку лиризм, расширил использование оперного оркестра, арий и ансамблей. Всего им было написано 127 опер.

"Отцом итальянской трагедии" называют историки литературы рожденного сегодня итальянского поэта и драматурга-классициста Витторио Альфьери. Сам драматург классифицировал свои трагедии так: любовные, трагедии свободы, трагедии о борьбе за трон, трагедии семейных чувств, трагедии внутренней борьбы.

Перу Альфьери принадлежат также шесть комедий в стихах, около 200 сонетов, сатиры, памфлеты, оды, эпиграммы, переводы из античных авторов и теоретические трактаты. В одном из таких трактатов Альфьери написал свой вариант формулы жизни: "Часто для того, чтобы жить, надо больше мужества, чем чтобы умереть".

Козерогам, рожденным 16 января, постоянно требуется признание факта завершения взятых на себя обязательств — для них это своего рода инструмент для собственной самооценки. Рожденные сегодня индивидуумы наилучшим образом подходят для выполнения четко обозначенных задач, а не тех, которые содержат в себе элемент вероятности или неуверенности в их действительной ценности.

И вот тут-то на передний план выходит вопрос возможных неудач. По мере продвижения вперед азарт обостряется, возрастает интерес к работе, но вместе с ними одновременно увеличивается риск полного или хотя бы частичного провала, а потому рожденным 16 января (особенно тем из них, кто не умеет справляться со стрессами) приходится учиться преодолевать разочарования, связанные с трудностями на пути к достижению поставленной цели. Более того, иногда им приходится привыкать к состоянию неуверенности и отказываться от установки на абсолютное выполнение заранее поставленных задач.

Рожденный сегодня русский художник Аристарх Лентулов вошел в историю мировой и русской культуры своими яркими, солнечными, звонкими, лубочно-ярмарочными картинами, совершившими революционный переворот в русской живописи, поставив в центр цвет, свет, форму и звук. Он опередил время минимум на сто лет, сделав для русской живописи то же, что сделали Дюрер для немецкой и Матисс для французской. Сегодня шедевры Аристарха Лентулова вызывают восторг и подлинное наслаждение, а аукционы "Сотбис" и "Кристис" продают их за баснословные миллионы долларов.

Наиболее удачливые личности, рожденные сегодня, вполне способны возвести для себя реалистичную планку. Постепенно они приходят к пониманию того, что нужно принимать действительность и жить в соответствии с пределом своих возможностей. В этом смысле очень важно найти свою нишу в обществе.

Козероги дня сегодняшнего способны довести и себя, и окружающих до состояния полной растерянности, если только не научатся принимать законы повседневной жизни. В полной мере это относится и к стилю их взаимоотношений с окружающими людьми. Возможно, рожденным в этот день стоит чаще искать удовлетворения в выполнении насущных задач, например, касающихся вопросов обеспечения благосостояния семьи или успеха в коммерческих предприятиях. В самом деле, личный успех рожденных 16 января в значительной степени зависит от способности фокусировать внимание на повседневных заботах.

"В жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны", — с такой формулой жизни обращался к своим читателям рожденный сегодня утонченный и глубокий русский и советский писатель Викентий Вересаев.

Формула жизни рожденного сегодня знаменитого английского театрального и оперного режиссера эпохи модернизма и крупнейшего представителя символизма в театральном искусстве звучала так: "Правда же, когда слишком долго наблюдаешь жизнь, все эти проявления не кажутся тебе прекрасными, таинственными и трагичными, а только скучными, мелодраматичными и глупыми. Это какой-то заговор против жизненности, против красного и белого накала жизни".

Ярчайшим представителем героев, рожденных 16 января, стала американская писательница, литературный, художественный и театральный критик Сьюзен Зонтаг. В ее замечательной фразе, пожалуй, в лучшей форме и выражена крайне противоречивая Формула небес всех представителей сегодняшнего дня: "Правда — это всегда то, что мы говорим, а не то, что знаем. Если бы у нас не было возможности говорить и писать, правды бы не существовало. Было бы только то, что есть".

На фото: Кейт Мосс

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