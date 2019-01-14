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Автор Соломон Соловьев

Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня

Гороскоп

О героизме, бунтарстве, остром чувстве несправедливости и глубокой внутренней силе рожденных 15 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня. 397092.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

Когда в делах — я от веселий прячусь,

Когда дурачиться — дурачусь,

А смешивать два эти ремесла,

Есть тьма искусников, я не из их числа…

Такую конструктивную формулу заявил для своего героя Чацкого рожденный сегодня русский дипломат, поэт и драматург Александр Грибоедов. Поэт стал известен благодаря блестяще рифмованной пьесе "Горе от ума", которую до сих пор весьма часто ставят в театрах России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз.

Свою основную жизненную миссию Александр Грибоедов выполнил на дипломатическом поприще и трагически погиб в Тегеране во время разгрома религиозными фанатиками русского посольства.

Козероги, рожденные 15 января, неоднократно сталкиваются в своей жизни с темой героизма. В какой-то период они находят в себе жилку бесстрашия и уже в дальнейшем полагаются на нее в ситуациях кризисов и стрессов. Зачастую люди, чей день рождения — 15 января, даже не подозревают о существовании в них такого качества до тех пор, пока судьба не бросает им открытый вызов. До этого момента они, как правило, ничем не отличаются от окружающих. События, внезапно пробуждающие дремлющий героизм, обычно случаются в промежутке от 20 до 30 лет.

В детстве рожденные 15 января часто мечтают о подвигах и даже имеют идеал героя, на которого хотят быть похожими во всем. Примером для подражания могут быть родители, но чаще всего это все-таки суррогат, слепленный из нескольких образов. Представляя себя в роли героев или героинь, рожденные 15 января пытаются стимулировать свою активность и инициативу. Некоторые из них потом действительно становятся героями, пусть даже в глазах собственных детей, таким образом воплощая в жизнь свои юношеские мечты.

"Что бы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное — такое, что никакие ученые не могут объяснить", — так писал о своей Формуле небес пришедший сегодня в мир французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии Жан-Батист Поклен, известный всему миру под псевдонимом Мольер.

Михаил Булгаков так писал о Мольере: "И люблю его не только за темы пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя".

В своих пьесах Мольер предпочитал внешний комизм положений, театральную буффонаду, динамическое развертывание фарсовой интриги и живую народную речь, усеянную провинциализмами, диалектизмами, простонародными и жаргонными словечками. За это его неоднократно награждали почетным титулом "народного" драматурга.

Народным лидером и несомненным героем своего времени являлся рожденный сегодня самый известный афроамериканский проповедник Мартин Лютер Кинг. Герой дня сегодняшнего был активным деятелем черного движения США и первым ярким борцом за гражданские права чернокожих в США, борясь с дискриминацией, расизмом и сегрегацией. За важный вклад в демократизацию американского общества в 1964 году Мартину была присуждена Нобелевская премия мира.

В 1968 году Кинг возглавил шеститысячный марш протеста в деловой части города Мемфиса, целью которого была поддержка бастующих рабочих. На митинге он произнес свою знаменитую речь: "Впереди у нас трудные дни. Но это не имеет значения. Потому что я побывал на вершине горы… Я смотрел вперед и видел Землю обетованную. Может быть, я не буду там с вами, но я хочу, чтобы вы знали сейчас — все мы, весь народ увидит эту Землю". Через несколько дней после этих слов Мартин Лютер Кинг был смертельно ранен снайпером на балконе мотеля.

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны…

Эти героические строчки написал рожденный сегодня один из крупнейших русских поэтов XX века Осип Мандельштам. В 1930-х годах в СССР был сильно развит культ личности Сталина. Многие советские писатели восхваляли правителя страны, а Осип Мандельштам написал такое стихотворение. Оно было написано после того, как поэт стал очевидцем страшного крымского голода.

Авторства своего Осип Мандельштам не скрывал и после ареста готовился к расстрелу. Борис Пастернак, который один из первых услышал это стихотворение, сказал Мандельштаму: "Это не литературный факт, но факт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому". Но героическую Формулу небес Осипа Мандельштама не удалось тогда изменить никому. Поэт умер в лагере, не дожив двух недель до своего 48-летия.

Козероги, рожденные 15 января, — не обязательно социально активные личности, но их может привлекать тот или иной человек, который вдохновит их к самопознанию. Учителя и наставники нередко играют ключевую роль в карьере этих людей. Любовь или, по крайней мере, глубокая дружба и нежность тоже немаловажны в их отношениях с внешним миром.

Бунтарство — своеобразное проявление зрелости, которое демонстрируют рожденные 15 января. Они очень остро чувствуют несправедливость, поэтому готовы сражаться с любой формой угнетения или агрессии.

Многие люди, чей день рождения — 15 января, обладают приятной, а зачастую даже наивной внешностью, скрывающей глубокую внутреннюю силу. Те, кто пытается воспользоваться мягкостью рожденных 15 января, вскоре с удивлением обнаруживают в них способность к сопротивлению. Герои дня сегодняшнего быстро усваивают уроки жизни и частенько повторяют: "Позор тому, кто обманет меня в первый раз. Позор мне, если меня обманут дважды".

Сегодня пришел в мир замечательный французский инженер и промышленник Андре Мишлен. Вместе со своим братом Эдуардом он увековечил свою фамилию в компании по производству шин Michelin, а также в изобретении Красного гида Мишлен. Гид стал выпускаться в 1900 году и по сей день является наиболее влиятельным из ресторанных рейтингов по всему миру.

Изначально гид представлял собой список различных мест, которые бы могли пригодиться путешественнику, например, отели, ремонтные мастерские, закусочные или платные автомобильные стоянки. Он распространялся бесплатно и имел весьма умеренный спрос. В 1920 году гид стали продавать за умеренную плату, также в него добавили рейтинг ресторанов, согласно их ценам. Таким образом, рестораны с высокими ценами помечались одной звездой, слегка напоминавшей цветок. В начале 1930-х годов было добавлено еще две звезды, которые, помимо отменной кухни, обозначали особенности меню и известного шеф-повара. Эти три звезды от Мишлен по сей день сохранены в ресторанной иерархии по всему миру.

Козерогам, рожденным 15 января, не стоит быть слишком доверчивыми и впускать в свой внутренний мир тех, кто может причинить им зло. С другой стороны, и окружать себя железной стеной после нанесенных обид, по меньшей мере, глупо. Найти баланс между открытостью и безопасностью — вот главная задача для этих людей.

Героям дня сегодняшнего следует более осторожно подходить к вопросу чувственных наслаждений, к которым они питают слабость. Иногда их энергия попросту распыляется на объекты, не заслуживающие внимания. Кроме того, им нужно умерить свое желание подчинить себе окружающий мир и остаться открытыми для эволюции и перемен.

В вопросах чувственных наслаждений преуспел рожденный сегодня основатель психоанализа, наставник Зигмунда Фрейда австрийский врач Йозеф Брейер. В написании гениальных формул нашла свое призвание первая в мире женщина-профессор математики Софья Ковалевская. В управлении миллиардами был недосягаем рожденный сегодня греческий инвестор и судовладелец Аристотель Онассис. "Отцом водородной бомбы" вошел в историю американский физик Эдвард Теллер. Замечательными песенными шлягерами остался в памяти слушателей российский композитор Максим Дунаевский. Талантливыми фильмами и рекламными роликами покорил зрителей рожденный сегодня кинорежиссер Егор Кончаловский.

"Это сложная штука — найти свое счастье. Именно свое, а не чужое", — так точно подметила однажды героиня дня сегодняшнего замечательная российская журналистка Светлана Сорокина. Формула небес для рожденных 15 января предлагает множество вариантов, чтобы стать счастливыми.

На фото: Аристотель Онассис

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