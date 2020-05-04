Звёзды шепчут смену власти в России

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом? Как карантинные меры повлияют на экономику, политику, состояние всего мира, моральное и физическое здоровье людей? Звезды нашептывают многолетнюю глобальную тряску. В России уже осенью должна смениться власть и измениться политика. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru главному редактору Инне Новиковой рассказал астролог Никита Федосенко.

Астропрогноз: пандемия начнётся осенью

Читайте начало интервью:

Астропрогноз: пандемия начнётся осенью

— Никита, в декабре был необычный парад планет, когда шесть планет оказались в солнечном затмении. В этом уже было указание на предстоящее неординарное событие — конкретно на коронавирус или нечто подобное?

— Нет, именно проблема с угрозой для жизни многих людей — коронавирусная пандемия здесь не прослеживалась. Просто сейчас многие это уже привязывают и добавляют. Я считаю это просто спекуляциями. Да, там было крупное событие.

"Время стало как змея, и теперь все пожирает"

Но в традиции Джйотиш не рассматриваются никакие парады планет, это — уже из западной астрологии. В Джйотиш все планеты зажаты между двумя определенными астрологическими точками. Это называется, если перевести на русский, что-то вроде "время, которое стало как змея, и теперь все пожирает".

— Прекрасно, поэтично и главное — очень позитивно.

— Да-да, и вопрос как раз в том, что это — кармическая причина. Мы зажаты в этом ракурсе.

— Есть такие прогнозы, что самое сложное начнется в 23-24-м году, станет еще хуже, чем сейчас.

— Нет, для России с 2023 года все нормально будет, наоборот — лучше.

— А на ближайшее время?

— Скоро всех прилично потрясет. Ситуация, которая сложилась сейчас, только начало. Пока у нас нет даже 20 процентов от того, что будет происходить дальше, начиная с осени. Юпитер полностью заходит в знак своего падения, войдет в состояние ретрогрессии.

В целом осенью очень негативная глобальная ситуация складывается, потому что участвуют две самых главных тяжелейших планеты и одна важнейшая астрологическая точка.

В Джйотиш они все три рассматриваются как полноценные планеты. Вообще планета в Джйотиш называется словом "грааха", что значит захватчик, потому что захватывает сознание людей на определенных вещах.

Там будут участвовать Сатурн, Юпитер и так называемый Раху (мистическая, иллюзорная планета). При этом Раху будет очень сильный, а Юпитер — очень слабый.

Юпитер представляет:

детей,

демографию,

образование,

жизнь,

экологию,

финансы, включая всю банковскую систему,

политику, включая государственное управление, руководство стран,

а также мудрость.

Все это будет в упадке, потому что на Юпитер теперь влияет сильный Раху.

Раху — это вирусы, хаос, паника, ложь, обман, непонимания всякие различные, это — также информационные технологии, цифровизация и даже виртуализация разного рода.

Все это будет влиять на здоровье людей, их биологию, на их образование и учебные процессы. Сейчас только попробовали удаленно учиться, это еще не вошло в систему, но мироустройство меняется, и все смотрят, насколько вообще мы способны жить в этом режиме.

Осенью будут попытки реально переходить в режим дистанционного обучения, и так далее, потому что на это будут причины более явные. Сейчас это — просто как генеральная репетиция, а осенью будет действительно уже реальная мировая эпидемия, вся глобальная ситуация будет крайне тяжелая. Также звезды нам нашептали, что осенью этого года в России еще и власть сменится.

— Вся власть полностью сменится?

— Я в этом не разбираюсь, но могу сказать, что изменится политика правления и сама правящая фигура. Будут пропагандироваться и внедряться видоизмененные идеи социализма, коммунизма, что-то вроде такого.

Самое тяжелое время будет длиться до января 2021 года. Потом постепенно все будет улучшаться, но полностью эта вся ситуация устаканится только через несколько лет.

— Никита, у нас действительно зависло голосование по поправкам в Конституции, но предстоит много политических событий, и конечно, на все это повлияет неблагоприятная финансово-экономическая ситуация. Вы прогнозируете, что будут какие-то выборные, демократические процессы либо насильственная смена власти — путем революции, переворота?

— Да, это будут процессы демократические, но они будут очень резкие — прямо политические сражения, можно так сказать. Но оппозиционные силы по отношению к власти будут как раз стремиться к соглашениям и договоренностям, а не насильственным действиям.

— Экономическая ситуация и так была сложная, а в связи с карантином стала просто непосильная для малого бизнеса. По опросам Высшей школы экономики 25 процентов людей уже лишились источников дохода.

— Да, то ли еще будет. Серьезных событий предстоит очень много, они все — разноплановые, но все исходят из одного источника, который еще не начал действовать. Сейчас идет только подготовка к этому.

Мы находимся только на стадии — "пристегните ремни". Но уже скоро весь мир отправится в трехлетнюю поездку на "американских горках".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев