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Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Астропрогноз: пандемия начнётся осенью

Гороскоп

Что астрология видит в ближайшем будущем? Будет ли оно столь же скорбным как и настоящее, станет лучше или только хуже? Почему нет конкретных указаний на пандемию весной? Когда действительно начнется всемирное бедствие? Как будет продвигаться ситуация с коронавирусом? Как долго продлится самоизоляция? Как пандемия повлияет на экономику, политику, моральное состояние? Когда появится вакцина против Ковид-19?

Астропрогноз: пандемия начнётся осенью

Сможем ли мы летом поехать в отпуск? Как лучше использовать время самоизоляции для самосовершенствования? Решатся ли финансовые проблемы? Как найти хобби с помощью гороскопа? Как звезды помогают выбрать профессию и любимого человека? Как сохранить мир в семье и сделать карьеру? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой рассказал астролог Никита Федосенко.

— Никита, всех нас сейчас волнует ситуация с коронавирусом. Что вообще происходит? Как долго продлится пандемия и карантин? Когда это все закончится? Были ли какие-то предпосылки к тому, что случится такая чрезвычайная для всей планеты ситуация?

Финансовый кризис предопределен

— Астрология имеет дело с причиной — различными астрологическими факторами. Как таковая эпидемия, какая-то болезнь в принципе предвидена не была, поэтому о ней никто и не сказал.

С финансами все было просто. Юпитер зашел в знак своего падения в апреле. Это вызвало проблемы финансовой системы во всем мире.

Сейчас Юпитер развернется, войдет в состояние ретрогрессии, то есть — вернется. Следовательно — все как-то поутихнет. Но осенью он зайдет туда еще раз уже надолго, и тогда пойдет вторая — более серьезная волна финансового кризиса. Это — очевидно, потому что на причинном уровне по всем астрологическим факторам всеми легко прослеживается.

Настоящая эпидемия будет осенью

Что касается пандемии коронавируса, пока это в астрологии не прослеживается, на нынешнее время указаний нет. Есть конкретные указания, что реально в мировом масштабе эпидемия должна начаться с осени, а не сейчас.

В октябре-ноябре будет действительно серьезная пандемия.

То, что сейчас происходит, имеет определенную причину на астрологическом уровне, но это — такие тонкие процессы, которые на событийном уровне вызывают очень разноплановые ситуации, в частности, связанные с экологией.

Джйотиш рассматривает всю астрологическую парадигму именно в контексте принципов такого термина как карма, то есть прямая причинно-следственная связь. Если мы что-то делаем, то просто мы такой результат и получаем на энергетическом уровне.

Сейчас как раз эти кармические процессы стали оборачиваться, поэтому и сложилась такая ситуация. Даже видно, что они именно с Китая должны были начаться. Все это связано с экологией.

Люди плохо обращались с планетой и как бы сами себя губили.

— И планета решила отомстить?

— Даже не планета решила отомстить, закон кармы именно в том и заключается, что ты сам себя наказываешь своими действиями. Люди сами себя своими действиями наказали. Поэтому в контексте именно болезни, так называемой, это очень спекулятивно.

Мы можем рассмотреть причину и следствие событий с астрологической точки зрения и узнать, как они будут развиваться. Самый пик распространения болезни — настоящая пандемия начнется осенью.

А сейчас у меня складывается такое ощущение, что это все специально раздувается. Ведь очевидно же, что от гриппа и многих других болезней больше людей умирает, но про это даже не говорят.

— Но коронавирусная эпидемия разрастается очень быстро.

— Да. Но все равно сейчас — только начальный этап, а не пандемия. По астрологическим факторам прослеживаются разноплановые энергетические влияния, но не конкретно эпидемия коронавируса. Это — тоже есть, но не такое явное, потому что всяких вирусов всегда достаточно.

Мнения людей об опасности Ковид-19 тоже полярно разделились.

По моему мнению, сейчас в средствах массовой информации это раздувается для того и потому, что осенью действительно возникнет серьезная проблема с угрозой для жизни очень большого количества людей.

— Чтобы сейчас люди готовились, получается?

— Нет, не чтобы люди уже начинали готовиться. Наоборот люди уже находятся в панике и хаосе, никто не понимает, что происходит. Людей разделили этим информационным фронтом по разные стороны.

Кто-то там кричит, что это все — фейк несуществующий, кто-то наоборот отстаивает, говорит, что надо сидеть дома, кто-то еще активней бороться предлагает, кто-то про прививки что-то говорит и так далее.

Все это делается для того, чтобы осенью сказать: вы весной не верили, кричали против этого, некоторые страны вообще не хотели закрываться на карантин, а теперь началась реально страшная пандемия, всех нужно срочно вакцинировать.

— Но вакцины-то еще нет.

Вакцина появится в октябре. Летом появятся позитивные новости про то, что разработка вакцины идет хорошо, скоро она будет готова. В октябре будет объявлено, что она готова. В ноябре начнется активная вакцинация для борьбы с этим вирусом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы мир россия джйотиш астролог пандемия коронавирус никита федосенко астрологический прогноз
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