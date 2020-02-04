Астролог Чудинов: май 2020 года открывает окно в будущее

2020 год для России будет переломным, страна перейдет на "горизонтальное управление", экономика к 2022 году станет "белой", считает астролог Павел Чудинов.

Павел Чудинов: Когда откроется окно в будущее в 2020 году

Лунные затмения определяют характер 2020 года

Эпидемия коронавируса в Китае не случайна, сказал в программе "Точка зрения" астролог Павел Чудинов. Ее определило опасное лунное затмение 10 января 2020 года.

Это же явление в России, так же, как и в Китае, должно привести к сплочению нации. Через какое событие? Очень возможно, что через положительное, а именно, через включение в Конституцию РФ понятия о Боге, отметил астролог.

Павел Чудинов рассказал, что следующее затмение будет 5 июня, и оно повлияет на энергетику США — страны огненной стихии, которая станет агрессивной, это может спровоцировать военный конфликт, скорее всего, на Ближнем Востоке, сказал астролог.

"Россия не останется в нем простым наблюдателем", — добавил он.

Россия станет другой страной

Во внутренней жизни России год будет переходным, государство будет перестраивать свою работу "с вертикали на горизонталь", за два-три года произойдут революционные изменения:

первое лицо передаст свою роль и ответственность совещательным органам;

будет усилена фискальная служба;

бизнесу надо будет перестраивать свою работу "в белую", иначе его ждут неприятности.

Ближайшие годы на международной арене отметятся переходом от конфронтации к компромиссам, сказал Павел Чудинов.

Он не прогнозирует однако снятие санкций с России по причине военного конфликта летом.

Май открывает окно финансовых возможностей

Населению России придется в 2020 году первые три месяца терпеть, по возможности держаться за прежнюю работу, а с апреля по середину июня откроется окно финансовых возможностей, связанное с будущим.

"Обратите особое внимание на май. Такой благоприятной ситуации не было лет пять-семь", — отметил Павел Чудинов.

Воздушные знаки будут благоприятствовать поиску новой работы и успеху в бизнесе.

"Больше общайтесь, путешествуйте, знакомьтесь", — сказал астролог.

Что касается личных отношений, эти же месяцы будут для них также благоприятны, вплоть для некоторых знаков возможно появление "принца на белом коне". Такой активный период продлится до конца сентября, затем надо будет "распутывать узлы прошлого".

Конец года 2020 будет конфликтным

Предстоят еще два лунных затмения — 5 июля и 30 ноября, которые астролог пока не интерпретирует, но ясно, что будут "нервозные" времена, особенно для Раков и Рыб. Одно "утешает", что это будут конфликты "одного дня", а потом люди будут мириться.

Павел Чудинов дал подробный комментарий по каждому знаку Зодиака по ведению бизнеса и финансовому плану в 2020 году. Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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