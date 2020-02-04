Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Астролог Чудинов: май 2020 года открывает окно в будущее

Гороскоп

2020 год для России будет переломным, страна перейдет на "горизонтальное управление", экономика к 2022 году станет "белой", считает астролог Павел Чудинов.

Павел Чудинов: Когда откроется окно в будущее в 2020 году

Лунные затмения определяют характер 2020 года

Эпидемия коронавируса в Китае не случайна, сказал в программе "Точка зрения" астролог Павел Чудинов. Ее определило опасное лунное затмение 10 января 2020 года.

Это же явление в России, так же, как и в Китае, должно привести к сплочению нации. Через какое событие? Очень возможно, что через положительное, а именно, через включение в Конституцию РФ понятия о Боге, отметил астролог.

Павел Чудинов рассказал, что следующее затмение будет 5 июня, и оно повлияет на энергетику США — страны огненной стихии, которая станет агрессивной, это может спровоцировать военный конфликт, скорее всего, на Ближнем Востоке, сказал астролог.

"Россия не останется в нем простым наблюдателем", — добавил он.

Россия станет другой страной

Во внутренней жизни России год будет переходным, государство будет перестраивать свою работу "с вертикали на горизонталь", за два-три года произойдут революционные изменения:

  • первое лицо передаст свою роль и ответственность совещательным органам;
  • будет усилена фискальная служба;
  • бизнесу надо будет перестраивать свою работу "в белую", иначе его ждут неприятности.

Ближайшие годы на международной арене отметятся переходом от конфронтации к компромиссам, сказал Павел Чудинов.

Он не прогнозирует однако снятие санкций с России по причине военного конфликта летом.

Май открывает окно финансовых возможностей

Населению России придется в 2020 году первые три месяца терпеть, по возможности держаться за прежнюю работу, а с апреля по середину июня откроется окно финансовых возможностей, связанное с будущим.

"Обратите особое внимание на май. Такой благоприятной ситуации не было лет пять-семь", — отметил Павел Чудинов.

Воздушные знаки будут благоприятствовать поиску новой работы и успеху в бизнесе.

"Больше общайтесь, путешествуйте, знакомьтесь", — сказал астролог.

Что касается личных отношений, эти же месяцы будут для них также благоприятны, вплоть для некоторых знаков возможно появление "принца на белом коне". Такой активный период продлится до конца сентября, затем надо будет "распутывать узлы прошлого".

Конец года 2020 будет конфликтным

Предстоят еще два лунных затмения — 5 июля и 30 ноября, которые астролог пока не интерпретирует, но ясно, что будут "нервозные" времена, особенно для Раков и Рыб. Одно "утешает", что это будут конфликты "одного дня", а потом люди будут мириться.

Павел Чудинов дал подробный комментарий по каждому знаку Зодиака по ведению бизнеса и финансовому плану в 2020 году. Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Читайте и смотрите по теме:

Астролог о разном уровне предсказуемости и прописанности судеб

Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Темы астрология павел чудинов программа точка зрения
Актуальная аналитика
Туризм
"Экспедиция" ищет героев нашего времени
Ваше здоровье
Сокотерапия: Очищаем организм натуральными соками
Экономика и бизнес
Коронавирус рушит рынки и закрывает границы
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
В России остановили деятельность целой сети лжеавтосалонов
Легендарный Миг-17: до сих пор надежный и опасный ветеран
Украинский депутат в парламенте переписывался с Жириновским. ВИДЕО
На что нужно обращать внимание при выборе продуктов питания?
Назван состав сборной России на Кубок мира по лыжным гонкам в Фалуне
Со дна Черного моря подняли самолет Пе-2 времен войны
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Элайджа Вуд станцевал вместе с Little Big танец "Skibidi". ВИДЕО
Археологи обнаружили "космическую карту" исчезнувшей цивилизации
Последние материалы
Пола Уилана признали склонным к побегу
Коронавирус рушит рынки и закрывает границы
В Китае выпустят облигации для борьбы с коронавирусом
Изменения в системе власти: рихтовка декораций?
Астролог Чудинов: май 2020 года открывает окно в будущее
Владимир Путин прибыл в Череповец
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Нарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму
Лукашенко проведет "серьезный разговор" с Си Цзиньпином
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Стрелков не признал обвинения в крушении Boeing в Донбассе
Лукашенко проведет "серьезный разговор" с Си Цзиньпином
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
В ДНР отказались обменивать пленных "всех на всех"
"Момент истины наступил": Лукашенко встретится с Путиным 7 февраля
"Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Лекарства, вызывающие диабет
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
РУСАДА играет не по правилам
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ