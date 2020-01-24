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Автор Любовь Степушова

Китайцы сохраняют разум при крайней мистичности

Гороскоп

Что китайцам важно для организации семейного Праздника весны, начала года? Что они желают друг другу? Что для них значит понятие "любовь"? Как они относятся к лозунгам свободы и демократии? Как Китай пережил приступы и сохранил разумность? Почему даже при коммунистическом режиме там гоняли нечистую силу?


Что говорят о 2020 годе в Китае

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель и переводчик Бронислав Виногродский.

Читайте начало интервью:

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Что нам нужно перенять у китайцев

Что дарят китайцы друг другу на Новый год

— Бронислав Брониславович, что в Китае обычно чаще всего дарят на Новый год, который празднуется как начало весны? Какие подарки близким самые популярные и желанные?

— Денежки дарят. В конвертах.

— А почему принято именно деньги дарить, а не какие-то определенные подарки?

— Ну а что?… Знаете, есть чудесный универсальный ответ и на этот вопрос.

С тех пор, как люди придумали деньги, вопрос с благодарностью решился.

— А какой объем этих денег — обычно и в среднем?

— Так это все зависит от того, какие возможности и желания.

— То есть можно и десять юаней положить, а кто-то и миллион положит.

— Конечно.

— В Китае на праздники всегда устраивают грандиозные фейерверки. Почему? Китайцы придают этому какой-то смысл?

— Так они с древности отгоняли злых духов, конечно.

Почему китайские верования не убил коммунизм

— И революция ничего не изменила, коммунизм-атеизм, прогресс-наука, а злые духи все равно должны быть изгнаны?…

— У них вообще другое понятие обо всем этом…

Китайцы гораздо более мистичны по своей сути, по взглядам, и никакой реализм на это не влияет.

К тому же, ведь очень многие вещи, которые творились в мире, объявлялись развитием и просвещением, наоборот, были действительно мракобесием.

Вот эта борьба, что шла и у нас, и у них там при социализме, — просто ужас. В коммунизме было огромное количество мракобесия и просто сумасшествия, понимаете, а здравый смысл из-за этого страдал… И все равно людям нужны праздники, необходимо общение с потусторонней силой. Ведь каждый из нас однажды пересечет эту границу, куда уже ушли многие наши предки…

— Тогда такой вопрос: а долговечен ли коммунистический режим в Китае?

— Я думаю, что да.

— А почему? Ведь Советский Союз развалился, многие попытки построения социализма в Латинской Америке провалились. Почему китайский социализм долговечен, с вашей точки зрения?

— Потому что китайцы как раз более гибкие, более мягкие. Они вовремя реагируют на веления времени, потому что они чувствует время, они чувствуют новые волны времени и реально двигаются.

В Китае коммунистической пропаганды совсем не чувствуется, там не висят лозунги, не слышны призывы к верности догмам, просто живут люди, да и живут.

Но есть партия, которая называется Коммунистическая, она управляет и в принципе довольно хорошо это делает. Эти красивые слова о том, что все должны быть равны и т. д., эту идеологию партия действительно как-то пытается воплощать в жизнь, но в целом не фанатеет и не мешает простым людям жить одновременно.

Свободы в Китае

— Сами китайцы несколько по-другому устроены в философском плане, наверное, им не особенно важны эти всякие свободы слова?

— Я думаю, что на Западе само по себе понятие свободы слишком преувеличено, то есть человек несвободен. Во-первых, уже в силу того, что у него есть тело, которое ему надо таскать, оно накладывает на него большие ограничения, поэтому никакой абсолютной свободы никогда нет. И мы видели, как быстро самая свободная страна в Америке почти на наших глазах стала тоталитарной.

А свобода слова сейчас очень относительна во всем мире.

Поэтому гораздо больше людям важна тоталитарность-разумность — это умение сохранять разумность подходов ко всему.

Знаете ли, у всех бывают какие-то периоды патологии, приступы болезненности. У китайцев была эта культурная революция, у них был долго плохой период, но они выбрались и сейчас стараются жить разумно.

Тосты и пожелания в Китае

— А они произносят тосты, когда вся семья собирается встречать Праздник весны, их Новый год?

— Конечно, произносят.

— Что именно? Что желают друг другу?

— Счастья, здоровья, долголетия, денег, богатства, карьеры… Главные, собственно говоря, составляющие китайское представление о счастье, — это

  • долголетие,
  • здоровье,
  • богатство,
  • карьера.

— А как они относятся к такому понятию, как любовь? Вот у нас в христианстве любовь — это главное. Бог есть любовь. Что для них любовь?

— Ну знаете ли, у них есть понятие, которое очень близко к этому понятию, потому что в нашем понимании любовь — очень сложное понятие. К тому же теперь появилось и чисто физическое прикладное значение — "заниматься любовью".

— Нет, я имею в виду любовь в духовном смысле — к Богу и к миру, к ближнему…

— Вот по-китайски слово, которое можно перевести как любовь к людям, — это в большей степени "доброта" и "человечность", собственно говоря, потому что в любви важнее всего доброта.

Это основополагающий краеугольный камень конфуцианского мировоззрения — понятие "жизнь-доброта".

Оно дополняется и уравновешивается понятием совести и осознанности. То есть если доброта всепрощающая, то совесть проводит границы, говорит, что можно, а что нельзя.

— То есть можно сказать: такое диалектическое мышление.

— Да, и прикладное. В нашей жизни, конечно, это важно.

— Поздравляю всех с наступающим 25 января Новым годом по китайскому календарю. Будем надеяться, что Белая Крыса нас не огорчит, а обрадует.

— Крыса — умное животное.

Умом надо работать, тогда всем будет хорошо.

Всем всего доброго!

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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