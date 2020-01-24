Что китайцам важно для организации семейного Праздника весны, начала года? Что они желают друг другу? Что для них значит понятие "любовь"? Как они относятся к лозунгам свободы и демократии? Как Китай пережил приступы и сохранил разумность? Почему даже при коммунистическом режиме там гоняли нечистую силу?
Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель и переводчик Бронислав Виногродский.
Читайте начало интервью:
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Что нам нужно перенять у китайцев
— Бронислав Брониславович, что в Китае обычно чаще всего дарят на Новый год, который празднуется как начало весны? Какие подарки близким самые популярные и желанные?
— Денежки дарят. В конвертах.
— А почему принято именно деньги дарить, а не какие-то определенные подарки?
— Ну а что?… Знаете, есть чудесный универсальный ответ и на этот вопрос.
С тех пор, как люди придумали деньги, вопрос с благодарностью решился.
— А какой объем этих денег — обычно и в среднем?
— Так это все зависит от того, какие возможности и желания.
— То есть можно и десять юаней положить, а кто-то и миллион положит.
— Конечно.
— В Китае на праздники всегда устраивают грандиозные фейерверки. Почему? Китайцы придают этому какой-то смысл?
— Так они с древности отгоняли злых духов, конечно.
— И революция ничего не изменила, коммунизм-атеизм, прогресс-наука, а злые духи все равно должны быть изгнаны?…
— У них вообще другое понятие обо всем этом…
Китайцы гораздо более мистичны по своей сути, по взглядам, и никакой реализм на это не влияет.
К тому же, ведь очень многие вещи, которые творились в мире, объявлялись развитием и просвещением, наоборот, были действительно мракобесием.
Вот эта борьба, что шла и у нас, и у них там при социализме, — просто ужас. В коммунизме было огромное количество мракобесия и просто сумасшествия, понимаете, а здравый смысл из-за этого страдал… И все равно людям нужны праздники, необходимо общение с потусторонней силой. Ведь каждый из нас однажды пересечет эту границу, куда уже ушли многие наши предки…
— Тогда такой вопрос: а долговечен ли коммунистический режим в Китае?
— Я думаю, что да.
— А почему? Ведь Советский Союз развалился, многие попытки построения социализма в Латинской Америке провалились. Почему китайский социализм долговечен, с вашей точки зрения?
— Потому что китайцы как раз более гибкие, более мягкие. Они вовремя реагируют на веления времени, потому что они чувствует время, они чувствуют новые волны времени и реально двигаются.
В Китае коммунистической пропаганды совсем не чувствуется, там не висят лозунги, не слышны призывы к верности догмам, просто живут люди, да и живут.
Но есть партия, которая называется Коммунистическая, она управляет и в принципе довольно хорошо это делает. Эти красивые слова о том, что все должны быть равны и т. д., эту идеологию партия действительно как-то пытается воплощать в жизнь, но в целом не фанатеет и не мешает простым людям жить одновременно.
— Сами китайцы несколько по-другому устроены в философском плане, наверное, им не особенно важны эти всякие свободы слова?
— Я думаю, что на Западе само по себе понятие свободы слишком преувеличено, то есть человек несвободен. Во-первых, уже в силу того, что у него есть тело, которое ему надо таскать, оно накладывает на него большие ограничения, поэтому никакой абсолютной свободы никогда нет. И мы видели, как быстро самая свободная страна в Америке почти на наших глазах стала тоталитарной.
А свобода слова сейчас очень относительна во всем мире.
Поэтому гораздо больше людям важна тоталитарность-разумность — это умение сохранять разумность подходов ко всему.
Знаете ли, у всех бывают какие-то периоды патологии, приступы болезненности. У китайцев была эта культурная революция, у них был долго плохой период, но они выбрались и сейчас стараются жить разумно.
— А они произносят тосты, когда вся семья собирается встречать Праздник весны, их Новый год?
— Конечно, произносят.
— Что именно? Что желают друг другу?
— Счастья, здоровья, долголетия, денег, богатства, карьеры… Главные, собственно говоря, составляющие китайское представление о счастье, — это
— А как они относятся к такому понятию, как любовь? Вот у нас в христианстве любовь — это главное. Бог есть любовь. Что для них любовь?
— Ну знаете ли, у них есть понятие, которое очень близко к этому понятию, потому что в нашем понимании любовь — очень сложное понятие. К тому же теперь появилось и чисто физическое прикладное значение — "заниматься любовью".
— Нет, я имею в виду любовь в духовном смысле — к Богу и к миру, к ближнему…
— Вот по-китайски слово, которое можно перевести как любовь к людям, — это в большей степени "доброта" и "человечность", собственно говоря, потому что в любви важнее всего доброта.
Это основополагающий краеугольный камень конфуцианского мировоззрения — понятие "жизнь-доброта".
Оно дополняется и уравновешивается понятием совести и осознанности. То есть если доброта всепрощающая, то совесть проводит границы, говорит, что можно, а что нельзя.
— То есть можно сказать: такое диалектическое мышление.
— Да, и прикладное. В нашей жизни, конечно, это важно.
— Поздравляю всех с наступающим 25 января Новым годом по китайскому календарю. Будем надеяться, что Белая Крыса нас не огорчит, а обрадует.
— Крыса — умное животное.
Умом надо работать, тогда всем будет хорошо.
Всем всего доброго!
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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