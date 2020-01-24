Китайцы сохраняют разум при крайней мистичности

Что китайцам важно для организации семейного Праздника весны, начала года? Что они желают друг другу? Что для них значит понятие "любовь"? Как они относятся к лозунгам свободы и демократии? Как Китай пережил приступы и сохранил разумность? Почему даже при коммунистическом режиме там гоняли нечистую силу?



Что говорят о 2020 годе в Китае

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель и переводчик Бронислав Виногродский.

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Что дарят китайцы друг другу на Новый год

— Бронислав Брониславович, что в Китае обычно чаще всего дарят на Новый год, который празднуется как начало весны? Какие подарки близким самые популярные и желанные?

— Денежки дарят. В конвертах.

— А почему принято именно деньги дарить, а не какие-то определенные подарки?

— Ну а что?… Знаете, есть чудесный универсальный ответ и на этот вопрос.

С тех пор, как люди придумали деньги, вопрос с благодарностью решился.

— А какой объем этих денег — обычно и в среднем?

— Так это все зависит от того, какие возможности и желания.

— То есть можно и десять юаней положить, а кто-то и миллион положит.

— Конечно.

— В Китае на праздники всегда устраивают грандиозные фейерверки. Почему? Китайцы придают этому какой-то смысл?

— Так они с древности отгоняли злых духов, конечно.

Почему китайские верования не убил коммунизм

— И революция ничего не изменила, коммунизм-атеизм, прогресс-наука, а злые духи все равно должны быть изгнаны?…

— У них вообще другое понятие обо всем этом…

Китайцы гораздо более мистичны по своей сути, по взглядам, и никакой реализм на это не влияет.

К тому же, ведь очень многие вещи, которые творились в мире, объявлялись развитием и просвещением, наоборот, были действительно мракобесием.

Вот эта борьба, что шла и у нас, и у них там при социализме, — просто ужас. В коммунизме было огромное количество мракобесия и просто сумасшествия, понимаете, а здравый смысл из-за этого страдал… И все равно людям нужны праздники, необходимо общение с потусторонней силой. Ведь каждый из нас однажды пересечет эту границу, куда уже ушли многие наши предки…

— Тогда такой вопрос: а долговечен ли коммунистический режим в Китае?

— Я думаю, что да.

— А почему? Ведь Советский Союз развалился, многие попытки построения социализма в Латинской Америке провалились. Почему китайский социализм долговечен, с вашей точки зрения?

— Потому что китайцы как раз более гибкие, более мягкие. Они вовремя реагируют на веления времени, потому что они чувствует время, они чувствуют новые волны времени и реально двигаются.

В Китае коммунистической пропаганды совсем не чувствуется, там не висят лозунги, не слышны призывы к верности догмам, просто живут люди, да и живут.

Но есть партия, которая называется Коммунистическая, она управляет и в принципе довольно хорошо это делает. Эти красивые слова о том, что все должны быть равны и т. д., эту идеологию партия действительно как-то пытается воплощать в жизнь, но в целом не фанатеет и не мешает простым людям жить одновременно.

Свободы в Китае

— Сами китайцы несколько по-другому устроены в философском плане, наверное, им не особенно важны эти всякие свободы слова?

— Я думаю, что на Западе само по себе понятие свободы слишком преувеличено, то есть человек несвободен. Во-первых, уже в силу того, что у него есть тело, которое ему надо таскать, оно накладывает на него большие ограничения, поэтому никакой абсолютной свободы никогда нет. И мы видели, как быстро самая свободная страна в Америке почти на наших глазах стала тоталитарной.

А свобода слова сейчас очень относительна во всем мире.

Поэтому гораздо больше людям важна тоталитарность-разумность — это умение сохранять разумность подходов ко всему.

Знаете ли, у всех бывают какие-то периоды патологии, приступы болезненности. У китайцев была эта культурная революция, у них был долго плохой период, но они выбрались и сейчас стараются жить разумно.

Тосты и пожелания в Китае

— А они произносят тосты, когда вся семья собирается встречать Праздник весны, их Новый год?

— Конечно, произносят.

— Что именно? Что желают друг другу?

— Счастья, здоровья, долголетия, денег, богатства, карьеры… Главные, собственно говоря, составляющие китайское представление о счастье, — это

долголетие,

здоровье,

богатство,

карьера.

— А как они относятся к такому понятию, как любовь? Вот у нас в христианстве любовь — это главное. Бог есть любовь. Что для них любовь?

— Ну знаете ли, у них есть понятие, которое очень близко к этому понятию, потому что в нашем понимании любовь — очень сложное понятие. К тому же теперь появилось и чисто физическое прикладное значение — "заниматься любовью".

— Нет, я имею в виду любовь в духовном смысле — к Богу и к миру, к ближнему…

— Вот по-китайски слово, которое можно перевести как любовь к людям, — это в большей степени "доброта" и "человечность", собственно говоря, потому что в любви важнее всего доброта.

Это основополагающий краеугольный камень конфуцианского мировоззрения — понятие "жизнь-доброта".

Оно дополняется и уравновешивается понятием совести и осознанности. То есть если доброта всепрощающая, то совесть проводит границы, говорит, что можно, а что нельзя.

— То есть можно сказать: такое диалектическое мышление.

— Да, и прикладное. В нашей жизни, конечно, это важно.

— Поздравляю всех с наступающим 25 января Новым годом по китайскому календарю. Будем надеяться, что Белая Крыса нас не огорчит, а обрадует.

— Крыса — умное животное.

Умом надо работать, тогда всем будет хорошо.

Всем всего доброго!

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев