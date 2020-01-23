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Автор Любовь Степушова

Что нам нужно перенять у китайцев

Гороскоп

Коммунистический Китай скоро в едином порыве будет встречать год белой металлической крысы. Соберутся за праздничными столами всеми большими семьями. Как уживаются коммунистическая идеология и традиционные верования, конфуцианство, народные традиции? А главное — чему нам надо поучиться у китайцев?


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Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель и переводчик Бронислав Виногродский.

Читайте начало интервью:

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Коммунистическая идеология не влияет на Китай

— Бронислав Брониславович, все-таки Китай — коммунистическая страна. Как соединяются коммунистическая идеология с традиционными верованиями, в том числе и гороскопом?

— На самом деле влияние коммунистической идеологии на обычную жизнь китайца сильно преувеличенно. Страна не такая уж совсем коммунистическая, хотя коммунистическая партия является правящей партией. Но это не значит, что кому-то там не дают верить во что-то или соблюдать какие-то традиции. И это не просто верования, это образ жизни — обычаи, обряды, как строится семья и т. д.

В Китае нет такого тоталитарного влияния, необходимости заставить тебя вообще думать по-другому в терминах марксизма-ленинизма.

В бытовой жизни Китая марксизм-ленинизм практически абсолютно роли не играет.

Почему китайские традиции заразительны

— А почему все эти восточные вещи стали так популярны в России, как вы считаете?

— Не только в России, на Западе тоже. Это связано с двумя вещами.

  • Во-первых, Китай усиливается. На протяжении последних 30 лет он прет в гору безостановочно.
  • И второе, Китай действительно имеет систему описания мира, верования, которые являются самыми древними на планете, а люди по всему миру потеряны, и на самом деле они по всей планете ищут каких-то опор в древности, традициях.

А здесь вы видите абсолютно древнюю систему. Более того, это же не только философская система. Все это используется в традиционной китайской медицине и других прикладных сферах.

Более того, все это используется китайцами для построения стратегий, ведения своей политики, является основанием того, что Китай вот таким образом сейчас усиливается, стал сверхдержавой.

Поэтому люди же чувствуют, откуда сила и энергия идет.

Понимание семьи в Китае

— Для китайцев очень важна семья. Но мы ничего не знаем, как там все устроено, как они конфликтуют и решают проблемы. Расскажите, как строятся их взаимоотношения?

— У китайцев четкое понятие мужского и женского. Там не в почете либеральные ценности, это совсем другие вещи.

У китайцев традиционные ценности: мужскому понятию соответствует напряженность, а женскому — податливость.

А второе, это отношения между старшими и младшими.

Однозначно почтение к старшим — это вообще основа построения семьи, по сути дела, культ уважения к старшим, проявления заботы о старших.

Книга перемен

Все эти положения содержатся в китайской Книге перемен, которая еще три тысячи лет назад существовала как главная книга. Всего там три тома.

— Вы их перевели?

— Да, я перевел эту книгу. Эти традиции были в Книге перемен и записаны изначально и в других классических текстах. У Конфуция они не поменялись. Они как были, так и есть, все эти традиции, традиционные вещи. И семья строится по понятиям, которые заложены в Книге перемен, в традиционной китайской медицине, тоже очень древней по своей сути.

Поэтому конфликты китайцы вообще стараются, конечно, решать миром. В книге "Рассуждения в изречениях" как раз говорится, что Конфуций распознает четыре главных добродетели, среди них:

  • уступчивость,
  • мягкость,
  • приятие.

И это есть образец, и с этой точки зрения конфликты стараются решать мягкостью.

И еще в Китае есть понятие, что мягкость побеждает жесткость.

— У нас как-то по-другому…

— Не факт. Мы видим столько жестких, которым уже головы отломали по этой жизни, и видим мягких, которые сохранились. С моей точки зрения, это связано просто с неумением и с бытовой невоспитанностью в большинстве случаев. Просто сама система воспитания, которая определяется в значительной степени предыдущим ХХ веком, когда все очень жестко было, когда нужно было выживать очень сильно, создала какие-то стереотипы того, что и как надо решать. Но в любом случае в России за последние лет 20 люди стали все-таки значительно мягче.

Что мы должны взять у Китая

— С вашей точки зрения, мы должны что-то взять из восточной, китайской мудрости?

— Конечно.

Одна из основных вещей — это понять, что действительно высшей ценностью является здоровое долголетие.

Поэтому надо больше знать, как устроено твое собственное личное тело, какое здоровье у тебя, куда оно девается и откуда приходит. Эти вещи в Китае развиты значительно больше и лучше. Это гораздо более разумное отношение в целом к еде.

Это целая философия того, как надо дать здоровое начало своей жизни.

Как дать здоровое начало своей жизни, вообще практики питания и жизни в Китае невероятно важны.

Питание жизненной силы, воспитание ее в большом количестве.

Потом, мне кажется, очень важно такое тонкое отношение к бытовым предметам, как к предметам искусства.

У китайцев обычный чайник является практически культовым предметом.

При этом китайский чайник может стоить от 10 юаней до миллиона юаней в зависимости от того, как и из чего он сделан. Но в любом случае это художественное произведение. У китайцев это очень развито в быту. Эта тяга к красоте и тяга по отношению к дому и миру…

Что такое китайский фэншуй по сути дела?

Фэншуй — это отношение к пространству как к живому организму. Это то, чему нам надо у китайцев учиться.

Потом созерцательность у китайцев гораздо больше, отношение с временем у них особенное. Очень много еще чего можно у них перенять.

Сейчас просто действительно время пришло, когда появляется возможность перенять какие-то такие вещи, поучиться у китайцев.

На самом деле все это у нас тоже было, но эти вещи и понятия по разным причинам потерялись. 

У каждой большой культуры все было, но многие вещи теряются в процессе освоения территории и времен.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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