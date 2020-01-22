Чем крыса этого года отличается от крысы-2008

Китайский 2020 год белой металлической крысы в Китае еще не наступил. Хотя его воздействие уже проявляется повсеместно. Свой Новый год — Праздник весны — китайцы будут встречать только 25 января. А в полной мере его энергии заработают еще позже. Чем год крысы будет характеризоваться? Чем отличается 2020 год от крысы 2008 года?



Что говорят о 2020 годе в Китае

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель и переводчик Бронислав Виногродский.

Читайте начало интервью:

Чего ждут от нового года в Китае

Как себя вести в год белой крысы

— Бронислав Брониславович, что можно сказать про 20-й год как про високосный? В Китае это как-то учитывается или это западное?

Для китайцев 2020 год не високосный

— Високосный год имеет отношение к григорианскому календарю, который не имеет никакого отношения к китайскому календарю.

2020 год, наоборот, по знакам будет самым благоприятным, хорошим годом.

Но существует еще масса каких-то факторов, по которым он рассматривается. Мы берем в данном случае только самое главное — вот эту самую белую крысу. При этом белый — это цвет металла, а в принципе у воды цвет черный, значит, это все вместе черно-белая история.

Контрасты 2020 года

Эти символические аналогии всегда красивые, поэтичные, но не всегда истинные. Но если с этой точки зрения развивать, значит, год будет контрастным. Если более тонко и глубоко копаться, в энергии года включается еще зимнее солнцестояние 22 декабря. Его воздействие мы уже имеем.

Ведь еще недавно весь мир замирал: начнется или не начнется война США с Ираном. А потом — раз! И вся эта опаснейшая ситуация разрешилась тем, что Трамп пошел на попятную, мол, извините, но еще ничего не понятно. Вот так. Одновременно, вот эта гибель украинского самолета над Ираном (мои соболезнования там всем людям, которые к этому имеют отношение).

Все это какие-то контрасты. И этих контрастов будет больше.

На самом деле все это результат того, что уже действует энергия года. Хотя он по сути дела не начался, он наступит только 25 января.

Когда начинается китайский новый год

В самом Китае вообще считается, что ребенок рождается под знаком, в год белой крысы, только если родится после 4 февраля.

Потому что есть еще у них такое понятие 24-дневных и 15-дневных отрезков, которые обозначают смену энергии. И эта энергия включится в полную силу только у того ребенка, который после 4 февраля родится. Тогда он будет соответствовать этой самой металлической крысе, а тот, который до 4 февраля появится на свет, еще будет относиться к Свинье, в которой мы сейчас еще находимся.

Чем отличаются крысы 2020 и 2008

— Предыдущий год крысы был в 2008-м. Как мы помним, именно тогда начался большой и затяжной всемирный финансово-экономический кризис. Но тогда была желтая земляная крыса. Крысы китайского гороскопа тоже очень разные и контрастные?

— Да, правильно. Потому что там как раз происходили разногласия у воды с почвой.

Вода проходит сквозь землю, почва ей препятствует, вода ее преодолевает, но земля воду ограничивает. И вода как раз связана с деньгами. И желтый цвет связан с деньгами, с большими финансами. А эти знаки находятся в противоречивых отношениях.

Но все это другая история.

— Очень важное значение имеет цвет?

— Да, и энергии.

— Какие энергии связаны с идущей к нам крысой?

— Китайцы никогда не говорят таким образом, что вот это белая крыса или желтая крыса. Они так не говорят. Желтый цвет соответствует стихии года, хотя это в целом, так стали на Западе говорить для удобства в большей степени. Но вот то, что в 2008 год начался финансовый кризис, это по сути дела было уже зашито в знаках и в противоречии почвы и воды — очень сильные ограничения почва накладывает на воду.

Она всегда придает какую-то форму воде, ограничивает, заставляет ее течь в определенном направлении, сужает ее русла, препятствует ее течению. А вот как раз вода — это и есть валюта.

С этой точки зрения наступающий год и все 12 лет цикла будут благоприятствовать процветанию электронных историй — это все эти биткоины, эфириумы и т. д.

Потому что и металл тоже хорошо соотносится с этой энергией, которая порождает энергию течения ценностей, денег.

Влияет ли год рождения на этот год

— В восточной традиции текущий год рассматривается в соотношении с тем годом, в котором человек родился. Это действительно так важно? Нужно ли ориентироваться на это?

— Там есть очень много тонкостей. И эти вещи надо делать у хорошего специалиста, нужно рассматривать все восемь знаков рождения, а не только в какой год кто-то родился. Потому что по этой технологии (она называется Ба Цзы) учитываются восемь знаков и главным знаком, от которого все считается, является небесный знак дня, а не года.

Год определяет уже какие-то последующие характеристики.

В принципе, в базовых китайских гороскопах, которые сейчас миллионными тиражами издаются и продаются, для года крысы есть описание того:

что будет наиболее важно для каждого знака,

что будет в какой-то месяц с ним происходить и т. д.

Но поверьте, это не очень реальные вещи… И так всегда делали, потому что это, конечно, в основном маркетинг какой-то.

Новый год для китайцев

— А у китайцев это все популярно? Они это делают?

— Это не популярно — это часть их традиции на протяжении пяти тысяч лет. Это никуда никогда не исчезало.

Так китайцы живут пять тысяч лет, для них это как воздухом дышать.

Для них этот китайский Новый год, хотя он там и не новый год вовсе, а Праздник весны, — единственный Новый год. А с 31 декабря на 1 января ни один китаец вообще не празднует — это им глубоко фиолетово и абсолютно не нужно. Я как-то летел в такой Новый год в Китай на китайском самолете как раз с 31 декабря на 1 января, никому вообще никакого дела нет. Да и я проспал, проснулся уже в новом году в Пекине.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев