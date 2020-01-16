Как себя вести в год белой крысы

В 2020 год белой металлической крысы можно рисковать достаточно много и сильно, но при этом важно быть добрым и порядочным.



Что говорят о 2020 годе в Китае

Начинается 37-й год 60-летнего цикла. Чем он будет еще характеризоваться, какие энергии в нем будут преобладать? Почему и какие прорывы, давно ожидаемые новшества начнут прорываться именно в этом году?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель, переводчик, Бронислав Виногродский.

Читайте начало интервью:

Чего ждут от нового года в Китае

2020-й — год добрых дел

— Бронислав Брониславович, вы сказали, что, по китайским представлениям, высшие силы в 2020 году будут благоприятствовать правильным намерениям и действиям. Какие именно мысли считаются правильными в бело-металлический крысино-мышиный год?

— Добрые дела надо затевать всегда.

— Это понятно. Но какого рода дела нужно затевать в этом году? Может быть, в какой-то сфере — финансовые, семейные или что-то еще?

— Нет. В данном случае это не та история, так не бывает. Это иллюзии по поводу того, как должно быть. Ответы на вопросы типа "Мне в этом году стоит с ней свестись или развестись?" уже для каждого человека будут разные в связи с конкретной ситуацией, в зависимости от его личных энергий как таковых. А в целом описывается качество времени.

Энергии металла и воды в этом году в любом случае будут более проявлены.

Энергия воды

Вода будет благоприятна для каких-то начинаний на воде, связанных с водой. Вода — это, с одной стороны, нечто новое, неизведанное, это могут быть какие-то научные движения, походы в какие-то новые области, но одновременно это опасно.

В этом году можно рисковать, потому что будет небесная поддержка.

То есть это будет хорошо для профессий, связанных с риском.

12-летний цикл под эгидой энергии металла

В общем и целом нечто похожее и с металлом. Но есть еще очень много всевозможных нюансов.

Но в целом еще нужно понимать, что 2020 год — по сути дела 37-й год в 60- летнем цикле. Они внутри него еще по 12 лет повторяются. Еще есть две половины по 30. И каждая двойка представляет собой цикл — раз-два: янский год — иньский год. Потом идет три раза по 20 и 20 раз по три, четыре раза по 15, 15 раз по четыре, пять раз по десять, шесть раз по десять, пять раз по 12.

Собственно говоря, половина цикла у нас случилась в 14-м году под знаком Тя Шинь, это была деревянная цзяу, что значит лошадь.

В 2014 году произошли большие изменения в мире в целом.

Мы знаем, что с 14-го года начался большой кризис на Украине, связанный с победой Майдана. Это прямо день в день совпало со временем, когда включился новый 30-летний цикл. А тут еще 12-летний цикл наложился.

Сейчас у нас 20-й будет 37-м годом, шесть лет с 14-го прошло, седьмой начинается. И весь этот цикл 12-годовой будет идти под эгидой энергии металла.

Энергия металла очень велика.

Из металла делаются инструменты в основном

металл режет дерево

металл можно плавить, создавая утварь.

Поэтому металл — это какие-то действия в основном функциональные, такие технологические, которые можно делать.

Вот под этим знаком пройдут 12 лет.

Значит, будет какой-то новый прорыв вообще в каких-то технологических вещах.

Многое уже давно ожидалось. Сейчас оно начнет осуществляться. Скорее всего, это будет связано с кибернетической сферой. Мы же за предыдущие 12 лет прошли совсем иной путь, чем раньше, мы вошли и оказались в совершенно новой реальности.

У нас теперь все по-другому:

мы в реальности смартфонов

в "Яндекс-Такси"

в биткоинах…

Всех этих понятий не было еще 12 лет назад. И вот сейчас они пойдут на новый виток, и это будет очень мощный прорыв.

Однозначно появятся беспилотные автомобили, поменяется структура управления всякими полетами.

В этой области будет очень много каких-то новых вещей, которых до этого не было в мире, попросту даже не существовало в сознании человека.

Будет ли война?

— В понятия рисков опасностей входит война?

— Знаете, ведь война на планете идет всегда.

— Будет ли большая война в год белой крысы или чуть позже в металлический 12-летний цикл?

— Война все-таки практически всегда происходит где-то. И нас это так или иначе затрагивает. Поэтому говорить конкретно о войне смысла нет.

Война больше связана с энергией огня на самом деле, больше влияет огонь.

Металл тоже, конечно же, влияет на эту историю. Но в принципе говорить лучше про этот год.

В этот год не ожидается много конфликтов.

Потому что базовые энергии неба и земли — внутреннего и внешнего — более-менее благоприятно друг на друга влияют, в них нет противоречия, между ними нет конфликта.

Инь и ян

— Вы сказали, что чередуются годы Инь и Ян — мужская и женская энергетика. Этот год какой?

— Ян.

— Это мужская энергетика, да?

— Да, но мужская — это все же условное обозначение.

— То есть не будет именно благоволения мужчинам? Тогда что это значит?

— Вот именно поэтому я и остерегаю, что не надо говорить: мужская или женская, кому это благоволение. В любом мужском есть женское, в любом женском есть мужское. Ни у кого вообще нет ничего типичного абсолютно. Это так не надо толковать.

Будет все хорошо для всех тех, кто правильно себя ведет.

— Ну это же можно сказать про любой год, собственно говоря.

— Именно так и можно сказать про любой год.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев