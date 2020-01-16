Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Как себя вести в год белой крысы

Гороскоп

В 2020 год белой металлической крысы можно рисковать достаточно много и сильно, но при этом важно быть добрым и порядочным.


Что говорят о 2020 годе в Китае

Начинается 37-й год 60-летнего цикла. Чем он будет еще характеризоваться, какие энергии в нем будут преобладать? Почему и какие прорывы, давно ожидаемые новшества начнут прорываться именно в этом году?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель, переводчик, Бронислав Виногродский.

Читайте начало интервью:

Чего ждут от нового года в Китае

2020-й — год добрых дел

— Бронислав Брониславович, вы сказали, что, по китайским представлениям, высшие силы в 2020 году будут благоприятствовать правильным намерениям и действиям. Какие именно мысли считаются правильными в бело-металлический крысино-мышиный год?

— Добрые дела надо затевать всегда.

— Это понятно. Но какого рода дела нужно затевать в этом году? Может быть, в какой-то сфере — финансовые, семейные или что-то еще?

— Нет. В данном случае это не та история, так не бывает. Это иллюзии по поводу того, как должно быть. Ответы на вопросы типа "Мне в этом году стоит с ней свестись или развестись?" уже для каждого человека будут разные в связи с конкретной ситуацией, в зависимости от его личных энергий как таковых. А в целом описывается качество времени.

Энергии металла и воды в этом году в любом случае будут более проявлены.

Энергия воды

Вода будет благоприятна для каких-то начинаний на воде, связанных с водой. Вода — это, с одной стороны, нечто новое, неизведанное, это могут быть какие-то научные движения, походы в какие-то новые области, но одновременно это опасно.

В этом году можно рисковать, потому что будет небесная поддержка.

То есть это будет хорошо для профессий, связанных с риском.

12-летний цикл под эгидой энергии металла

В общем и целом нечто похожее и с металлом. Но есть еще очень много всевозможных нюансов.

Но в целом еще нужно понимать, что 2020 год — по сути дела 37-й год в 60- летнем цикле. Они внутри него еще по 12 лет повторяются. Еще есть две половины по 30. И каждая двойка представляет собой цикл — раз-два: янский год — иньский год. Потом идет три раза по 20 и 20 раз по три, четыре раза по 15, 15 раз по четыре, пять раз по десять, шесть раз по десять, пять раз по 12.

Собственно говоря, половина цикла у нас случилась в 14-м году под знаком Тя Шинь, это была деревянная цзяу, что значит лошадь.

В 2014 году произошли большие изменения в мире в целом.

Мы знаем, что с 14-го года начался большой кризис на Украине, связанный с победой Майдана. Это прямо день в день совпало со временем, когда включился новый 30-летний цикл. А тут еще 12-летний цикл наложился.

Сейчас у нас 20-й будет 37-м годом, шесть лет с 14-го прошло, седьмой начинается. И весь этот цикл 12-годовой будет идти под эгидой энергии металла.

Энергия металла очень велика.

  • Из металла делаются инструменты в основном
  • металл режет дерево
  • металл можно плавить, создавая утварь.

Поэтому металл — это какие-то действия в основном функциональные, такие технологические, которые можно делать.

Вот под этим знаком пройдут 12 лет.

Значит, будет какой-то новый прорыв вообще в каких-то технологических вещах.

Многое уже давно ожидалось. Сейчас оно начнет осуществляться. Скорее всего, это будет связано с кибернетической сферой. Мы же за предыдущие 12 лет прошли совсем иной путь, чем раньше, мы вошли и оказались в совершенно новой реальности.

У нас теперь все по-другому:

  • мы в реальности смартфонов
  • в "Яндекс-Такси"
  • в биткоинах…

Всех этих понятий не было еще 12 лет назад. И вот сейчас они пойдут на новый виток, и это будет очень мощный прорыв.

Однозначно появятся беспилотные автомобили, поменяется структура управления всякими полетами.

В этой области будет очень много каких-то новых вещей, которых до этого не было в мире, попросту даже не существовало в сознании человека.

Будет ли война?

— В понятия рисков опасностей входит война?

— Знаете, ведь война на планете идет всегда.

— Будет ли большая война в год белой крысы или чуть позже в металлический 12-летний цикл?

— Война все-таки практически всегда происходит где-то. И нас это так или иначе затрагивает. Поэтому говорить конкретно о войне смысла нет.

Война больше связана с энергией огня на самом деле, больше влияет огонь.

Металл тоже, конечно же, влияет на эту историю. Но в принципе говорить лучше про этот год.

В этот год не ожидается много конфликтов.

Потому что базовые энергии неба и земли — внутреннего и внешнего — более-менее благоприятно друг на друга влияют, в них нет противоречия, между ними нет конфликта.

Инь и ян

— Вы сказали, что чередуются годы Инь и Ян — мужская и женская энергетика. Этот год какой?

— Ян.

— Это мужская энергетика, да?

— Да, но мужская — это все же условное обозначение.

— То есть не будет именно благоволения мужчинам? Тогда что это значит?

— Вот именно поэтому я и остерегаю, что не надо говорить: мужская или женская, кому это благоволение. В любом мужском есть женское, в любом женском есть мужское. Ни у кого вообще нет ничего типичного абсолютно. Это так не надо толковать.

Будет все хорошо для всех тех, кто правильно себя ведет.

— Ну это же можно сказать про любой год, собственно говоря.

— Именно так и можно сказать про любой год.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы война инь и ян гороскоп год крысы астрология технологии точка зрения энергия воды энергия металла любовь степушова лунный календарь экспертное мнение китайский календарь бронислав виногродский
Актуальная аналитика
Власть
Многие неизвестные: чего ждать и чего не ждать в новом правительстве
Формула небес
Как себя вести в год белой крысы
Дальний Восток
Почему невозможен союз России и Китая
Новости Все >
Необычные ритуалы современных диких племен
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Дума приняла в первом чтении закон о статусе "Город трудовой доблести"
В 2020 году на Северном Кавказе задержали более 100 боевиков
Малышко обвинил тренеров в изгнании его из сборной России
Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже до 1 мая
13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
Скворцова: российский рынок лекарств отличается высоким качеством
Последние материалы
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Дума приняла в первом чтении закон о статусе "Город трудовой доблести"
В 2020 году на Северном Кавказе задержали более 100 боевиков
Малышко обвинил тренеров в изгнании его из сборной России
Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже до 1 мая
13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга
Многие неизвестные: чего ждать и чего не ждать в новом правительстве
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
Скворцова: российский рынок лекарств отличается высоким качеством
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Российский шоу-бизнес
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская
Комментарии
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Путин обнуляет ельцинские конституционные завоевания
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Путин предложил главе ФНС возглавить правительство России
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х
Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ