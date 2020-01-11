Чего ждут от нового года в Китае

2020 год, год белой металлической крысы по китайскому календарю, будет благоволить людям рискующим, но порядочным. В целом он будет очень благоприятным, но контрастным.



Что говорят о 2020 годе в Китае

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал независимый китаевед, писатель, переводчик, Бронислав Виногродский.

Как в Китае отмечают новый год по лунному календарю, который называют "Праздником весны"? Как там будут отмечать 37 год 60-летнего цикла — 2020 год? Чем он будет характеризоваться, какие энергии в нем будут преобладать?

Что важно в этом году для организации семейного праздника? Что желают китайцы друг другу в канун праздника?

— Бронислав Брониславович, 25 января по восточному календарю наступает год белой металлической крысы. Как празднуют Новый год в Китае? И как на родине этого календаря это все воспринимают и интерпретируют сегодня? Что об этом говорят в Китае?

— Нужно понимать, что в Китае календарь — очень важная составляющая вообще всего культурного фона, всего их ментального устройства. И календарь этот существует бесконечно долго, как считается, пять или шесть тысяч лет. Неизменный календарь. И главным праздником этого календаря для народа является как раз этот самый китайский Новый год. Там, вообще-то, он называется не Новый год, а Праздник весны.

Более того, Чуньцзе (Праздник весны) означает сочленение бамбука. У меня есть бамбуковая флейта, эта штука называется цзе, там тоже видны эти сочленения. Это переход, когда один путь времени соединяется с другим, это ритмика времени. Вот, собственно говоря, в эти точки сочленений и происходят эти самые праздники, то есть время переключается. Китайский народ ориентирован на восприятие и ощущение времени.

Китайская медицина рассматривает человека как устройство, которое проводит через себя время непосредственно. В человеческом теле есть 12 каналов-меридианов, по которым течет время, оно называется там разными понятиями: энергия ци, дыхание, дух и т. д., но все это время. И вот главная точка определяется вторым новолунием после дня зимнего солнцестояния. Тогда весь народ Китая отмечает Праздник весны, или, по-нашему, Новый год.

Там это по сути праздник проводов и встречи Бога очага. Ведь для обычного человека главным центром, вокруг которого крутится жизнь, является очаг, которым заведует правитель очага дедушка Цзао Ван Е. Он в течение всего года следит за тем, чтобы все в доме было все хорошо. Это как бы аналог нашего славянского домового изначально, который следит, чтобы в доме все было ладно.

Изначально этот праздник начинает праздноваться не в саму эту ночь на первый день Нового года. До этого еще за неделю устраивают проводы Бога очага. В доме производится генеральная уборка. Все старые вещи сжигаются обычно во дворе дома, и на этом же костре сжигается изображение Бога очага, который в результате этого отправляется на небо и докладывает там Небесному владыке, что в течение года в доме происходило.

Следовательно, тот выносит вердикт дать этой семье улучшение состояния или ухудшение состояния, то есть наградить людей или наказать. В Китае главной ценностью человеческой жизни является здоровое долголетие. Это базовое понятие, вокруг которого крутится вся китайская культура. Поэтому обычно наказывается человек убавлением счастливых лет в жизни, а поощряется добавлением оных.

В сам момент празднования Нового года это возвращается. Вместе со свитой всех божественных сущностей Владыка входит во все дома, земные духи возвращаются обратно. Они смотрят на то, как в доме встречают духов неба, как встречают Новый год. Именно поэтому все украшается очень сильно, чтобы показать, как хорошо все в доме. Там даже на самые последние деньги обязательно покупаются лучшие продукты, накрывается стол, дарятся подарки.

И поэтому на столе обычно абсолютно все продукты имеют символическое значение. Обязательно присутствует курица, которая обозначает счастье. Эти слова звучат одинаково, так называемые омофоны. Капуста означает богатство, гранаты символизируют хорошее потомство, баранина — процветание и то же небесное счастье, и т. д. То есть все абсолютно продукты, которые есть на столе, являются символами какого-то процветания и счастья.

Люди этим привлекают расположение высших божественных сил, показывают, что у нас все хорошо, мы за счастье, все сидят и празднуют. И одновременно отгоняют злых духов тем, что взрывают петарды, хлопушки. Этого очень боятся злые духи. Китайское традиционное мировоззрение — человек делает эти усилия, чтобы к себе притягивать счастье, счастливую судьбу и отвращать нищету. Считается, что это зависит от человека.

То, что касается этой самой металлической крысы, которая встречается китайцами с 24 на 25 января в полночь, потому что будет новолуние, то она в первую очередь указывает на то, что на небе господствуют стволы — знак сильного и крепкого янского металла, а на земле — янская вода. Между стихиями существуют порождающие или преодолевающие отношения, то есть металл, например, преодолевает дерево, но воду он порождает.

Следовательно, это значит, что небесные энергии порождают земные. С этой точки зрения этот год должен быть достаточно благоприятным. Если ты делаешь правильные действия, по твоим намерениям, твоим замыслам, твоим мыслям, земля будет оказывать тебе благоприятный прием и поддержку.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев