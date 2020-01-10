Что в Китае говорят о 2020 годе Белой Металлической Крысы?

В отличие от западных астрологов, которые предрекают миру трудный 2020 год, китайцы дают на год Белой Металлической Крысы благоприятный прогноз.



Что в Китае говорят о 2020 годе Белой Металлической Крысы?

2020 год — это 37 по счету год в 60 летнем цикле по китайскому лунному календарю, сказал в программе "Точка зрения" независимый китаевед, писатель, переводчик Бронислав Виногродский.

Это год Белой Металлической Крысы, который будет благоволить людям рискующим, но порядочным, в целом он будет очень благоприятным, так как энергия с небес идет к земле и там реализуется в благих делах. Это, впрочем, не отменяет его "контрастности". Например, будут попытки создать военный конфликт, будут катастрофы, но они не приведут к концу цивилизации.

Наоборот, отметил китаевед, "металл" означает, что успехом будут пользоваться научные разработки, технические новшества будут значительными, начнется 12-летний цикл новых достижений в IT-технологиях.

Китайцы отмечают Новый год в ночь на 25 января по лунному календарю, который называют "Праздником Весны", продолжил Бронислав Виногродский.

Главное для китайцев — это сохранить семейный очаг, благополучие и долголетие каждого из членов семьи. Соответственно, они желают друг другу здоровья, денег, но любви не желают, потому что понятие "любовь" в Китае аналогично иероглифу "доброта". Дарят китайцы друг другу на "Праздник Весны" только деньги в конверте и обязательно зажигают фейерверки для того, чтобы отогнать злых духов.

Бронислав Виногродский рассказал, почему восточный календарь так популярен на Западе, это, по его мнению, связано с тем, что Китай увеличивает свое влияние в мире, а китайская философия не агрессивна, что притягательно для человека. Главный ее постулат — побеждать, отступая. Даже в семье приветствуется решение конфликта через податливость женщины наступлению мужчины. Уступая, женщина побеждает, уверен китаевед.

Как тоталитарный коммунистический режим сосуществует с конфуцианством и традиционными верованиями китайцев в добрых и злых духов? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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