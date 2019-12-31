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Автор Любовь Степушова

Как правильно встретить год крысы

Гороскоп

Как встречать год крысы и правильно загадать желание? Что ждет человечество в ближайшей и отдаленной перспективе? Есть ли матрица человека будущего?


Прогноз астролога Павсекакия Богданова на 2020 год

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павсекакий Богданов.

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— Павсекакий, помимо обычных популярных знаков Зодиака, что влияет на гороскоп конкретного человека?

— Важно все: год рождения, время рождения, место рождения, даже секунда бывает иногда очень важна. В то же время разница в 15-20 минут ни в коем случае не определит в себе всю ту картину, всю ту астрологию, программу человека, это не будет фатальным. Поэтому это очень сложный, большой, объемный труд. И понятно, что кроме знаков Зодиака очень сильно еще год влияет, а внутри знака еще и декада влияет. Поэтому на самом деле тут все очень многопланово.

Вообще, хотя астрология пока еще официальной наукой признается околонаукой, вместе с тем сейчас это, с одной стороны, просто очень модно, очень популярные приложения работают, а с другой стороны, серьезнейшие инвестиции вкладываются в астрологию для того, чтобы она все-таки вошла в официальную науку.

— Астрологи советуют, как правильно загадывать желание на Новый год?

— Да, конечно. Хотя понятно, что это своего рода суеверие. Но как задобрить год Крысы? Обычно мы для того, чтобы сбылось желание, пишем его на бумаге, сжигаем и пепел высыпаем в бокал шампанского. В новогоднюю ночь в год Крысы будет работать совершенно иное.

Итак, есть у нас желание. Берем горсть гречки или риса, пшена (разницы нет), загадываем желание и под бой курантов запускаем в виде фейерверка всю эту горсть, задабривая год, при этом внутренне представляя свое желание. Понятно, что наши желания сбываются только тогда, когда мы четко к ним идем. Но в данном случае мысль материальна, именно такой обряд в год Крысы считается обрядом, который принесет действительно то, что вы пожелали.

— Имеет ли значение, в чем встречать, какой стол делать? Или это тоже одно из суеверий?

— Вы знаете, тут суеверие, не суеверие, но год задабривать нужно. Поэтому понятно, что серые вещи, что-то блестящее, но не кричащее, понятно, что на столе должно обязательно присутствовать блюдо из круп хотя бы одно, всевозможные сыры и т. п. Потому как год встретишь, так его и проведешь, с кем год встретишь, с тем его и проведешь, в чем год встретишь, в том и проведешь. Поэтому, конечно, такие символы в плане даже самонастроения, даже в виде аутотренинга, конечно, влияют.

— Вы в начале разговора сказали, что последующие годы будут труднее. Что делать?

— 2021, 2022 год — годы потрясений, не то чтобы переворотов, но годы очень такого смутного времени, проблем с работой, с безработицей и т. п. Поэтому 2020 год — год, когда все-таки нужно набивать рюкзачки.

— Прямо в прямом смысле этого слова?

— Да, потому как всегда после года крысы наступают два-три проблемных года. Крыса — это год, который позволяет все-таки собрать в кучу материальные блага, запастись и т. п. Наступающий 2020 год сейчас больше всего по аспектам, по нахождению планет в домах похож на 1990-й. Это начало чего-то.

— Начало какого-то перелома?

— Да. Сам этот год — нетрудный. Год, когда надо работать мозгами, нужно понимать, что впереди нас ждут какого-то рода потрясения. И не факт, что эти потрясения обязательно будут в худшую сторону.

— Война ждет нас какая-то?

— Мы находимся уже в самом конце третьей мировой — информационной — войны. И судя по тому, что мы видели в гороскопе, она закончилась в уходящем 2019 году. Поэтому мы в периоде выхода из войны, и мир подстраивается под новые реалии. Отголоски прошлого остаются.

Все будет подстраиваться еще лет пять-шесть под новые реалии, потому что некоторые страны и культуры не понимают, что мир стал глобальным, а он действительно становится глобальным, он становится одним целым. И вот осознание этого приходит очень тяжело.

— Потом будут еще какие-то войны?

— Следующая — четвертая мировая война ожидается в 2050–2060 годах. Это будет война за полное мировое господство. Эта война в конечном итоге объединит всех правителей в одном здании, и будет мировое правительство.

— А есть какая-то матрица человека будущего?

— Да.

— Как говорил Христос, одних возьмут, других оставят.

— Мы уходим, остаются метро. Когда-то кто-то тут ходил. Такие вопросы есть. Матрица будущего, судя по тому, что мы видели в натальных картах будущего, оно для нас выглядит немножечко сумасшедшим: это единое правительство на планете Земля, отсутствие границ, серьезнейшие потрясения в виде катаклизмов.

Планета Земля постарается очиститься от большей половины человечества. Оно Земле не нужно, потому как она его не прокормит. Короче говоря, это век того самого Апокалипсиса, о котором написано в Библии. Но мы до него с вами не доживем. До Великого Апокалипсиса остается 200-220 световых лет.

— Что такое световых лет?

— В данном случае имеется в виду, что летоисчисление, к которому мы привыкли, немножечко искажено из-за того, что некоторые римские императоры хотели перепрыгнуть через определенные даты. Поэтому мы с вами находимся не в 2020 году от рождения Иисуса Христа, а немножечко чуть пораньше. Это доказано уже.

А через 200 световых лет, значит, где-то через 170 лет, которые мы ощущаем, произойдет что-то очень глобальное. Но ожидать того, что конец света и Апокалипсис придет к нам из космоса, не стоит. Судя по всем прогнозам, которые сложились за полторы тысячи лет, человечество уничтожит себя само. Не нужно ждать какой-то агрессии из космоса и от природы. Мы природу заставим, чтобы она нас уничтожила.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы войны прогноз гороскоп год крысы астрология апокалипсис точка зрения мировая война любовь степушова экспертное мнение павсекакий богданов информационная война как встречать новый год
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