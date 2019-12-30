Астрология и нумерология сулят здоровье и деньги

2020 год — год белой или металлической крысы по восточному календарю. Что он нам несет? Какие главные характеристики 2020 года? Что принесет людям мышка? О чем надо позаботиться в личной жизни и в финансах? Какие потери нас ждут?



Прогноз астролога Павсекакия Богданова на 2020 год

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал астролог Павсекакий Богданов.

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2020 год — время лакмуса и фундамента

— Павсекакий, зеркальность следующего года — 2020 — какое-то имеет значение, исходя из нумерологии?

— Это, понятно, уже нумерология. Я еще раз хочу сказать, это все имеет значение, потому что люди так к этому относятся. Все зависит от того, насколько человек восприимчив к этому.

Есть люди, которые очень сильно загадывали свадьбу на 8 августа 2008 года, говорили, что это бесконечность, они теперь будут вместе жить вечно. А через год или раньше они уже расстались. Поэтому относиться серьезно к этому все-таки не стоит…

Знаете, некоторые люди ставят на машину красивые номера и т. п. Но ведь зависит-то больше все от водителя и дорожной обстановки. В данном случае, конечно же, четверка — хорошая цифра. Четверку мы имеем в виду как цифру года.

— Сумма цифр 2020. 2 + 0 + 2 + 0 = 4.

— Да. Поэтому цифра года — четверка. Это крепкое здоровье, это материальное благополучие. С точки зрения нумерологии действительно очень хорошая цифра.

— Здоровье, конечно, очень хорошо. Про материальное благополучие, финансовые дела тоже всем интересно узнать. Этот год будет благоприятен для каких-то знаков — да, для каких-то — нет?

— Вы знаете, хотя экономических оснований для укрепления рубля, казалось бы, и нет, вместе с тем в 2020 году рубль укрепится. Финансово в 2020 году правительство намного больше, возможно, даже рекордные суммы, вложит в экономику, в социальное развитие и т. п. Будут объявлены супер-мега-стройки.

— Закладывается масштабный фундамент для будущего?

— Да, будет закладываться фундамент. И судя по натальной карте, которую мы смотрели, действительно, 2020 год — год больших денег, большой стройки, большого какого-то прорыва во многих делах, а главное — с прицелом на многие будущие года.

— А если касается личной жизни? Про здоровье вы ранее сказали, что хронически больных високосный год будет забирать. Им совсем безнадега или все-таки можно надеяться на что-то?

— Нет. Почему безнадега?… Нельзя сказать, что это уж совсем и для всех безнадега. Просто есть люди, которые уже давно и с трудом тянули-тянули, как-то у них здоровье совсем ни шатко, ни валко, им самим уже очень трудно. Високосный год, как правило, их подметает.

Касаемо в целом здоровья для всех, то оно не является проблемным для 2020 года. Оно будет стабильным. Просто нужно понимать, что многие известные широкой общественности люди — какие-то ученые, деятели эстрады, которым за 80, тем более за 90 лет, будут уходить. К этому можно относиться, что "да, вот такой вот тяжелый год". Но для нормально чувствующих себя людей здоровье не является ключевой проблемой на 2020 год. В плане здоровья он не тронет, если говорить глобально.

— А как следующий год повлияет на личную жизнь? Надо ли резко менять личную жизнь, жениться, выходить замуж — это показано, не показано?

— Год очень семейный. Год, который любит вокруг себя собирать. Поэтому если вы в отношениях и думаете, когда сходить и расписаться либо обвенчаться, то, действительно, 2020 год идеальный для этого.

— Наверное, для рождения детей тоже?

— Да. Крыса ведь очень плодородна. И тем, кто имеет проблемы с репродуктивной функцией, лучше всего в 2020 году обратиться к специалистам, сделать ЭКО и т. п. Год подарит действительно хорошее потомство.

— Прямо мне пока нравится прогноз. Давайте мы определимся со знаками-везунчиками. Какие знаки-везунчики вы могли бы назвать?

— Один из самых сложных вопросов. Потому как я открываю гороскопы, смотрю у своих коллег, одни коллеги один знак называют, другие — другой. На самом деле очень сложно ответить на этот вопрос.

Что такое гороскоп? Это персональный продукт. Мы уже как-то с вами об этом говорили. Гороскоп должен быть составлен на дне рождения, на секунду рождения, на минуту, на место рождения.

Если брать глобальный гороскоп, то я сейчас назову вам счастливые знаки, по своему внутреннему ощущению, где я больше всего увидел нечто положительного. Но это не будет абсолютно точно. Хотя можно будет попробовать как-то это использовать. Но, опять же, непонятно как и без всяких гарантий.

Если я у знаков Зодиака, допустим, у Львов и у Дев увидел очень хорошую личную жизнь на 2020 год, то мой коллега увидел у них очень много потерь, финансовых потерь, увидел у них какие-то потери в плане семьи и другие потери. Очень сложно сказать однозначно. Ведь все люди разные.

Больше семи миллиардов жителей Земли. Знаков — всего 12. Понимаете, в математике все просто: 1 + 1 = 2. В гороскопе все-таки это работа астролога, очень важны его ощущения, его понимание. И надо, чтобы сам человек воспринял это правильно — не как фатальную предопределенность, а как руководство к действию. Тогда можно достичь желаемого результата. Но коли вы задаете этот вопрос, то можно попробовать и на него ответить...

Продолжение следует...

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев